Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 июня 2020

Черноморский газопровод «Турецкий поток», идущий из России на запад Турции, который эксплуатируется с начала 2020 года, во вторник остановлен на свою первую профилактику.

Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена с утра 23 июня до 29 июня для проведения ежегодного комплекса работ по техобслуживанию и базовой диагностике, сообщает проектная компания.

В ходе плановой остановки в 2020 году на объектах берегового примыкания в Анапе и на приемном терминале в Кыйыкее пройдут планово-профилактические работы, которые займут три и шесть дней соответственно. За это время выполнят ежегодное техобслуживание оборудования обоих объектов и проверку системы аварийной защиты и датчиков.

Приостановка транспортировки газа была запланирована и согласована в ноябре 2019 года всеми заинтересованными сторонами, включая ПАО «Газпром», ООО «Газпром экспорт», TurkAkim Gaz Tasima A. S и компанию-оператора трубопровода South Stream Transport B.V.

Транспортировка газа будет возобновлена в соответствии с номинациями, полученными от ООО «Газпром экспорт», сразу же после завершения работ.

«Турецкий поток» проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год снабжает газом запад Турции, а также Болгарию, Грецию и Македонию.

Одна из его ниток предназначена для турецкого рынка, другая — для стран юга Европы. С начала года в Европу по магистрали поставлено около 2,5 млрд куб. м (втрое меньше возможностей трубы — 15,75 млрд куб. м в год). Однако вскоре газ «Турецкого потока» должен прийти в Сербию, а затем в Венгрию и Австрию, что увеличит загрузку магистрали.

Поставка газа по «Турецкому потоку» на турецкий рынок в феврале составляла около 17 млн куб. м в сутки, в марте — 6 млн куб. м сутки, тогда как суммарная мощность магистрали составляет 86 млн куб. м в сутки, а нитки для турецкого рынка — 43 млн куб. м в сутки.

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