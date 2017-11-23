Новости Украины и Новороссии 23 ноября 2017

Приведут ли проблемы во взаимоотношениях между Украиной и Белоруссией к системному кризису?

Шпионский скандал, связанный с арестом по обвинению в шпионаже украинского журналиста Павла Шаройко, задержание руководителя украинского предприятия «Завод утяжелителей», объявление персоной нон грата украинского дипломата, ответная высылка из Киева сотрудника белорусского посольства, заявление министра иностранных дел Украины Климкина относительно череды безосновательных истерик в Белоруссии — вся последовательность событий, как может показаться, ведет к постепенному повышению ставок в обмене обвинениями и претензиями.

Однако это не совсем так.

Минск с давних пор проявляет недюжинную выдержку, никак не отвечая на демарши украинских националистов, крайне недовольных тем, что соседнее государство находится в союзнических отношениях с Россией.

Проблемы начались еще в сентябре во время российско-белорусских военных учений по отработке конфликтов со странами НАТО. Тогда Киев приложил максимум усилий, чтобы убедить Запад в том, что происходящее является подготовкой России к вторжению на Украину.

Стараясь в очередной раз как можно выгодней «продать» за рубеж образ российской военной угрозы, украинское руководство не слишком заботилось о том, как его инсинуации будут восприняты в Белоруссии. По всей вероятности, Александр Лукашенко решил не обращать внимания на политическую авантюру, несмотря на то, что раздуваемый на пустом месте пожар бросал достаточно негативный отблеск на возглавляемую им страну.

Если Россия совместно с Белоруссией проводит учения, цель которых — настройка механизмов военной агрессии, это означает, что Минск, по меньшей мере, осведомлен о планах Москвы и не намерен им противодействовать.

Та история прошла фактически без последствий. О том, что белорусский президент не желает конфликтовать с Киевом, свидетельствует и тот факт, что в течение трех недель после задержания Шаройко белорусские власти хранили гробовое молчание об инциденте, стараясь, видимо, избежать скандала. Но ситуация зашла уже далеко, и когда жена задержанного подняла шум, белорусскому КГБ пришлось давать объяснения.

Объективно ни та, ни другая сторона не желают обострения. Для Украины Белоруссия остается одним из основных торговых партнеров и транзитером серой украинской продукции, маркированной как белорусская на российский рынок. Кроме того, Александра Лукашенко и Петра Порошенко связывают дружеские отношения — по крайней мере, именно такими они их представляли неоднократно на публике.

Украинские эксперты утверждают, что когда в отношениях между странами возникают шероховатости на ведомственном уровне, президенты их нейтрализуют в личном общении по телефону.

Кроме того, на фоне следующих одна за другой ссор с восточноевропейскими соседями — Венгрией, Румынией, Сербией и Польшей — Киев в случае разрыва с Минском просто рискует попасть в сплошную недружественную изоляцию, что явилось бы дипломатической катастрофой.

Для белорусского президента крайне важно сохранить переговорную площадку в Минске, поскольку косвенное участие в мирных переговорах дает Белоруссии особый статус, позволяющий Лукашенко вести диалог с Европейским союзом по теме, которая для Европы крайне важна и болезненна.

Если кто-то думает, что продолжающаяся война под самым боком у ЕС не беспокоит европейских политиков, то он глубоко заблуждается. Более того, недавнее предложение белорусского лидера о направлении в зону конфликта миротворцев из его страны показывает, что он хотел бы упрочить свои позиции в переговорном процессе.

Есть версия, проговариваемая сейчас как в Киеве, так и в Минске, о том, что все возникшие в отношениях между Украиной и Белоруссией проблемы, инспирированы США, которые заинтересованы в срыве минского процесса.

Им важно заменить Минские соглашения безальтернативным вариантом силового решения, который будет обеспечен размещением в зоне конфликта миротворческого контингента ООН на условиях Киева и Вашингтона.

Эта гипотеза выглядит довольно рискованной, поскольку на пути принятия соответствующей резолюции Советом безопасности ООН есть одно неодолимое препятствие в виде России, которая, являясь постоянным членом Совбеза, наложит вето на любой проект, противоречащий ее представлениям о принципах мирного урегулирования на Украине.

В любом случае, кто бы ни стоял за обострением — случай или какие-то злокозненные силы — политики и эксперты с обеих сторон уверены, что лидеры двух стран постараются их купировать как можно быстрее и с максимально низкими потерями. Ни один, ни другой не могут позволить себе допустить разрыв — экономический и дипломатический ущерб для обеих стран окажется невосполнимым.

Андрей Бабицкий, Украина.ру.

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