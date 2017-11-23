Новости Украины и Новороссии 23 ноября 2017
- 11:42 Мосийчук с костылем кинулся на Саакашвили (ВИДЕО).
- 10:38 ВАЖНО: МВД и МГБ ЛНР провели совместную операцию с силовиками из ДНР.
- 10:02 Донецк заявил об агентуре спецслужб Украины среди чиновников ЛНР.
- 09:20 США уже продают Украине летальное оружие — модернизированное советское.
- 08:56 Заднюю никто включать не будет.
- 08:40 В Луганске силовиками разблокирована Генпрокуратура и часть центральных улиц.
- 05:00 Киев и Минск: возможен ли разрыв.
- 02:26 Саакашвили, Бляхер, Шабунин, Мосийчук. Угар.
- 01:39 О том, как Порошенко и Плотницкий друг к другу за помощью обращались.
- 01:18 Украинским военным разрешили носить бороды и усы.
- 00:46 Что дала революция? Ч2.
- 00:14 Шахта Иловайская возобновляет добычу угля.
- Вчера 23:43 В паре Корнет-Плотницкий победитель очевиден, — мнение (ВИДЕО).
- Вчера 22:56 Евросоюз может наказать Украину на €600 млн .
Мосийчук с костылем кинулся на Саакашвили (ВИДЕО)
В прямом эфире одного из украинских телеканалов произошла перепалка между экс-губернатором Одесской области Михо Саакашвили и нардепом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком, ранее подорванным в Киеве.
Конфликт между двумя скандальными политиками возник в ходе обсуждения роли Бандеры в истории Украины.
В частности, Мосийчук спросил у Саакашвили, за Бандеру он или против, на что Саакашвили ответил, что он «за Украину».
«Если бы Бандера был жив, он бы в первую очередь уничтожал бы коррупционеров», — добавил беглый президент Грузии, которого на родине обвиняют в том числе и в коррупции.
«Вы с компанией Саакашвили каждый месяц получали по 200 тысяч! Вы, Саакашвили, с компанией Шеварднадзе. Есть платежки! Его племянник их обнародовал.
Вы также занимались коррупцией в Грузии. Вы также коррупционер, и вас за это преследуют», — кричал в ответ Мосийчук, пытаясь добраться до Саакашвили с костылем в руках.
Однако самосуду зверя-Мосийчука, истерично оравшего на Саакашвили с вытаращенными глазами, помешал ведущий.
Соратник Ляшко также заявил, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой на Украине.
На видео с 04:10
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ВАЖНО: МВД и МГБ ЛНР провели совместную операцию с силовиками из ДНР
В распоряжение «Русской Весны» поступило заявление министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета, в котором глава МВД Республики сообщает о совместной операции, проведенной луганскими правоохранителями в тесном контакте с МГБ ЛНР и правоохранителями ДНР.
МВД ЛНР и МГБ ЛНР сообщают, что в результате проведения совместных контрразведывательных и антидиверсионных мероприятий с МВД ДНР и МГБ ДНР пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3-го отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины.
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Основной задачей группы являлась подготовка и проведение ряда террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в Народных Республиках.
В этих целях для достижения более эффективного результата агентурой спецслужб Украины из числа высокопоставленных чиновников ЛНР осуществлялась целенаправленная работа по дискредитации деятельности правоохранительных органов и спецслужб Народных Республик.
Предусматривалось массированное распространение направленной тенденциозной дезинформации, компрометирующей деятельность высшего руководства правоохранительного блока Народных Республик для парализации их деятельности и эвакуации провалившейся агентуры.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступной деятельности задержанных, а также выявления их сообщников с целью их задержания и преследования в уголовно-процессуальном порядке.
Добавим, что ранее соответствующая информация появилась и на официальном сайте МГБ ДНР, что подтверждает факт взаимодействия силовых ведомств двух Республик: «Разоблачен масштабный заговор украинских спецслужб», — МГБ ДНР выступило с заявлением по ситуации в Луганске
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Донецк заявил об агентуре спецслужб Украины среди чиновников ЛНР
Министерство госбезопасности и МВД ЛНР пресекли деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем Киева, сообщают МГБ и МВД ДНР. Об этом сообщает газета “Взгляд“.
Сообщается, что МГБ и МВД ЛНР пресекли деятельность группы, которой руководило командование третьего отдельного полка спецназначения ГУР минобороны Украины. В задачи группы входили подготовка и проведение диверсионно-террористических актов на территории ЛНР.
При этом на сайте МГБ ДНР говорится, что агентура спецслужб Украины из числа чиновников ЛНР пыталась дискредитировать деятельность правоохранительных органов и спецслужб ополчения.
В частности, по сообщению МГБ ДНР, «предусматривалось массированное распространение направленной тенденциозной дезинформации, компрометирующей деятельность высшего руководства правоохранительного блока народных республик». Такие действия, как сообщают в ДНР, должны были способствовать «эвакуации провалившейся агентуры».
Напомним, по данным источников, в ЛНР происходит попытка государственного переворота. В среду в Луганске взяли штурмом здание генпрокуратуры республики. В ночь на среду в Луганск вошла военная техника.
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США уже продают Украине летальное оружие — модернизированное советское
Директор техасской оружейной компании AirTronic USA Ричард Вендивер рассказал «Голосу Америки», что компания начала сотрудничество с Киевом два года назад и первые поставки гранатометов пошли на Украину в 2016 году.
Речь идёт о гранатомёте PSRL — это производимая в США усовершенствованная версия советского РПГ-7.
«Мы начали поставлять наш товар на Украину в прошлом году и продолжаем сейчас. Более подробно я рассказывать не могу. Но могу сказать, что мы тесно сотрудничаем с посольством (Украины в США — прим. РВ), с Госдепом и украинским правительством», — заявил он.
«Наши системы отправляются под экспортной лицензией DDTC DSP-5 Госдепартамента США», — говорит Вендивер.
Посол Украины в США Валерий Чалый подчеркнул: «Создание условий для налаживания такого сотрудничества — это то, чем мы и должны заниматься. В своё время мы свели компанию AirTronic USA с „Укроборонпромом“, дальше они уже работали без нас».
Чалый также подчеркнул, что ожидает подписания Трампом законопроекта о выделении Украине летального оружия и 50 миллионов долларов.
«Ведь бизнес-поставки — совсем другое дело. Да и речь там идёт о гораздо более мощном оружии, чем то, что мы покупаем сейчас», — добавил он.
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Заднюю никто включать не будет
От МВД ЛНР последовал еще ряд заявлений на тему того, что расследование против окружения Плотницкого доведут до конца и все виновные в убийстве Цыпкалова и ряде других преступлений понесут заслуженное наказание.
Кроме того, по словам Корнета, существовал заговор с целью возвращения ЛНР на Украину, который находился в стадии реализации, но он был пресечен.
Рабочее совещание МВД ЛНР.
22.11.2017 г. в актовом зале Луганской академии внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко под председательством Министра внутренних дел ЛНР генерал-майора полиции Игоря Александровича Корнет состоялось рабочее совещание МВД ЛНР. Для участия в нём прибыли все начальники и заместители начальников структурных подразделений Министерства, а также руководители территориальных органов внутренних дел. В начале заседания Министр поблагодарил присутствующих за верность присяге и долгу и проинформировал о текущем положении в Республике.
«Обстановка складывалась достаточно непростая. Задержания первые произведены. Удачные задержания. Слава Богу, правое дело делаем, без крови получилось. Показания люди дают. Показания именно те – о фальсификациях, начиная с 2016 года, и о фальсификациях «псевдопереворота». К сожалению, одного достойнейшего человека теперь уже не вернешь из-за этой фальсификации – Геннадия Николаевича Цыпкалова. Многим из вас он был настоящим боевым товарищем. Виновные в этом понесут наказание в самое ближайшее время. Задерживать всех остальных будут. Заднюю никто включать не будет», – подчеркнул И.А.Корнет.
Также Министр призвал начальников на местах более ответственно и внимательно подходить к работе с личным составом. И заранее выявлять и без каких-либо сожалений избавляться от скрытых карьеристов и затесавшихся приспособленцев, способных только мешать в работе и бить в спину. Именно такие «ждуны», по словам генерал-майора полиции, едва не привели Республику к катастрофе.
«Но мы не прошляпили удар в спину. За малым не получилось вернуться назад, в «неньку». В реальности за малым. Буквально недели 2», – рассказал И.А.Корнет, добавив, что, по оперативной информации, в случае успеха усилий украинских агентов по отстранению руководства МВД ЛНР уже на следующее утро в Республику был готов зайти 3-й полк спецназа ГУР МОУ.
«Но ещё раз подчёркиваю: у нас всё получилось. Достойно получилось. Вы сами прекрасно видите, что в СМИ электронных, которые мало контролируемы, шумиха происходит не на 100%, но на 80 – это в поддержку наших действий. В принципе, сокращённо можно сказать: если не мы, то кто же? Последний оплот», – сказал генерал-майор полиции.
Коснулся Министр и темы уголовных дел, в течение последних нескольких недель возбуждённых Генеральной прокуратурой в отношении ряда старших офицеров МВД. По словам генерал-майора полиции, все эти дела – надуманы и носят исключительно заказной характер, что подтверждается многочисленными показаниями сотрудников ГП ЛНР.
«Ещё раз спасибо большое за поддержку. Завтра-послезавтра, я уверен, ещё будут попытки шатнуть ситуацию: кого-то вытянуть, затянуть – я думаю, что это уже бесполезно», – сказал И.А.Корнет.
Вместе с тем, Министр и члены коллегии напомнили руководителям ОВД, что служба продолжается, задачи по поддержанию правопорядка никто не снимал.
«Каждый должен отнестись не только с пониманием, а с полной глубиной отдаться в нынешней ситуации работе. Ни в коем случае всё, что происходит, не снимает с нас ответственности и груза, возложенного на нас населением. Это груз, прежде всего, борьбы с криминалом», – подчеркнул Министр внутренних дел ЛНР. По завершению совещания все присутствующие отбыли по местам службы – продолжать дело поддержания правопорядка и законности в Республике.
ЦВО МВД ЛНР
Плюс продолжили выкладывать показания свидетелей преступлений окружения Плотницого. Пленный украинский майор из 8-го полка ГУР МОУ на допросе показал, что информатором 8-го полка спецназа была начальница ГТРК ЛНР Шуркаева, которая косвенно была причастна к убийство полковника НМ ЛНР Анащенко.
В распоряжении Министерства внутренних дел ЛНР оказались очередные доказательства причастности генерального директора ГТРК ЛНР А.Шуркаевой к подрывной деятельности украинских спецслужб. Об этом на одном из допросов рассказал задержанный ранее по делу об убийстве полковника О.Анащенко начальник инженерной службы 8-го полка спецназначения майор ВСУ Сергей Иванчук. По словам украинского военнослужащего, одним из членов его группы пыл некто Вадим Бойко – дядя А.Шуркаевой.
«Моя группа использовала как склад гараж Вадима Бойко. Мы в нём хранили взрывчатку, детали для самоделок. гараж расположен по адресу: переулок Трудовской, 22. Вадим также снабжал нас информацией для проведения разведывательно-диверсионной деятельности. Ну и не скрывал, что основным информатором для него является его племянница Настя, которая работает генеральным директором государственной телерадиокомпании. Она же ему и сообщила, что МВД вышло на наш след, нас уже разыскивают», – рассказал Иванчук. Также задержанный добавил, что благодаря этому предупреждению части членов ДРГ, в том числе В.Бойко, удалось скрыться.
Напомним, как заявил 21.11.2017 г. Министр внутренних дел ЛНР И.А,Корнет, полицией Республики вскрыта сеть тайных агентов влияния украинских спецслужб, расположившаяся в верхних эшелонах государственной власти. Так, у правоохранительных органов имеются обоснованные подозрения в причастности руководителя Администрации Главы ЛНР И.Тейцман, начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Е.Селиверстова и генерального директора ГТРК ЛНР А.Шуркаевой к совершению ряда преступлений против государственной власти. Оценив имеющиеся у полиции доказательства, Глава ЛНР И.В. Плотницкий принял решение о возбуждении в отношении данных лиц уголовных дел, их аресте и всестороннем расследовании их деятельности.
http://mvdlnr.ru/news/4358-mvd-lnr-poluchilo-ocherednye-dokazatelstva-prichastnosti-a-shurkaevoi-k-dejatelnosti-ukrainskih.html – цинк
Украина понятное дело стремится использовать происходящее в Луганске в своих целях, вбрасывая различные фейки про "войну ДНР с ЛНР", "переписку Плотницкого с Порошенко" и т.п.
Сегодня вечером, около 21 часа сайт Народной милиции ЛНР был взломан. Целью подобной провокации стало распространение информации о том, что якобы наше оборонное ведомство призывает к войне с ДНР и для этого начинает всеобщую мобилизацию. Официально заявляем, что все подразделения Народной милиции находятся на своих местах и несут боевое дежурство. Ни о какой мобилизации, а тем более вооруженном противостоянии с ДНР не может идти речи. Просьба граждан нашей республики не поддаваться на подобные провокации, их цель – дестабилизация обстановки в ЛНР.
С уважением, ПРЕСС-СЛУЖБА Народной милиции ЛНР
В общем, фильтруйте информацию, ситуация предоставляет обильные возможности для различных вбросов и провокаций.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В Луганске силовиками разблокирована Генпрокуратура и часть центральных улиц
По сообщениям МВД ЛНР в Луганске силовиками разблокирована Генеральная прокуратура и часть центральных улиц Военные на машинах отбыли в свои расположения. При этом наряды правоохранителей продолжают дежурить у нескольких админзданий столицы.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Киев и Минск: возможен ли разрыв
Приведут ли проблемы во взаимоотношениях между Украиной и Белоруссией к системному кризису?
Шпионский скандал, связанный с арестом по обвинению в шпионаже украинского журналиста Павла Шаройко, задержание руководителя украинского предприятия «Завод утяжелителей», объявление персоной нон грата украинского дипломата, ответная высылка из Киева сотрудника белорусского посольства, заявление министра иностранных дел Украины Климкина относительно череды безосновательных истерик в Белоруссии — вся последовательность событий, как может показаться, ведет к постепенному повышению ставок в обмене обвинениями и претензиями.
Однако это не совсем так.
Минск с давних пор проявляет недюжинную выдержку, никак не отвечая на демарши украинских националистов, крайне недовольных тем, что соседнее государство находится в союзнических отношениях с Россией.
Проблемы начались еще в сентябре во время российско-белорусских военных учений по отработке конфликтов со странами НАТО. Тогда Киев приложил максимум усилий, чтобы убедить Запад в том, что происходящее является подготовкой России к вторжению на Украину.
Стараясь в очередной раз как можно выгодней «продать» за рубеж образ российской военной угрозы, украинское руководство не слишком заботилось о том, как его инсинуации будут восприняты в Белоруссии. По всей вероятности, Александр Лукашенко решил не обращать внимания на политическую авантюру, несмотря на то, что раздуваемый на пустом месте пожар бросал достаточно негативный отблеск на возглавляемую им страну.
Если Россия совместно с Белоруссией проводит учения, цель которых — настройка механизмов военной агрессии, это означает, что Минск, по меньшей мере, осведомлен о планах Москвы и не намерен им противодействовать.
Та история прошла фактически без последствий. О том, что белорусский президент не желает конфликтовать с Киевом, свидетельствует и тот факт, что в течение трех недель после задержания Шаройко белорусские власти хранили гробовое молчание об инциденте, стараясь, видимо, избежать скандала. Но ситуация зашла уже далеко, и когда жена задержанного подняла шум, белорусскому КГБ пришлось давать объяснения.
Объективно ни та, ни другая сторона не желают обострения. Для Украины Белоруссия остается одним из основных торговых партнеров и транзитером серой украинской продукции, маркированной как белорусская на российский рынок. Кроме того, Александра Лукашенко и Петра Порошенко связывают дружеские отношения — по крайней мере, именно такими они их представляли неоднократно на публике.
Украинские эксперты утверждают, что когда в отношениях между странами возникают шероховатости на ведомственном уровне, президенты их нейтрализуют в личном общении по телефону.
Кроме того, на фоне следующих одна за другой ссор с восточноевропейскими соседями — Венгрией, Румынией, Сербией и Польшей — Киев в случае разрыва с Минском просто рискует попасть в сплошную недружественную изоляцию, что явилось бы дипломатической катастрофой.
Для белорусского президента крайне важно сохранить переговорную площадку в Минске, поскольку косвенное участие в мирных переговорах дает Белоруссии особый статус, позволяющий Лукашенко вести диалог с Европейским союзом по теме, которая для Европы крайне важна и болезненна.
Если кто-то думает, что продолжающаяся война под самым боком у ЕС не беспокоит европейских политиков, то он глубоко заблуждается. Более того, недавнее предложение белорусского лидера о направлении в зону конфликта миротворцев из его страны показывает, что он хотел бы упрочить свои позиции в переговорном процессе.
Есть версия, проговариваемая сейчас как в Киеве, так и в Минске, о том, что все возникшие в отношениях между Украиной и Белоруссией проблемы, инспирированы США, которые заинтересованы в срыве минского процесса.
Им важно заменить Минские соглашения безальтернативным вариантом силового решения, который будет обеспечен размещением в зоне конфликта миротворческого контингента ООН на условиях Киева и Вашингтона.
Эта гипотеза выглядит довольно рискованной, поскольку на пути принятия соответствующей резолюции Советом безопасности ООН есть одно неодолимое препятствие в виде России, которая, являясь постоянным членом Совбеза, наложит вето на любой проект, противоречащий ее представлениям о принципах мирного урегулирования на Украине.
В любом случае, кто бы ни стоял за обострением — случай или какие-то злокозненные силы — политики и эксперты с обеих сторон уверены, что лидеры двух стран постараются их купировать как можно быстрее и с максимально низкими потерями. Ни один, ни другой не могут позволить себе допустить разрыв — экономический и дипломатический ущерб для обеих стран окажется невосполнимым.
Андрей Бабицкий, Украина.ру.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Саакашвили, Бляхер, Шабунин, Мосийчук. Угар
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О том, как Порошенко и Плотницкий друг к другу за помощью обращались
Украинские СМИ пробили очередное «дно» и в очередной раз опозорились, разместив заведомый «фэйк» об обращении, скажем так, попавшего в трудную жизненную ситуацию главу ЛНР Плотницкого к президенту Порошенко с просьбой о помощи.
Учитывая степень нынешней промытости мозгов на территории бывшей УССР, совсем неудивительно, что тема тут же попала в «топ».
Вот, кстати, само обращение.
Не нужно быть специалистом в области делопроизводства и обладать навыками проведения почерковедческой экспертизы, чтобы понять, что документ очевидно поддельный.
Кстати, забавно отметить, что эту очевидную халтуру, причем снабдив ее пометкой «от проверенного источника», разместил у себя на страничке в социальных сетях скандально известный стрелок в портрет Кадырова депутат Игорь Мосейчук, недавно оказавшийся на больничной койке в результате легкой пародии на покушение.
Впрочем, на такого рода “достоверную” информацию можно ответить той же монетой. Например, с серьезным лицом рассказать о том, что на официальной странице фейсбук Петра Порошенко опубликовано официальное обращение к главе ЛНР Игорю Плотницкому, в котором Президент Украины просит его об оказании помощи в сохранении украинской государственности.
Оригинал этого самого обращения жена Порошенко — Марина Анатольевна, отправила на тот же информационный ресурс Onpress.info, на котором украинские пропагандисты выложили «фейк» о якобы аналогичном обращении Плотницкого к Порошенко. В подтверждение этому можно предоставить целый комментарий в фэйсбуке!
Ну и в итоге позвать какого-нибудь эксперта уровня “Пономарь” и с глубокомысленным видом сделать вывод о том, что “Русская Весна” не исключает, что в условиях прессинга оппозиции и угрозы военного переворота на Украине Порошенко написал данное обращение с криками о помощи к Игорю Плотницкому.
Это все, конечно, шутки. Но то, что украинские медиа дошли до такой степени “дна” что публикуют, а украинское общество – охотно верит, информации такой степени “достоверности”, конечно же печально.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинским военным разрешили носить бороды и усы
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал документ, которым разрешил всем категориям военнослужащих носить бороды и усы.
Приказ № 606 «Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины и лицеистами военных лицеев» опубликован на сайте Минобороны.
В документе указано, что это допускается «во время боевых и учебно-боевых задач».
Есть еще одно замечание относительно бороды и усов: «Они должны отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Что дала революция? Ч2
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
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Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Шахта Иловайская возобновляет добычу угля
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В паре Корнет-Плотницкий победитель очевиден, — мнение (ВИДЕО)
Политический эксперт Константин Долгов уверен, что сегодняшняя пресс-конференция станет «лебединой песней» для пока еще главы ЛНР Игоря Плотницкого. Об этом Долгов заявил в своем новом видеоблоге.
По словам эксперта, для понимания текущей ситуации в ЛНР достаточно сравнить уровень СМИ, освещавших пресс-конференции Плотницкого и министра внутренних дел Игоря Корнета.
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Евросоюз может наказать Украину на €600 млн
Украина потеряет возможность получить транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в 600 млн евро, если в ближайшее время не выполнит ряд требований.
Об этом глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли сообщил в интервью «Европейской правде».
«Осталось еще четыре требования. Во-первых, до сих пор не снят запрет на экспорт леса-кругляка. Второе — запуск автоматической проверки е-деклараций, третье — закон о кредитном реестре НБУ и четвертое — проверка информации о бенефициарных владельцах компаний», — заявил Мингарелли.
По его словам, для выполнения этих условий есть крайний срок, «и он истекает в ближайшие несколько дней».
«Этот срок не может быть продлен. И если через несколько дней Европейская комиссия констатирует, что эти требования не выполнены — деньги будут потеряны для Украины», — резюмировал Мингарелли.
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