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Памятные встречи. Передача II (1958)

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О своих встречах с В.И.Лениным вспоминают ветераны Коммунистической партии: почетный железнодорожник Борис Бункин; член партии с 1909 года, участник октябрьской революции, партийный и хозяйственный работник Илья Батышев; член партии с 1919 года, участник октябрьской революции, сотрудник ОГПУ, НКВД и МВД Федор Солодов; член партии с 1899 года, участник октябрьской революции, партийно-хозяйственный и литературно-издательский работник Петр Воеводин.

Главная редакция пропаганды, 1958

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qYWIy4HdHX4
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