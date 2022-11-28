Памятные встречи. Передача II (1958)
О своих встречах с В.И.Лениным вспоминают ветераны Коммунистической партии: почетный железнодорожник Борис Бункин; член партии с 1909 года, участник октябрьской революции, партийный и хозяйственный работник Илья Батышев; член партии с 1919 года, участник октябрьской революции, сотрудник ОГПУ, НКВД и МВД Федор Солодов; член партии с 1899 года, участник октябрьской революции, партийно-хозяйственный и литературно-издательский работник Петр Воеводин.
Главная редакция пропаганды, 1958
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