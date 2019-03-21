Помощник Маккейна распространял досье Стила по всему Вашингтону во время передачи президентской власти Трампу

О том, как помощник Маккейна помог обнародовать "Досье Стила" о "работе Трампа на Кремль" изготовленное бывшим агентом Ми-6 http://perevodika.ru/articles/28273.html – цинкСтоит отметить, что целый ряд авторов указывали https://colonelcassad.livejournal.com/4788320.html на то, что одним из источников Стила по "российской политике" был его бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль, которого курировал бывший подчиненный Стила Пабло Миллер, работавший со Скрипалем в разных странах и поддерживавший отношения со Стилом. Предполагается, что Скрипаль мог выступить в роли "анонимного иснайдера российской разведки", который "подтвердил" вбросы на маргинальный интернет-сайтов, которые были положены в основу "Досье Стила".Как и вброс про Скрипаля, исходный вброс про "работу Трампа на Кремль" фактически пришел из Лондона, хотя нечто такое и было заказано Стилу заправилами демократической партии, безотносительно того, кто выступил инициативщиков в реализации этой схемы, которая спустя 2 года "Расследования" ничего кроме домыслов и слухов представить не смогла.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4861993.html