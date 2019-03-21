Как появилось “Досье Стила”
20:32. 21 марта 2019 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О том, как помощник Маккейна помог обнародовать "Досье Стила" о "работе Трампа на Кремль" изготовленное бывшим агентом Ми-6
Помощник Маккейна распространял досье Стила по всему Вашингтону во время передачи президентской власти Трампу
Дэвид Крамер, помощник покойного сенатора Джона Маккейна, допустивший утечку досье на президента Трампа от дискредитированного Кристофера Стила, дал показания по делу о клевете, что он распространял ничем не подтвержденные материалы против Трампа по всему Вашингтону во время передачи президентской власти.
Г-н Стил, бывший британский шпион, дал показания по этому же делу, указав что он основывался на интернет-странице со слухами, чтобы попытаться проверить одно из его ключевых обвинений.
Г-н Крамер, бывший чиновник Госдепартамента и критик Трампа, допустил утечку профинансированного демократами досье изданию "Wall Street Journal"", Фреду Хайатту из "Вашингтон Пост", Карлу Бернстейну из "Си-Эн-Эн", Национальному государственному радио, новостной службе McClatchy и другим, рассказывал он во время его свидетельских показаний по делу о клевете.
Но его самой памятной встречей была встреча с Кеном Бенсинджером из BuzzFeed. В рождественские праздники в Вашингтоне он дал г-ну Бенсинджеру почитать досье. А затем он вышел.
Журналист сделал снимки мобильным телефоном. Эти снимки оказались 10 января 2017 г. на веб-сайте BuzzFeed, навсегда изменив политическую историю.
"Он сказал, что хочет почитать материал, он спросил меня, может ли он сделать фотографии своим телефоном- я предполагаю, это был айфон", – сказал г-н Крамер на суде по иску о клевете, поданному против BuzzFeed российским предпринимателем.
Американский окружной суд в Майами рассекретил судебные документы в четверг, впервые обнародовав версию событий г-на Крамера.
"Я попросил его не делать этого. Он сказал, что он медленно читает, он хотел это прочитать", – дал показания г-н Крамер. "Поэтому я сказал – знаете, мне нужно сделать телефонный звонок и мне нужно сходить в туалет, так что я оставлю вас, потому что я не очень хорошо читаю, когда на меня смотрят, стоя у меня над душой. И я оставил его почитать на 20, 30 минут".
"Вы знали, что он сделал фотографии?" – спросил адвокат.
"До 10 января – нет", – ответил он. "Я был в шоке".
Ошеломленный г-н Крамер попросил г-на Бенсинджера удалить досье и не впутывать его имя в это. Г-н Крамер был установлен как источник утечки досье во время сбора доказательств по делу о клевете.
Г-н Крамер сказал, что г-н Стил сказал ему – "Это не должно было произойти таким образом". Издание "Уолл Стрит Джорнал" выяснило, что г-н Стил является автором досье, что заставило его скрываться многие недели.
Помощник Маккейна позднее изменил свои показания. В заявлении он сказал, что у него не было проблем с передачей копии досье сайту BuzzFeed и что он предоставил копии другим журналистам.
Г-н Крамер сказал, что г-н Стил, составивший досье, оказывал на него давление, чтобы он предоставил информацию против Трампа множеству журналистов. Сам г-н Стил обрабатывал журналистов из Лондона в попытке заставить ФБР нацелиться на г-на Трампа до того, как он вступил в должность.
В 35-страничном досье г-на Стила утверждалось, что между предвыборным штабом Трампа и российской разведкой существовал "далеко идущий тайный сговор" по вмешательству в выборы 2016 года посредством компьютерного взлома. Это обвинение не было подтверждено доказательствами, так как спецпрокурор Роберт Мюллер не предъявил ни одному связанному с Трампом человеку обвинение в тайном сговоре с русскими для влияния на выборы.
Досье стало объединяющим фактором для либералов и демократов, особенно конгрессмена от Калифорнии Адама Б. Шиффа, ведущего демократа из постоянно действующего специального комитета по разведке палаты представителей и теперь его председателя. Он внес неподтвержденные обвинения из досье в записи комитета в марте 2017 года, когда он поручился за г-на Стила. Г-н Стил был нанят исследовательской фирмой Fusion GPS на деньги предвыборного штаба Хилари Клинтон и Национального комитета Демократической партии.
Республиканцы считают, что работа г-на Стила является сфабрикованной и, возможно, дезинформацией Кремля. В досье непосредственно цитируются российские официальные лица как источники некоторых его более скабрезных деталей. Демократы редко ссылаются на этот документ.
Г-н Крамер рассказал историю того, как он получил копию досье.
Партнер Стила, Эндрю Вуд, рассказал ему и г-ну Маккейну о скандальных обвинениях г-на Стила во время конференции в Канаде.
Следующим шагом была поездка г-на Крамера в Лондон той осенью, чтобы встретиться с г-ном Стилом, прочитать его утверждения и доложить о результатах сенатору.
Крамер прочел досье дома у г-на Стила рядом с Лондоном. Г-н Стил сказал, что эти утверждения являются "непроверенными разведданными", которые необходимо подтвердить.
"Он сказал, что его наняли для изучения деловых операций Дональда Трампа в России, и что в процессе этого он натолкнулся на данные, указывавшие на то, что между предвыборным штабом Трампа и различными русскими были тесные связи, и на возможность компрометирующих сведений на г-на Трампа", - свидетельствовал г-н Крамер.
"Он объяснил, что то, что было собрано … нуждается в подтверждении и проверке. Сам он не чувствовал, что может поручиться за все, что было собрано в досье", – сказал он.
Г-н Крамер сказал, что г-н Стил назвал ему свои российские источники. Он не сообщил их имена во время свидетельских показаний.
К ноябрю г-н Стил послал в Вашингтон зашифрованное сообщение, включавшее 16 из 17 докладных записок досье. Г-н Маккейн передал затем эти материалы тогдашнему директору ФБР Джеймсу Б. Коми. К этому времени ФБР получило эту информацию непосредственно от г-на Стила и от сотрудников предвыборного штаба Клинтон.
Г-н Стил, задача которого заключалась в том, чтобы потопить предвыборную кампанию Трампа и затем его президентство, считал, что участие г-на Маккейна станет "дополнительным толчком для ФБР отнестись к этому серьезно", – свидетельствовал г-н Крамер.
"Я передал [г-ну Маккейну] этот документ, и он какое-то время его изучал, и он спросил меня, что, как я думаю, он должен сделать, и я предложил, чтобы он передал копию документа директору ФБР и директору ЦРУ", – свидетельствовал г-н Крамер.
Иск о защите чести и достоинства был подан российским бизнесменом Алексеем Губаревым. Г-н Стил обвинил его в осуществлении взлома компьютеров Демократической партии – это обвинение россиянин отвергал с самого начала.
Г-н Стил сказал, что это обвинение было получено как добровольно предоставленная информация, и что он пытался проверить ее на интернет-сайте, называемом CNN iReport. Г-н Стил заявил, что он основывался на статье о фирме г-на Губарева XBT, опубликованной 28 июля 2009 года.
Адвокат г-на Губарева Эван Фрей-Уитцер спросил г-на Стила: "Вы понимаете, что они никак не связаны с журналистами CNN?"
"Нет, не понимаю", – ответил он.
Адвокат добавил: "Вы понимаете, что CNN iReports являются или являлись не более чем утверждениями случайных людей в интернете?"
Г-н Стил: "Я, естественно, предполагаю, что если это размещено на сайте CNN, то у этого имеется какой-то статус CNN".
Иск г-на Губарева был оставлен без удовлетворения судьей Урсулой Унгаро, которая вынесла решение, что BuzzFeed имел право сообщить о досье в соответствии с гарантиями свободной прессы в Первой поправке к Конституции США – тем самым защищая издание от законов против клеветы в США – потому что ФБР использовало это досье в своем расследовании.
http://perevodika.ru/articles/28273.html – цинк
Стоит отметить, что целый ряд авторов указывали https://colonelcassad.livejournal.com/4788320.html на то, что одним из источников Стила по "российской политике" был его бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль, которого курировал бывший подчиненный Стила Пабло Миллер, работавший со Скрипалем в разных странах и поддерживавший отношения со Стилом. Предполагается, что Скрипаль мог выступить в роли "анонимного иснайдера российской разведки", который "подтвердил" вбросы на маргинальный интернет-сайтов, которые были положены в основу "Досье Стила".
Как и вброс про Скрипаля, исходный вброс про "работу Трампа на Кремль" фактически пришел из Лондона, хотя нечто такое и было заказано Стилу заправилами демократической партии, безотносительно того, кто выступил инициативщиков в реализации этой схемы, которая спустя 2 года "Расследования" ничего кроме домыслов и слухов представить не смогла.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4861993.html