Памятные встречи. Передача I (1958)
Член партии с 1897 года, участник октябрьской революции и гражданской войны, партийный и советский деятель Николай Алексеев рассказывает о своих встречах с В.И.Лениным в Лондоне в 1902 году; член КПСС с 1902 года ректор Высшей коммунистической школы, директор Государственного исторического музея Анна Карпова рассказывает о выступлении В.И.Ленина в Народном доме в 1906 году;
член партии с 1912 года, активный участник революционного движения, советский и партийный деятель доктор исторических наук Андрей Кучкин рассказывает о работе I Всероссийского съезда крестьянских депутатов и о встрече с В.И.Лениным.
Главная редакция пропаганды, 1958
Автор сценария – Марина Бабак
Автор сценария – Игорь Ицков
Режиссер – Марина Бабак
#гостелерадиофонд #ВладимирЛенин
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK
Наши группы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
Приложение для смартфона “Радио. XX век”
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrf
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169