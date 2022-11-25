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Памятные встречи. Передача I (1958)

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Член партии с 1897 года, участник октябрьской революции и гражданской войны, партийный и советский деятель Николай Алексеев рассказывает о своих встречах с В.И.Лениным в Лондоне в 1902 году; член КПСС с 1902 года ректор Высшей коммунистической школы, директор Государственного исторического музея Анна Карпова рассказывает о выступлении В.И.Ленина в Народном доме в 1906 году;
член партии с 1912 года, активный участник революционного движения, советский и партийный деятель доктор исторических наук Андрей Кучкин рассказывает о работе I Всероссийского съезда крестьянских депутатов и о встрече с В.И.Лениным.

Главная редакция пропаганды, 1958

Автор сценария – Марина Бабак
Автор сценария – Игорь Ицков
Режиссер – Марина Бабак

#гостелерадиофонд #ВладимирЛенин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rZOmwAdEE5s
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