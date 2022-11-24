В России запретили пропаганду ЛГБТ
Госдума приняла в окончательном 3-м чтении федеральный закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введён запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 млн рублей.
Госдеп США уже потребовал от России отменить закон о запрете пропаганды гомосексуализма. А вот и главные лоббисты подъехали. Отменять закон конечно же никто не будет.
а вот это верно, ПИПКА это СВЯТОЕ и нельзя это святое извращать
а как же голосовал володин -что офицерская вдова.?.а грефанный герман теперь будет ограничен в действиях..
Кто эти отсутствующие 12%?