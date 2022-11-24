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В России запретили пропаганду ЛГБТ

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Госдума приняла в окончательном 3-м чтении федеральный закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введён запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 млн рублей.
Госдеп США уже потребовал от России отменить закон о запрете пропаганды гомосексуализма. А вот и главные лоббисты подъехали. Отменять закон конечно же никто не будет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7992487.html
Метки: гомосексуализм, государственная дума, законы, ЛГБТ, право, Россия
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