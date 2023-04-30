В 2022 году был принят закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в России, который запрещает демонстрацию, в том числе изображение и описание словами, нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии и смены пола. Вообще говоря, законов было принято два: один – о запрете пропаганды, второй – о запрете распространения материалов, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, в СМИ, книгах, кино, рекламе и т.д.

Законы вступили в силу со дня их опубликования, то есть с 5 декабря 2022 года. Напомним, что с 2013 года в России действует ещё один закон: о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Так что же изменилось с принятием новых законов и для чего они были нужны? Давайте разберёмся в вопросе.

Нововведения законов

Первое очевидное изменение касается возраста: теперь пропаганда запрещена не только для несовершеннолетних, но и для всех остальных.

Законы по-прежнему носят только административный характер. Поправка об уголовной ответственности за многократное нарушение данного закона Госдумой была отклонена. То есть максимум, что можно получить за ЛГБТ-пропаганду, – это штраф. Однако сами штрафы значительно увеличились.

По старому закону «за пропаганду среди несовершеннолетних» штраф составлял 4-5 тыс. рублей, за распространение соответствующей информации в интернете сумма штрафа возрастала до 50-100 тыс. рублей.

По новому закону установлены следующие виды нарушений и административных наказаний:

1. За пропаганду смены пола среди несовершеннолетних и за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых (без интернета):

50-100 тыс. руб – для физических лиц

100-200 тыс. руб – для должностных лиц

800 тыс. – 1 млн. руб – для юридических лиц

2. Если информация распространяется через интернет, то суммы штрафов возрастают примерно в два раза. Так за распространение в СМИ или интернете среди несовершеннолетних информации об ЛГБТ и сведений, которые могут вызвать у них желание сменить пол, юрлицо может получить штраф до 4 млн.рублей.

3. Кроме того, предусмотрена приостановка деятельности организации до 90 дней. Иностранцы, а также лица, не имеющие российского гражданства, могут быть выдворены из страны с предварительным арестом до 15 суток.

Самые большие штрафы предусмотрены за пропаганду педофилии. Так для физических лиц установлен штраф в размере 800 тыс. рублей.

Итак, два новых закона запрещают ЛГБТ-пропаганду среди взрослых, а не только несовершеннолетних, как это было ранее. Также значительно увеличены размеры штрафов за нарушение данных законов. Кроме того, появилась формулировка «пропаганда смены пола», что тоже важно. Теперь ЛГБТ-пропаганда запрещена не только в интернете или на телевидении, но и в СМИ, кино, книгах, рекламе и т.д.

Критерии выявления пропаганды

Теперь давайте разберёмся в критериях Роскомнадзора, по которым будет запрещаться конкретная информация:

направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;

убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе информации, направленной на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;

создаёт искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное, в том числе с помощью навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях;

направлена на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости;

выражает социальное (или иное) одобрение людей, отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками;

оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок.

В случае, если описание ЛГБТ-события идет в нейтральном или негативном ключе, это относится к демонстрации и разрешено к показу с маркировкой 18+. Любопытная формулировка, да?

В проекте указано, что приказ вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет. Почему только шесть? Непонятно.

Судя по публикациям в интернете, Роскомнадзор уже составил список фильмов и сериалов, запрещённых к показу, и разослал видеосервисам в конце декабря 2022 года. В числе запрещённых фильмов оказались картины «Горбатая гора» (был в видеобиблиотеках «IVI») и «Назови меня своим именем» («Кинопоиск», «Триколор Кино и ТВ», Kion, Wink), также запрещены сериалы «Сексуальная жизнь студенток» («Amediateka») и «Будет больно» («Кинопоиск»). Все эти киноленты уже недоступны к просмотру на соответствующих площадках.

И вот на критериях, предоставленных РКН, хотелось бы остановиться более подробно. Для этого предлагаю посмотреть следующий отрывок:

Практика ЛГБТ-пропаганды

Отрывок из фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» 2022г.

Это отрывок из сиквела франшизы «Достать ножи» – продолжение истории про детектива Бенуа Бланка. В данном отрывке одна из героинь картины приходит домой к детективу, чтобы нанять его для расследования убийства её сестры. Но дверь открывает не Бенуа Бланк, а некий мужчина. Обратите внимание на то, как мужчина выглядит.

У него надет фартук, лицо испачкано мукой, в руках, видимо, баночка с приправой. Не надо быть детективом, чтобы понять, что мужчина занят приготовлением пищи. Вопрос: он просто приходит к Бенуа Бланку позаниматься кулинарией? Очевидно, что этот мужчина сожительствует с детективом. Отсюда следует, что Бенуа Бланк, главный герой фильма «Достать ножи», сквозной персонаж, который будет во всех фильмах франшизы, – педераст.

Также обратите внимание, кто был выбран на роль сожительствующего мужчины. Это ведь даже не роль второго плана – это всего лишь эпизод. Уверяю вас, этот герой появляется в фильме только один раз. И для этого эпизода использовали ни кого иного, как Хью Гранта. Вряд ли Хью Грант возьмёт даже за столь маленькое участие в съёмках сто долларов, тогда почему для такого незначительного эпизода потребовалось привлекать столь именитого актёра? Для того, чтобы этот эпизод застрял в сознании зрителя. Если бы актёр был никому неизвестный, уверен, я бы даже не обратил на это внимание. Возможно, я бы даже не понял, что Бенуа – педераст.

Но этот эпизод сконструирован так, что попадает точно в цель, формируя в сознании определённые выводы, которые не высказываются вслух.

Но Бенуа Бланк – не просто педераст, это ещё и гениальный детектив. Проницательный, внимательный к деталям интеллектуал, к тому же ещё радеет за справедливость и ради этого готов закрыть глаза на некоторые вещи.

Вопрос: под какой критерий из вышеперечисленного списка, опубликованного РНК, попадает данный фильм? Или же это просто «демонстрация ЛГБТ-события в нейтральном ключе». Является то, что вы только что увидели, пропагандой?

Давайте обратимся к отцу-основателю пропаганды Йозефу Геббельсу:

«Пропаганда утрачивает силу, как только становится явной».

То есть, понимаете, нам с вами никто не будет показывать двух целующихся мужиков. Поверьте, социальные технологии внедрения каких-то ценностей, идей, мировоззрения продвинулись гораздо дальше. Если человек видит, что им, его сознанием пытаются манипулировать, то это вызовет отторжение. Однополый поцелуй, однополая сексуальная сцена вызовет отторжение, а вот такой вот эпизод, описанный выше, воспринимается вполне спокойно. Как раз то, что этот эпизод практически ни у кого, не вызывает какой-то негативной реакции, и говорит в его пользу. Значит, пропаганда работает. И такая пропаганда гораздо эффективнее, чем открытое навязывание так называемой «ЛГБТ-повестки».

Это был пример контента для взрослых. Далее давайте рассмотрим пример фильма, который можно отнести к контенту для подростков. Фильм называется «Ловушка для привидения». Имеет возрастной рейтинг 12+. Об этом написана статья «Неявные методы половой дезориентации». Давайте посмотрим небольшой отрывок из фильма:

Отрывок из фильма «Ловушка для привидения», 2016г.

Давайте пока абстрагируемся от того, что мальчик надел платье. Обратите внимание, на комментарий отца. Вот такая вот модель поведения предлагается родителю в качестве нормы, если вдруг тот застанет своего отпрыска за примеркой одежды не соответствующей его полу. В то же время и ребёнку демонстрируется, что вот такая реакция родителя является нормальной, а если вдруг родитель начнёт осуждать, то это неправильно с его стороны. А теперь о самом платье. Сейчас выражу своё личное мнение как писатель, написавший несколько книг, и продолжающий этим заниматься в настоящий момент: я могу «зашить» в канву повествования всё, что угодно, абсолютно любые сюжеты, поступки героев и т.д. И, поверьте на слово, появление этого красного платья совершенно не случайно. Ведь это могла быть просто красная футболка или красный спортивный костюм. В конце концов мальчик мог просто закрыться этим красным платьем, не одевая его. Но здесь, также как и в первом примере, имеет место специально сконструированный эпизод, который:

А) создаёт определённые закладки в нашем сознании;

Б) не вызывает отторжения – и это самое главное.

Тот же вопрос: под какой критерий РНК попадёт данное кино? Может быть, под этот: «информация направлена на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости?» Не знаю. Списка, запрещённых к показу фильмов я не видел, но думается, что этот фильм, как и предыдущий, туда не попали.

Ещё один пример. На этот раз для детей. Мультфильм «Кунг-Фу панда 3»

На эту тему в своё время также была написана целая статья: «Мультфильм «Кунг-фу Панда 3» (2016): Знакомим детей с однополыми родителями…»

Вкратце там говорится о том, что в третьей части у главного героя мультфильма, панды по имени По, помимо приёмного отца появляется и родной отец. Причём, если внимательно присмотреться к образам этих отцов, то можно заметить вполне ощутимую разницу в гендерных ролях. Согласитесь, что приёмный отец По больше похож на маму, чем на отца: он любит готовить, постоянно пытается накормить своего мальчика; даже во внешнем виде читаются черты, присущие домашней хозяйке: фартук, косынка на голове. Родной отец По выполняет роль именно мужскую роль: с мужскими развлечениями, интересами и т.д. Можно сказать, что в этом нет ничего такого: так получилось, что у главного героя теперь два отца, которые, как бы так случайно вышло, очень хорошо дополняют друг друга.

А можно сказать так: сценарий писали взрослые люди. Вопрос: зачем ребёнка, который будет смотреть этот мультфильм, заведомо вести к такому финалу, где не будет складываться образа нормальной семьи? Помните русские сказки? Что происходит в конце? Главный герой завоёвывает любовь принцессы, спасает её от чудища, они женятся и живут долго и счастливо. И такой финал неслучаен: он формирует в детях определённый жизненный сценарий, также как и финал с двумя отцами.

Возникает вопрос: этот мультфильм является пропагандой ЛГБТ-ценностей, однополых семей? Конечно, является, так как закладывает в головы детей неправильный образ семьи с двумя однополыми родителями. Это и есть самая настоящая пропаганда. Ещё раз повторюсь, потому что это важно: двух целующихся мужиков есть смысл показывать, чтобы «замылить» вам глаза, сделать так, чтобы вы привыкли к этому сначала на экране, а потом не удивлялись, когда увидите в жизни. Но если говорить о целенаправленном внедрении в вашу голову каких-то идей, нужны более продвинутые технологии, которые ничего не скажут вам напрямую, – вы сами достроите нужную последовательность образов и логических заключений и оставите это как некое знание, добытое в результате эмоционального переживания во время просмотра какой-то истории. Таким образом, результат будет закреплён ещё и на эмоциональном уровне. А на последующих этапах вы легко привыкните к откровенным сценам представителей секс-меньшинств.

Повторяю вопрос: какие меры, в соответствии с принятыми законами, будут приниматься относительно тех примеров, что описаны выше? Запретят ли мультфильм «Кунг-фу Панда 3»? Под какой пункт из закона попадёт этот мультфильм? Под какие критерии попадут другие примеры?

Итого. Эффективность законов и возможные дополнительные меры

Очень хорошо, что руководство нашей страны озабочено тем, что происходит в информационном пространстве и принимает подобные законы. Но даже на примере достаточно простой темы ЛГБТ наглядно видно, что одними юридическими механизмами большинство современных информационных угроз, транслируемых по каналам массовой культуры, остановить не получится.

Помимо законов должны приниматься и другие меры

Во-первых, в отношении отечественного искусства. Нужно выстраивать механизмы как прямого, так и косвенного влияния на российских производителей контента, чтобы как минимум в отечественных фильмах, спектаклях, шоубизнесе, телепрограммах не было антисемейных закладок, по типу тех, что представлены в этой статье.

Эти механизмы могут быть разными – как на уровне законодательного регулирования, так и в формате художественных советов, контроля финансовых потоков, поощрения через институты премий, изменения редакицонной политики крупных СМИ, разработки новых интернет-платформ с этичными алгоритмами и так далее.

Во-вторых, для противодействия влиянию деструктивных закладок в иностранном контенте – необходима широкая дискуссия в обществе, направленная на анализ и оценку воспитательно-нравственного и идейного посыла всех популярных произведений массовой культуры. Кино, музыка и игры и сегодня активно обсуждаются в СМИ, но разговоры ведутся в основном на тему развлекательной составляющей контента, в то время как конструктивная дискуссия возможна только в рамках рассмотрения кинематографа, шоубизнеса, игровой индустрии и других сфер как инструментов влияния на общество в рамках внутренней, внешней и глобальной политики.

Эту дискуссию могут стимулировать как специально обученные эксперты, публикующие свою аналитику в рамках государственных институтов, так и общественные коллективы, желающие и способные участвовать в этом деле. Результатом этого процесса должно становиться не только повышение качества отечественного контента и эффективность распознавания угроз, исходящих от иностранных «фабрик грёз», но и обучение широкой аудитории критическому мышлению, умению отличать деструктивное искусство от созидательного.

В-третьих, в научных кругах необходимо провести ревизию навязываемых Западом гендерной идеологии и принципа толерантности, на практике выражающихся в несопротивлении деградации и принятии порока в качестве нормы жизни.

Процесс оздоровления информационного пространства, особенно той его части, к которой имеют доступ дети, – это глобальная задача, которой придётся системно заниматься российскому обществу для формирования своей глобальной повестки.

Олег Ищущий