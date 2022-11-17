Эльдар Рязанов “У природы нет плохой погоды”. Поет Алексей Покровский (1983)
Песня “У природы нет плохой погоды” композитора Андрея Петрова на стихи Эльдара Рязанова в исполнении Алексея Покровского и инструментального ансамбля п/у Анатолия Цадиковского.
Фрагмент фильма-концерта “Любимые женщины”.
Главная редакция литературно-драматических программ, 1983 г.
#гостелерадиофонд #ЭльдарРязанов #АлексейПокровский
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