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Эльдар Рязанов “У природы нет плохой погоды”. Поет Алексей Покровский (1983)

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Песня “У природы нет плохой погоды” композитора Андрея Петрова на стихи Эльдара Рязанова в исполнении Алексея Покровского и инструментального ансамбля п/у Анатолия Цадиковского.

Фрагмент фильма-концерта “Любимые женщины”.
Главная редакция литературно-драматических программ, 1983 г.

#гостелерадиофонд #ЭльдарРязанов #АлексейПокровский

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ruq18NcqoE0
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