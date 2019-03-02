За кадром «Служебного романа»: Что пришлось вырезать из фильма
11:11. 2 марта 2019 Просмотров - 332 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Этот киношедевр Эльдара Рязанова вышел на экраны 40 лет назад и до сих пор пользуется невероятной популярностью у зрителей. И сюжет, и реплики героев все давно знают наизусть, однако большинству киноманов вряд ли известно о том, какие кадры не вошли в финальную версию фильма, и почему роли некоторых актеров пришлось сократить до нескольких эпизодов.
Режиссер и актеры на съемках фильма *Служебный роман*, 1977
Пьесу под названием «Сослуживцы» Эльдар Рязанов вместе с Эмилем Брагинским написали за 6 лет до того, как начались съемки. Изначально она предназначалась для театров, и по ней успешно шли спектакли более чем в 100 городах страны. Снять фильм режиссер решил после того, как увидел неудачный телеспектакль по этой пьесе.
Алиса Фрейндлих в фильме *Служебный роман*, 1977
Пробы на главные роли не проводили – режиссер заранее знал, кого он будет снимать в этом фильме. Поработать с Алисой Фрейндлих Рязанов планировал давно, но этим планам постоянно что-то мешало: на главную роль в «Гусарской балладе» ее не утвердили, от съемок в «Иронии судьбы» актриса отказалась. Но на этот раз режиссер был категоричен. «Я решил, что стану перекладывать эту пьесу для кинематографа лишь в том случае, если Калугину сыграет Фрейндлих… Фильм «Служебный роман» существует в первую очередь потому, что существует Алиса Фрейндлих», – писал Рязанов в книге «Неподведенные итоги».
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме *Служебный роман*, 1977
Рязанов получил ее согласие, хотя съемки дались Алисе Фрейндлих очень тяжело. Ежедневно она вынуждена была метаться между театром и съемочной площадкой, между Ленинградом и Москвой. Все это время она фактически жила в поездах. Кроме того, по словам Рязанова, актриса проявила немалое мужество – ведь ей пришлось «обезобразить себя до такой степени, чтобы прозвище Мымра не казалось зрителям преувеличением».
Олег Басилашвили в фильме *Служебный роман*, 1977
По поводу остальных актеров у Рязанова тоже не было никаких сомнений. Он заранее знал, кого хочет видеть в том или ином образе. А вот Олег Басилашвили сам себя представлял исключительно Новосельцевым и даже пытался переубедить режиссера в том, что он по натуре своей – вовсе не Самохвалов. Однако в результате признал правоту Рязанова, и эта роль стала одной из лучших в его фильмографии.
Лия Ахеджакова в фильме *Служебный роман*, 1977
А вот с исполнителями ролей второго плана пришлось сложнее. По сценарию, у секретарши Верочки был муж – его роль должен был исполнить актер Александр Фатюшин. С ним сняли несколько эпизодов, но актер заболел, и врачи запретили ему выходить на съемочную площадку. Поэтому муж у Верочки стал виртуальным, а все диалоги с ним происходили исключительно по телефону. В фильме осталось всего два эпизода с Фатюшиным, где он в толпе прочих сотрудников Института статистики удивляется «воскрешению» Бубликова и восхищается внешним видом преображенной начальницы Калугиной.
Александр Фатюшин в фильме *Служебный роман*, 1977
Александр Фатюшин и Лия Ахеджакова
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме *Служебный роман*, 1977
На съемках актеры часто импровизировали, обогащая сценарий своими собственными находками – например, импровизацией была сцена ужина Новосельцева и Калугиной у нее дома. Отснятого материала хватало не на две, а на три серии, однако хронометраж не позволял оставить его без купюр. Поэтому в окончательный вариант вошли далеко не все эпизоды. Вырезать пришлось и несколько сцен с Людмилой Ивановой, где ее Шурочка кричала: «Я не виновата! Умер однофамилец, а позвонили нам!».
Кадр из фильма *Служебный роман*, 1977
Андрей Мягков в фильме *Служебный роман*, 1977
В фильме звучат великолепные стихи: героиня Светланы Немоляевой читает стихотворение Беллы Ахмадулиной «О, мой застенчивый герой», которое до этого нигде не публиковалось, а песня «У природы нет плохой погоды» была написана на стихи самого Эльдара Рязанова. Правда, вначале он скрыл этот факт, сказав, что это неизвестный перевод английского поэта Уильяма Блейка, – для того, чтобы композитор и актеры могли свободно высказать свои критические замечания. Но стихи все одобрили, и позже Рязанов признался, что автором на самом деле был он сам.
Режиссер и актеры на съемках фильма *Служебный роман*, 1977
«Служебный роман» вышел в прокат в конце октября 1977 г., и в первый же год его посмотрели 58 млн человек. За всю историю советского кинопроката эта картина заняла 19-е место по посещаемости среди отечественных фильмов. По результатам опроса читателей журнала «Советский экран» эта комедия Рязанова была признана лучшим фильмом 1977 года, а Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих названы лучшими актером и актрисой. источник
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8401622.html
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