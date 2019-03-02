Главная » История, Творчество

За кадром «Служебного романа»: Что пришлось вырезать из фильма

11:11. 2 марта 2019 Просмотров - 332 Один комментарий Опубликовал:


Этот киношедевр Эльдара Рязанова вышел на экраны 40 лет назад и до сих пор пользуется невероятной популярностью у зрителей. И сюжет, и реплики героев все давно знают наизусть, однако большинству киноманов вряд ли известно о том, какие кадры не вошли в финальную версию фильма, и почему роли некоторых актеров пришлось сократить до нескольких эпизодов.

Режиссер и актеры на съемках фильма *Служебный роман*, 1977 | Фото: bigpicture.ru
Режиссер и актеры на съемках фильма *Служебный роман*, 1977 | Фото: liveinternet.ru
Режиссер и актеры на съемках фильма *Служебный роман*, 1977

Пьесу под названием «Сослуживцы» Эльдар Рязанов вместе с Эмилем Брагинским написали за 6 лет до того, как начались съемки. Изначально она предназначалась для театров, и по ней успешно шли спектакли более чем в 100 городах страны. Снять фильм режиссер решил после того, как увидел неудачный телеспектакль по этой пьесе.

Алиса Фрейндлих в фильме *Служебный роман*, 1977 | Фото: bigpicture.ru и whatzup.com.ua
Алиса Фрейндлих в фильме *Служебный роман*, 1977

Пробы на главные роли не проводили – режиссер заранее знал, кого он будет снимать в этом фильме. Поработать с Алисой Фрейндлих Рязанов планировал давно, но этим планам постоянно что-то мешало: на главную роль в «Гусарской балладе» ее не утвердили, от съемок в «Иронии судьбы» актриса отказалась. Но на этот раз режиссер был категоричен. «Я решил, что стану перекладывать эту пьесу для кинематографа лишь в том случае, если Калугину сыграет Фрейндлих… Фильм «Служебный роман» существует в первую очередь потому, что существует Алиса Фрейндлих», – писал Рязанов в книге «Неподведенные итоги».
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме *Служебный роман*, 1977 | Фото: bigpicture.ru
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме *Служебный роман*, 1977

Кадр из фильма *Служебный роман*, 1977 | Фото: bigpicture.ru

Рязанов получил ее согласие, хотя съемки дались Алисе Фрейндлих очень тяжело. Ежедневно она вынуждена была метаться между театром и съемочной площадкой, между Ленинградом и Москвой. Все это время она фактически жила в поездах. Кроме того, по словам Рязанова, актриса проявила немалое мужество – ведь ей пришлось «обезобразить себя до такой степени, чтобы прозвище Мымра не казалось зрителям преувеличением».

Кадры из фильма *Служебный роман*, 1977 | Фото: liveinternet.ru и bigpicture.ru
Кадр из фильма *Служебный роман*, 1977 | Фото: kino-teatr.ru
От работы с Алисой Фрейндлих режиссер получил огромное удовольствие и впоследствии говорил с восхищением: «Не подпасть под очарование Алисы Бруновны – женское, человеческое, актерское – было невозможно. Она стала любимицей всей нашей съемочной группы. Исключительная работоспособность, самоотверженность, увлеченность ролью, беззаветное служение искусству, полное отсутствие каких бы то ни было черт зазнайства или превосходства, наоборот, самоирония, врожденная деликатность, скромность, приветливость ко всем участникам съемочного процесса, душевная расположенность к людям – такова Алиса Бруновна в жизни».

Олег Басилашвили в фильме *Служебный роман*, 1977 | Фото: kino-teatr.ru
Олег Басилашвили в фильме *Служебный роман*, 1977

Кадр из фильма *Служебный роман*, 1977 | Фото: kino-teatr.ru

По поводу остальных актеров у Рязанова тоже не было никаких сомнений. Он заранее знал, кого хочет видеть в том или ином образе. А вот Олег Басилашвили сам себя представлял исключительно Новосельцевым и даже пытался переубедить режиссера в том, что он по натуре своей – вовсе не Самохвалов. Однако в результате признал правоту Рязанова, и эта роль стала одной из лучших в его фильмографии.

Лия Ахеджакова в фильме *Служебный роман*, 1977 | Фото: liveinternet.ru
Лия Ахеджакова в фильме *Служебный роман*, 1977

А вот с исполнителями ролей второго плана пришлось сложнее. По сценарию, у секретарши Верочки был муж – его роль должен был исполнить актер Александр Фатюшин. С ним сняли несколько эпизодов, но актер заболел, и врачи запретили ему выходить на съемочную площадку. Поэтому муж у Верочки стал виртуальным, а все диалоги с ним происходили исключительно по телефону. В фильме осталось всего два эпизода с Фатюшиным, где он в толпе прочих сотрудников Института статистики удивляется «воскрешению» Бубликова и восхищается внешним видом преображенной начальницы Калугиной.

Александр Фатюшин в фильме *Служебный роман*, 1977 | Фото: kino-teatr.ru
Александр Фатюшин в фильме *Служебный роман*, 1977

Александр Фатюшин и Лия Ахеджакова | Фото: kp.ru
Александр Фатюшин и Лия Ахеджакова

Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме *Служебный роман*, 1977 | Фото: bigpicture.ru
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме *Служебный роман*, 1977

На съемках актеры часто импровизировали, обогащая сценарий своими собственными находками – например, импровизацией была сцена ужина Новосельцева и Калугиной у нее дома. Отснятого материала хватало не на две, а на три серии, однако хронометраж не позволял оставить его без купюр. Поэтому в окончательный вариант вошли далеко не все эпизоды. Вырезать пришлось и несколько сцен с Людмилой Ивановой, где ее Шурочка кричала: «Я не виновата! Умер однофамилец, а позвонили нам!».

Кадр из фильма *Служебный роман*, 1977 | Фото: bigpicture.ru
Кадр из фильма *Служебный роман*, 1977

Андрей Мягков в фильме *Служебный роман*, 1977 | Фото: kino-teatr.ru
Андрей Мягков в фильме *Служебный роман*, 1977

В фильме звучат великолепные стихи: героиня Светланы Немоляевой читает стихотворение Беллы Ахмадулиной «О, мой застенчивый герой», которое до этого нигде не публиковалось, а песня «У природы нет плохой погоды» была написана на стихи самого Эльдара Рязанова. Правда, вначале он скрыл этот факт, сказав, что это неизвестный перевод английского поэта Уильяма Блейка, – для того, чтобы композитор и актеры могли свободно высказать свои критические замечания. Но стихи все одобрили, и позже Рязанов признался, что автором на самом деле был он сам.

Режиссер и актеры на съемках фильма *Служебный роман*, 1977 | Фото: liveinternet.ru
Режиссер и актеры на съемках фильма *Служебный роман*, 1977

Кадр из фильма *Служебный роман*, 1977 | Фото: bigpicture.ru

«Служебный роман» вышел в прокат в конце октября 1977 г., и в первый же год его посмотрели 58 млн человек. За всю историю советского кинопроката эта картина заняла 19-е место по посещаемости среди отечественных фильмов. По результатам опроса читателей журнала «Советский экран» эта комедия Рязанова была признана лучшим фильмом 1977 года, а Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих названы лучшими актером и актрисой.  источник




Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8401622.html

Метки: истории, кино

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Служебному роману» 40 лет!
...«Служебного романа». Лента уже давно стала легендарной и сейчас сложно поверить, что ... потолке, полностью расплавились. «Мосфильму» пришлось возмещать нанесённый ущерб. Светлана Немоляева... несколько, ничего не значащих кадров с участием Фатюшина. Александр ...
ФБК Навального: служебные романы и секс без обязательств
...», где сотрудники только и делают, что наставляют рога мужьям, вешают женам... так наблудить успели, что впору сериальчик снимать комедийный. Баб кадрили везде, где... даже. Видимо, донаты к месту пришлись. Получается, пожертвования сторонников Навального идут...
Бэкграунд, выпуск-275 за 22 сентября 2012
... есть постоянные интересы. Думается, пришла пора признать, что, в сущности, ни одно... «покарана» четверть населения страны». За кадром: (Кстати, на Украине после «свершения... с перенесением в наше время «Служебного романа» Рязанова и Брагинского. И грядущая...
Кто испытывал оружие Н. Теслы 11 сентября 2001 года? Часть 2
...комиксов и мультфильмов, вереницы фильмов (кадр из «Армагеддона», 1998) и... иной медицинский центр. Оставив служебную машину на Визи-стрит ...ещё один самолёт, и что только что был взорван Пентагон. ... им о том, что произошло; что командный центр уничтожен, ...
Бэкграунд, выпуск-240 за 24 декабря 2011
...бывших союзных республик пришли в выводу, что «вместе весело...отвертеться от несения общеевропейских «служебных обязанностей» вчерашний «соцлагерь» ...   Корр. за кадром: Понимая что дело пахнет большими неприятностями... на свет Божий Романа Виктюка, талантливо и...
В.В. Пякин: Что есть аналитика?
... это стихотворение, пришлось на период смены.... Это экранизация романа американского писателя Джеймса... мира. Джо Тёрнер (служебный псевдоним — «Кондор»),...то обстоятельство, что одновременно с появлением... неизменным, подобно кадру киноленты;мыслить процессами,...

Один комментарий»

  • 4058 3053
    любопытный 2 марта 2019 в 13:49 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    В СССР был анекдот про лидера профсоюзного
    Шёл человек по улице, вдруг упал и умер, а язык все что то говорил, прохожие сразу поняли, что это лидер профсоюза

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>