«Служебному роману» 40 лет!

Ровно 40 лет назад состоялась премьера рязановского «Служебного романа». Лента уже давно стала легендарной и сейчас сложно поверить, что отснята она была совсем иной, нежели мы её знаем. Какие сцены были вырезаны из киношедевра и почему? Без каких персонажей остался фильм? Какие «киноляпы» остались незамеченными? И от чего Эльдар Рязанов спасал своё детище? Обо всём этом Ивану Цыбину рассказали участники съёмок.

«Если сегодня ещё кто-нибудь умрёт или родится, я останусь без обеда».

«Ну, вон же она сидит, в жутких розочках!»

«Мы Вас любим… Где-то в глубине души… Где-то очень глубоко…»

«По грибам Вы большой специалист, товарищ Новосельцев!»

«Мымра!»

Эти и многие другие фразы из картины «Служебный роман» давно уже стали «крылатыми». Практически каждый в нашей стране знает их наизусть, а диалоги героев ленты может подхватывать и продолжать с любой минуты киноповествования.

Многие до сих пор удивляются, мол, что ж такого в этом фильме, что он так полюбился зрителям и они готовы смотреть его в тысячный раз? Этот же вопрос я задавал и Эльдару Рязанову лет десять назад, когда делал документальный фильм о легендарной киноленте. Рязанов только пожал плечами, а потом сказал:

«Знаете, может быть всё это от того, что я тогда был безумно влюблён. И эту свою влюблённость каким-то образом «транслировал» не только актёрам, но и всей съёмочной группе, поскольку снимали мы в какой-то удивительно тёплой атмосфере доверия, доброжелательности и веры в чудо».

И это чудо произошло. 26 октября 1977 года, после первого показа ленты, мгновенно заработало «сарафанное радио» и толпы советских граждан повалили в кинотеатры. Правда тогда они не знали, что история этой картины началась аж за семь лет до дня премьеры фильма. А дело было так…

В 1970 году Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов, что называется «для подзаработать», написали пьесу «Сослуживцы», которую прекрасно поставили в более чем 100 театрах СССР и за рубежом. В Ленинграде спектакль шёл на Невском проспекте, в знаменитом Театре комедии имени Акимова, где Калугину играла Ольга Волкова.

В Москве «Сослуживцев» поставили в Театре имени Маяковского, здесь Калугиной была Галина Анисимова, Новосельцевым – Борис Левинсон.

Пьеса оказалась настолько удачной, что Главная редакция литературно-драматических программ Центрального телевидения сняла свою двухсерийную телеверсию, заняв тех же актёров из Театра имени Маяковского. Проблема оказалась в другом – на телевидении фильм-спектакль, в отличие от театра, ставил другой режиссёр. Итог этой работы по телевидению и увидел Эльдар Рязанов. Увидел – и ужаснулся!!! Актёры играли чудовищно, декорации были откровенной халтурой, а телережиссер вообще не понял, что ставит. Именно в тот вечер Рязанов понял, что надо спасать свою пьесу и твёрдо решил снять фильм.

В июле 1975 года в Гостелерадио СССР был принят фильм Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и режиссёр вместе с соавтором Эмилем Брагинским засел за сценарий «Служебного романа». Пьесу надо было адаптировать для киноэкрана. Для этого некоторые сцены переделали под уличные съёмки, кое-что вообще изменили, переписали, добавили, изъяли, но в целом вся основа осталась нетронутой. В таком виде сценарий и утвердили в Госкино СССР, правда с небольшими, несущественными правками, никак не повлиявшими на качество фильма.

Готовясь к съёмкам предыдущей картины «Ирония судьбы», Эльдар Рязанов весьма тщательно, даже придирчиво отбирал актёров. Через фото- и кинопробы прошли многие известные советские артисты тех лет, причём пробы были, как утверждал сам Рязанов, одна лучше другой. Так у него образовался «актёрский излишек», который Эльдар Александрович и решил использовать в «Служебном романе». Ещё переделывая пьесу в киносценарий, режиссёр точно знал, что в картине займёт и Светлану Немоляеву, и Андрея Мягкова, и Алису Фрейндлих, и Олега Басилашвили.

Правда, чтобы снимать двух последних артистов, на которых в основном держался репертуар ведущих ленинградских театров – им. Ленсовета и БДТ, Рязанову пришлось ехать в северную столицу, и получать разрешения главных режиссёров этих театров – Игоря Владимирова и Георгия Товстоногова.

На подготовительный период, декорации, утверждение актёров и прочие киношные предсъёмочные хлопоты, ушли весна и лето 1976 года. 5 сентября впервые прозвучала команда «Мотор!». Ленту начали снимать эпизодом в столовой с Новосельцевым и активисткой месткома Шурой. Снимали на верхнем этаже настоящего помещения Министерства речного флота, чтобы через окна идеально была видна московская Петровка. Избегая отражения юпитеров в окнах, осветители выставили свой свет, как говорят киношники, «в потолок» и от жара этих приборов к концу смены настоящие, казённые министерские светильники, висевшие на потолке, полностью расплавились. «Мосфильму» пришлось возмещать нанесённый ущерб.

Рязанов идеально распределил героев по местам проживания в Москве, точно увязав престижность районов города с номенклатурной иерархией сотрудников учреждения. Так директор Калугина жила ЦКовском доме на Скатертном переулке, а её заместитель Самохвалов – на улице Горького. Новосельцев с детьми обитал в переулках Селезнёвки, секретарша Верочка – в Чертаново, а Оля Рыжова – где-то за городом по Ярославскому направлению. А вот где жила Шура – так и осталось неизвестным, но судя по активности «месткомши», жила она… на работе!

В конце сентября, когда вовсю шли натурные съёмки картины, в Москве внезапно выпал снег. Эльдар Рязанов с раннего утра отменил всю запланированную работу и с главным оператором Владимиром Нахабцевым срочно помчался снимать утопающую в снегу осеннюю столицу. Температура была плюсовой, снег уходил на глазах, но до обеда удалось запечатлеть на киноплёнку уникальные виды города. Именно эти шапки снега на деревьях, площадях, бульварах и домах натолкнули Рязанова на мысль, что это может мило смотреться, если отснятые кадры положить на песню. Так и появилась в картине, теперь знаменитая песня «У природы нет плохой погоды», блестяще исполненная Алисой Фрейндлих.

«У природы нет плохой погоды», муз. А. Петрова, сл. Э. Рязанова, исп. Алиса Фрейндлих, 1977 год

Кстати, бытовые условия на натурных съёмках смело можно назвать весьма спартанскими. Тогда не было нынешних комфортных гримвагенов и костюмвагенов (это специально оборудованные в тёплых автобусах гримёрные и костюмерные комнаты), и Алисе Фрейндлих приходилось переодеваться на задних сиденьях обычного автобуса съёмочной группы.

К середине ноября 1976 года полностью сняли все уличные сцены и перебрались в Первый павильон Мосфильма – впереди были эпизоды фильма в помещениях.

Весь огромный зал статистического учреждения с лестницами, вторым этажом, где обитало руководство, актовым залом, в котором Верочка учила Калугину «правильно» ходить, курилкой и прочими помещениями построили в одном, самом большом, Первом павильоне киностудии «Мосфильм». Причём тут абсолютный героизм проявил художник-постановщик ленты Александр Борисов, который умудрился идеально точно «нашпиговать» декорации всем необходимом для советского учреждения – папками, бумагами, дыроколами, счётными и пишущими машинками, лампами, телефонными аппаратами, столами, стульями и прочими предметами. Причём, для такого учреждения подобный реквизит потребовался в диком количестве!

Любопытно, что возле большой лестницы учреждения даже примостилась статуя, которую через 7 лет после этих съёмок Рязанова, «оживляли» в другой прекрасной картине – фильме Марка Захарова «Формула любви».

А подарок для товарища Боровских – коня с крыльями, которого так героически тащил Новосельцев, тоже можно было видеть в другом советском киношедевре – ленте Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Крышу учреждения, на которую был выход из кабинета «Мымры», снимали в самом центре Москве – на Большом Гнездниковском переулке, 10. Это крыша знаменитого московского «тучереза» или дома Нирнзее, в просторечии называемого «домом холостяков». Эта крыша существует и сегодня, только вот так запросто выйти на неё уже невозможно – всё под охраной.

Снимал эту картину Эльдар Рязанов особым способом. Набив руку на предыдущей ленте «Ирония судьбы», Эльдар Александрович использовал метод многокамерной кинотелевизионной съёмки. Задействовали сразу 4 камеры, которые были одновременно и телевизионными – для рабочей записи картинки на видеоленту, и киношными – для параллельной съёмки окончательного варианта на киноплёнку. А в углу павильона отгородили место под телеаппаратную, где за пультом и мониторами сидел Рязанов, и сразу, не дожидаясь проявки киноплёнки, видел получавшийся результат. Более того, этот метод позволял снимать большой эпизод сразу, целиком, с разных точек, не переставляя единственную кинокамеру, как это делали киношники раньше, теряя много времени впустую.

Ещё одна любопытная деталь – Рязанов позволял артистам на съёмках довольно много импровизировать. Спонтанные реакции, фразы великолепно дополняли сценарий и все так этим увлеклись, что в какой-то момент оказалось – отснято материала гораздо больше, чем нужно для двух серий. Как рассказывал сам Эльдар Александрович, выяснилось, что у него получается почти четырёхсерийная лента! Памятуя о хороших (после «Иронии судьбы»), отношениях с телевидением, Рязанов попытался предложить Гостелерадио СССР многосерийный вариант «Служебного романа», но на это в Останкино не согласились и при монтаже несчастных двух серий режиссёру пришлось выкидывать не просто целые эпизоды – целые роли!

Так из фильма почти полностью исчез тот самый муж секретарши Верочки, с которым она всё время ругается. Он тоже был сотрудником этого учреждения и играл его Александр Фатюшин. Правда доснять всю его роль целиком не удалось – к концу съёмок Фатюшин серьёзно повредил глаз и от участия в картине пришлось отказаться. Поэтому, когда Рязанов сел в монтаж картины – не полностью снятая роль Верочкиного мужа, увы, полетела в корзину, а в фильме остались лишь несколько, ничего не значащих кадров с участием Фатюшина.

Длиннее была роль и у Шуры из месткома, которая числилась в бухгалтерии. Когда на первом этаже учреждения, у траурной фотографии Бубликова выяснилось, что покойный жив и даже вполне здоров, далее шёл эпизод погони Бубликова за Шурой, который также был вырезан. Правда актриса Людмила Иванова, сыгравшая активную «месткомшу», упросила Рязанова отдать ей плёнку с этим фрагментом. А когда я делал фильм о фильме, Иванова любезно предоставила этот самый «рязановский» подарок. Мы плёнку оцифровали, а актриса сама фрагмент озвучила!

От других удалённых из ленты эпизодов и сцен остались только фотографии. Например, вот фото, как все сотрудники статистического учреждения делают производственную гимнастику.

В советские годы неиспользованную плёнку киностудии сдавали, а из смытой с плёнки эмульсии регенерировали серебро. Поэтому, никаких иных не вошедших в комедию фрагментов, увы, не сохранилось.

Совершенно очаровательными нотами «пропитал» фильм композитор Андрей Петров. Правда он всегда очень придирчиво относился к стихам, на которые сочинял музыку, поэтому, когда понадобилась песня на кадры заснеженной Москвы, Эльдар Рязанов с большой опаской отправил в Ленинград своё стихотворение «У природы нет плохой погоды», на всякий случай сочинив историю, что это новый перевод стихов английского поэта Уильяма Блейка. Петров, к счастью, подвоха не почуял и получилась прекрасная песня.

Летом 1977 года картина была полностью готова. Несколько месяцев ушло на всевозможные бюрократические проволочки – утверждение фильма худсоветами, получение прокатного удостоверения, печать копий… Но 26 октября 1977 года, сразу в сотнях кинотеатров по всей стране, состоялась премьера «Служебного романа».

За конец 77-го и 1978 год фильм посмотрели более 58 миллионов зрителей, и он стал лидером кинопроката. В 78-м же, лента была признана лучшим фильмом года, а артисты Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков, по опросу журнала «Советский экран» – лучшими актёрами года. А в 1979 году вся группа картины была удостоена Государственной премии имени братьев Васильевых.

Фильм прекрасно живёт и сегодня, и уже новые поколения зрителей очаровываются незатейливым служебным романом с таким модным ныне «хэппи эндом».

Кстати, в Китае именно эта картина Эльдара Рязанова включена в обязательную программу изучения на факультетах институтов и университетов, где преподают русский язык. Видимо эта лента наиболее точно и достоверно раскрывает загадочную русскую душу.

Источник: nnm.me