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1964. Иркутск на снимках Александра Георгиевича Васильева

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Улица Рабочего штаба (предместье Марата) (1)
Улица Рабочего штаба (предместье Марата)

Улица Рабочего штаба (предместье Марата) (6).jpg

Улица Рабочего штаба (предместье Марата) (3).jpg

Улица Рабочего штаба (предместье Марата) (2).jpg

Улица Рабочего штаба (предместье Марата) (5).jpg

Улица Рабочего штаба (предместье Марата) (4).jpg

Улица Бабушкина.jpg
Улица Бабушкина

Улица Байкальская (Лисиха) (5).jpg
Улица Байкальская (Лисиха)

Улица Байкальская (Лисиха) (4).jpg

Улица Байкальская (Лисиха) (3).jpg

Улица Байкальская (Лисиха) (2).jpg

Улица Байкальская (Лисиха) (1).jpg

1964. Улица 3-я Железнодорожная (предместье Глазково) (2).jpg
Улица 3-я Железнодорожная (предместье Глазково)

1964. Улица 3-я Железнодорожная (предместье Глазково) (1).jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8682939.html
Метки: иркутск, история, Россия, фото
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