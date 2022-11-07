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Лица Советской эпохи. Часть 453. 1963. Фидель Кастро в Иркутской области. Часть 1

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Часть снимков Александра Георгиевича Васильева

1 мая 1963 года в Иркутск на самолёте ТУ – 104 прилетел кубинский лидер Фидель Кастро Рус.
Иркутский аэропорт был украшен кубинскими флагами. Людей пришло столько, что яблоку негде было упасть. Многие специально сбежали с работы, чтобы увидеть кубинского руководителя.
До сих пор в среде иркутских поваров вспоминают анекдотичный случай, произошедший с Фиделем. Говорят, что в Иркутском аэропорту, в ресторане, его накормили пельменями. Переборщили — положили много жирной свинины, и у кубинского лидера расстроился желудок. В первый день приезда Фидель часто хватался за живот и говорил:
— О, эти маленькие русские скользкие пирожки!
В сопровождении эскорта мотоциклистов кубинская делегация направилась в город. Кастро ехал на открытой «Чайке». Вдоль всей дороги его приветствовали тысячи иркутян с цветами, флажками и плакатами. Путь следования кортежа – от аэропорта по Советской, затем по Декабрьских Событий и, наконец, по Карла Маркса.

01. Прилёт высокого гостя
01. Прилёт высокого гостя

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05. Встреча Фиделя Кастро в аэропорту.jpg
05. Встреча Фиделя Кастро в аэропорту

06. Фидель Кастро в аэропорту среди жителей города.jpg
06. Фидель Кастро в аэропорту среди жителей города

06. Эскорт мотоциклистов едет на встречу Фиделя Кастро.jpg
07. Эскорт мотоциклистов едет на встречу Фиделя Кастро

07. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Советской.jpg
08. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Советской

08. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Советской.jpg

09. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Советской.jpg

10. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Декабрьских Событий.jpg
11. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Декабрьских Событий

11. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Декабрьских Событий..jpg

12. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Декабрьских Событий..jpg

13. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Декабрьских Событий..jpg

14. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Карла Маркса.jpg
15. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Карла Маркса

15. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Карла Маркса.jpg

16. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Карла Маркса.jpg

17. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Карла Маркса.jpg

18. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Карла Маркса.jpg

19. Проезд почётного кортежа Фиделя Кастро по улице Карла Маркса.jpg

20. Советская молодежь. 1963. 11 мая (№ 94).jpg
21. Советская молодежь. 1963. 11 мая (№ 94)
Источник: https://humus.livejournal.com/8663053.html
Метки: иркутск, история, куба, Россия, фото
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