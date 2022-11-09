Часть снимков Александра Георгиевича ВасильеваИз аэропорта Фиделя повезли в особняк на улице Карла Маркса, предназначенный для приема высоких гостей. Но две машины кортежа почему-то заблудились и попали на улицу Ленина. Напротив авиационного техникума улицу перекрыли студенты института иностранных языков, которые хотели лично поговорить с товарищем Фиделем. Когда появились машины, в одной из которых сидел министр сельского хозяйства Кубы, очень похожий на Кастро, девушки с романского отделения взялись за руки и преградили дорогу. Началась давка.Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не чекисты. Быстро взяв под руки кубинского министра и объясняя, что это совсем не Кастро, они провели его дворами на улицу Марата. Оставшиеся на дороге машины чуть не смяли.21. Иркутяне готовятся встречать Фиделя Кастро22. Горожане встречают ФиделяВечером на «Ракете» Фидель Кастро уехал в Листвянку, побывал в Лимнологическом музее, где директор Лимнологического института СО АН СССР Григорий Галазий подарил ему чучело глухаря и картину с видом Байкала.12 мая Фидель был приглашен на рыбалку.О рыбалке, на которую Фидель Кастро отправился 12 мая и по сей день можно услышать рассказы местных жителей. Дело в том, что Фиделю в этот день не повезло, так как он ничего не поймал. Но вдруг на берегу он встретил «случайно» оказавшихся там рыбаков. Они гостеприимно пригласили кубинца присоединиться к их компании и отведать хариуса, которого только что выловили. Как писала местная газета: «Рыбак Александр Рудых приглашает к костру, на раскаленных углях которого жарится только что выловленный хариус. Здесь, у костра, рыбаки дарят Фиделю сеть для ловли рыбы. Там же, на берегу Байкала, Фидель Кастро встретился с молодым охотником – студентом Иркутского сельскохозяйственного института Геннадием Александровым. Юноша подарил Фиделю двухмесячного медвежонка, пойманного им в тайге во время последней охоты. Фидель сердечно поблагодарил охотника за удивительный подарок»«Восточно-Сибирская правда», в частности, 22 июля рассказала, каким образом кубинскому лидеру подарили медвежонка, которому дали кличку Байкал. Об этом писал студент-охотовед Иркутского сельскохозяйственного института Виталий Кривенко, будущий соавтор Красной книги СССР. Всё началось с весенней охоты на глухаря для того, чтобы взять у птицы кровь для исследования. Под конец недели, в течение которой она длилась, студент Геннадий Александров наткнулся на медвежью берлогу. «Всего лишь на расстоянии метра увидел он её, – повествовал об этом Кривенко. – В одно мгновенье успел рассмотреть маленькие злые глаза зверя и плотно прижатые уши. В ту же секунду огромная медведица стальной пружиной метнулась из берлоги и скрылась. Послышался обиженный рёв медвежонка. Геннадий с подоспевшим товарищем достали из берлоги маленького хозяина тайги величиной с мужской ботинок». В зимовье осиротевший и оголодавший медвежонок с немалым удовольствием распробовал и сырое мясо, и сладкую рисовую кашу, и гороховый суп. Привыкшего к людям зверя было решено увезти в Иркутск, а позднее – подарить Фиделю Кастро. К сожалению, через месяц на Кубе он умер, поскольку ему не подошел кубинский климат.29. Фидель Кастро с подаренным ему медведем30. Байкал. Фидель кормит подаренного ему медвежонка31. Фидель Кастро на Байкале. Рыбаки угощают кубинского лидера жареной рыбой32.На БайкалеКастро посетил Иркутскую ГЭС, а затем на поезде отправился в Братск.33. На Иркутской ГЭСНа вокзале его провожала делегация металлургов.«От имени иркутских алюминщиков к Фиделю Кастро обращается секретарь парткома завода Л. С. Палютин. Он передает товарищу Кастро диплом, в котором записано: „Настоящий диплом вручается легендарному герою кубинского народа товарищу Фиделю Кастро Рус в связи с избранием его почетным металлургом Иркутского алюминиевого завода“. Вместе с дипломом подарок алюминщиков – шляпа металлурга и памятная медаль…35. Фидель Кастро на железнодорожном вокзале37. Фидель Кастро изображен в шапке металлурга, которую ему вручил тогдашний председатель парткома ИркАЗа уже на железнодорожном вокзале38. Фидель Кастро в поезде по дороге из Иркутска в БратскПосле посещения Иркутской ГЭС Фидель Кастро отправился в Братск. Это путешествие кубинского лидера также осталось в памяти местных жителей. О нём известно, что в районе станция Зима местные путейцы перекрыли Транссиб, чтобы воочию увидеть Фиделя Кастро. И он не оставил без внимания местных рабочих, которые так хотели видеть столь именитого гостя. На встречу к рабочим Кастро вышел в летнем армейском мундире. А так как климат этих мест отличается суровостью и непостоянством, рабочие подарили иностранному гостю телогрейку. Тронутый столь тёплым приёмом, кубинский лидер в ответ подарил рабочим коробку кубинских сигарет.«Название холодное, встреча тёплая!» – воскликнул Фидель, когда ему через переводчика объяснили, как называется город, где он остановился.39. Фидель на станции ЗимаНа следующий день Фиделя привезли в Братск. Там его встречало около двухсот человек. Было выставлено оцепление, натянуты веревки, чтобы дать дорогу для прохода Фиделя. Но как только люди увидели Кастро, все снесли — и оцепление, и веревки. Чудом удалось избежать давки.Из аэропорта Фиделя привезли в ресторан «Падун», где были накрыты богатые столы. Он поднял первый бокал, выпил и сказал: «Ну а теперь покажите мне стройку!» И ни к чему не притронулся…40. Фидель Кастро в ПадунеВ Братске кубинская делегация побывала на Братской ГЭС, которая была построена не так давно. Иностранцы были поражены масштабами станции. Здесь же в городе в честь прибытия кубинской делегации, гостям был устроен роскошный пикникПокидая наши края, уставший Фидель Кастро Рус в неформальной обстановке заявил: «Все ничего, все понравилось, но вы слишком много едите и пьете»41. На строительстве Братской ГЭС