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1957. Иркутск на снимках Александра Георгиевича Васильева

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01. 1957. Улица Карла Маркса. Возле кинотеатра «Художественный».
01. 1957. Улица Карла Маркса. Возле кинотеатра «Художественный»

02. 1957. Улица Карла Маркса. Возле кинотеатра «Художественный».jpg

03. 1957. Улица Карла Маркса. Впереди «Дом Книги».jpg
03. 1957. Улица Карла Маркса. Впереди «Дом Книги»

04. 1957. Улица Карла Маркса.jpg
04. 1957. Улица Карла Маркса

05. 1957. Улица Карла Маркса.jpg

06. 1957. Улица Карла Маркса.jpg

07. 1957. Улица Карла Маркса. Впереди перекресток улиц Ленина и Карла Маркса.jpg
07. 1957. Улица Карла Маркса. Впереди перекресток улиц Ленина и Карла Маркса

08. 1957. Улица Карла Маркса. Слева Иркутский финансово-экономический институт (ИФЭИ).jpg
08. 1957. Угол Карла Маркса и 5-ой армии.

09. 1957. Улица Карла Маркса. Впереди справа Драматический театр им.Охлопкова.jpg
09. 1957. Улица Карла Маркса. Впереди справа Драматический театр им.Охлопкова

10. 1957. Улица Ленина..jpg
10. 1957. Улица Ленина

11. 1957. Улица Ленина.jpg

12. 1957. Улица Ленина.jpg

13. 1957. Улица Ленина.jpg

14. 1957. Улица Ленина.jpg

15. 1957. Улица Ленина. Уникальные для иркутян снимки - вся правая сторона ныне отсутствует.jpg
15. 1957. Улица Ленина. Уникальные для иркутян снимки – вся правая сторона ныне отсутствует

16. 1957. Улица Ленина. Уникальные для иркутян снимки - вся правая сторона ныне отсутствует.jpg

17. 1957. Улица Седова. Крестовоздвиженская церковь.jpg
17. 1957. Улица Седова. Крестовоздвиженская церковь

18. 1957. Улица Красной Звезды.jpg
18. 1957. Улица Красной Звезды

19. 1957. Улица Красной Звезды.jpg

20. Улица 1-я Советская. Тоже уникальные для иркутян снимки - ныне отсутствует вся левая часть.jpg
20. Улица 1-я Советская. Тоже уникальный для иркутян снимок – ныне отсутствует вся левая часть

21. Улица 1-я Советская Неузнаваемое место, возможно остановка Красные казармы.jpg
21. Улица 1-я Советская Неузнаваемое место, возможно остановка Красные казармы

22. Улица Лебедева-Кумача и дом Горяшиных.jpg
22. Улица Лебедева-Кумача и дом Горяшиных

23. Улица Лебедева-Кумача и дом Горяшиных..jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8636736.html
Метки: иркутск, история, Россия, фото
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