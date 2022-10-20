1957. Иркутск на снимках Александра Георгиевича Васильева
01. 1957. Улица Карла Маркса. Возле кинотеатра «Художественный»
03. 1957. Улица Карла Маркса. Впереди «Дом Книги»
04. 1957. Улица Карла Маркса
07. 1957. Улица Карла Маркса. Впереди перекресток улиц Ленина и Карла Маркса
08. 1957. Угол Карла Маркса и 5-ой армии.
09. 1957. Улица Карла Маркса. Впереди справа Драматический театр им.Охлопкова
10. 1957. Улица Ленина
15. 1957. Улица Ленина. Уникальные для иркутян снимки – вся правая сторона ныне отсутствует
17. 1957. Улица Седова. Крестовоздвиженская церковь
18. 1957. Улица Красной Звезды
20. Улица 1-я Советская. Тоже уникальный для иркутян снимок – ныне отсутствует вся левая часть
21. Улица 1-я Советская Неузнаваемое место, возможно остановка Красные казармы
22. Улица Лебедева-Кумача и дом Горяшиных