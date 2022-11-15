“Запасайтесь светом” – Финляндию ожидает Полный БЛЭКАУТ | Геоэнергетика Инфо
“Запасайтесь светом” – Финляндию ожидает Полный БЛЭКАУТ. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
В Финляндии может быть произойти блэкаут – полное отключение электричества. После сокращения поставок газа из России власти Финляндии приступили к рассмотрению разных сценариев по урегулированию использования резервов. Это необходимо, чтобы поддерживать равновесие между потреблением и производством электричества. В случае, если балансировать не удастся, последствия для страны могут быть колоссальными.
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