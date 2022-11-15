Главная » Видео, Наука, Политика, Экономика

“Запасайтесь светом” – Финляндию ожидает Полный БЛЭКАУТ | Геоэнергетика Инфо

18 0

“Запасайтесь светом” – Финляндию ожидает Полный БЛЭКАУТ. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
В Финляндии может быть произойти блэкаут – полное отключение электричества. После сокращения поставок газа из России власти Финляндии приступили к рассмотрению разных сценариев по урегулированию использования резервов. Это необходимо, чтобы поддерживать равновесие между потреблением и производством электричества. В случае, если балансировать не удастся, последствия для страны могут быть колоссальными.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#Марцинкевич #новости #газ #энергетическийкризис #спг #северныйпоток #европа #финляндия #блэкаут #blackout
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x1bNfNTT2Pc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Зарубежные клондайки России. Часть III
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 октября 2016
Новости Украины и Новороссии 10 декабря 2017
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru