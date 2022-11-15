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Вредные советы

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СК РФ сообщил, что проверит информацию о нашумевшем эпизоде с заключенным Нужиным, который находясь в местах заключения, поступил в ЧВК "Вагнер", чтобы совершить побег, на фронте перебежал к ВСУ, отработал там информационную повестку СБУ, сделав ряд коллаборационистских заявлений, после чего был включен в списки на обмен, обменян и получил кувалдой по голове на известном видео. Пригожин заявил, что подал заявление в Прокуратуру на предмет того же видео https://t.me/grey_zone/15804

Сама история (безотносительно того, где именно Нужин получил по голове) является иллюстрацией последствий отсутствия государственной политики в отношении коллаборационизма. Если вы не занимаетесь этим системно на государственном уровне, в дело идут внесудебные методы и пресловутая кувалда по голове предателя. Природа не терпит пустоты. Как мы видим, многие одобряют такой подход.
Когда государство отдает монополию на насилие и репрессии, это показатель нездоровых процессов внутри государства. Ждем правовой оценки СК РФ относительно подлинности видео и обстоятельств на нем показанных.

PS. И еще на тему вербовки в ЧВК заключенных.

Замбия попросила Россию объяснить, каким образом один из ее граждан, отбывавший 9-летний тюремный срок в Москве, оказался убитым на Украине.
Тоже мне шарада. Приехал условный Пригожин, предложил искупить вину кровью в ЧВК, гражданин Замбии решил не сидеть свой срок на зоне, а отправиться косить укроп на Украину. Как известно, никого с зоны насильно на Украину не тащат. Только по собственному желанию.
Что можно сказать, мир праху неизвестному гражданину Замбии сложившему свою голову в борьбе с украинским нацизмом. Свою вину он искупил кровью.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7975589.html
Метки: военнопленные, война на украине, коллаборационисты, пенитенциарная система, предатели, Украина
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