Вредные советы
СК РФ сообщил, что проверит информацию о нашумевшем эпизоде с заключенным Нужиным, который находясь в местах заключения, поступил в ЧВК "Вагнер", чтобы совершить побег, на фронте перебежал к ВСУ, отработал там информационную повестку СБУ, сделав ряд коллаборационистских заявлений, после чего был включен в списки на обмен, обменян и получил кувалдой по голове на известном видео. Пригожин заявил, что подал заявление в Прокуратуру на предмет того же видео https://t.me/grey_zone/15804
Сама история (безотносительно того, где именно Нужин получил по голове) является иллюстрацией последствий отсутствия государственной политики в отношении коллаборационизма. Если вы не занимаетесь этим системно на государственном уровне, в дело идут внесудебные методы и пресловутая кувалда по голове предателя. Природа не терпит пустоты. Как мы видим, многие одобряют такой подход.
Когда государство отдает монополию на насилие и репрессии, это показатель нездоровых процессов внутри государства. Ждем правовой оценки СК РФ относительно подлинности видео и обстоятельств на нем показанных.
PS. И еще на тему вербовки в ЧВК заключенных.
Замбия попросила Россию объяснить, каким образом один из ее граждан, отбывавший 9-летний тюремный срок в Москве, оказался убитым на Украине.
Тоже мне шарада. Приехал условный Пригожин, предложил искупить вину кровью в ЧВК, гражданин Замбии решил не сидеть свой срок на зоне, а отправиться косить укроп на Украину. Как известно, никого с зоны насильно на Украину не тащат. Только по собственному желанию.
Что можно сказать, мир праху неизвестному гражданину Замбии сложившему свою голову в борьбе с украинским нацизмом. Свою вину он искупил кровью.