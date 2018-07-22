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Невредные советы на все случаи жизни. Елена Сидорович и Татьяна Беленко

15:12. 22 июля 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

Куда спать головой. Давайте поговорим…

Авторы-сказительницы – Елена Сидорович и Татьяна Беленко

Сегодня наша программа будет легкой и занимательной.
Мы порадуем вас веселыми стихами Григория Остера из его книги “Вредных советов” для детей и взрослых, ответим на необычные вопросы о том, куда спать головой, есть ли жизнь на Марсе, что такое отрезанный ломоть. Дадим пару-тройку невредных советов, а также традиционно обратимся к разбору некоторых слов русского языка.

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Источник: www.youtube.com

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