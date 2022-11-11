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Про закрытие Ютуба

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Пригожин про закрытие Ютуба.

«YouTube не закрыли по той же причине, по которой дети большой части элиты не пошли на войну. YouTube нужен тем, кто пытается балансировать между либеральной и вокруглиберальной частями населения. Они считают, что YouTube является одним из способов указать патриотической части населения на их место, чтобы они голову не поднимали. Как я уже говорил, когда в YouTube говоришь «я русский» тебе подсказывают «и это плохо».

В коридорах власти, к сожалению, осталось огромное количество людей, вскормленных еще Ходорковским. Поэтому вопрос закрытия YouTube лежит в той же плоскости, что и вопрос суверенитета России. До тех пор, пока мы будем вылизывать миску со скинутыми нам американскими помоями, мы не будем самодостаточной нацией. У нас должен быть свой русский ютуб и этих русских ютубов, рутубов и других сервисов полным-полно.

Просто надо взять на себя смелость закрыть YouTube, закрыть VPN, закрыть любому простому человеку Instagram, который жив, только потому, что до сих пор нет ни одного раскрученного российского аналога. И пользуются им исключительно те, кто продолжает греть свои задницы на дубайских пляжах.

А те, кто в Тюмени, Томске и Сургуте идут на работу по морозной улице, им некогда сидеть в гламурных сервисах, которые так оберегает часть той самой элитной публики, что принимает решение – закрывать YouTube или нет.

Думаю, что дело неуклонно идет к моменту истины. Когда нужно будет принять решение за кого ты: за американизированный гламур или за свой русский народ. Поэтому YouTube никуда не денется, его закроют и вобьют большой гвоздь из нашей российской стали в крышку гроба американизма и либерализма». (с) Пригожин

PS. В качестве ремарки. На днях на Украине прокатилась волна арестов граждан пользовавшихся сервисами Google, которые были идентифицированы СБУ как нелояльные и пророссийские. Информацию об этих гражданах предоставила тех.поддержка Google.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7967061.html
Метки: Интернет, пригожин, социальные сети, ходорковский
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