Про закрытие Ютуба
Пригожин про закрытие Ютуба.
«YouTube не закрыли по той же причине, по которой дети большой части элиты не пошли на войну. YouTube нужен тем, кто пытается балансировать между либеральной и вокруглиберальной частями населения. Они считают, что YouTube является одним из способов указать патриотической части населения на их место, чтобы они голову не поднимали. Как я уже говорил, когда в YouTube говоришь «я русский» тебе подсказывают «и это плохо».
В коридорах власти, к сожалению, осталось огромное количество людей, вскормленных еще Ходорковским. Поэтому вопрос закрытия YouTube лежит в той же плоскости, что и вопрос суверенитета России. До тех пор, пока мы будем вылизывать миску со скинутыми нам американскими помоями, мы не будем самодостаточной нацией. У нас должен быть свой русский ютуб и этих русских ютубов, рутубов и других сервисов полным-полно.
Просто надо взять на себя смелость закрыть YouTube, закрыть VPN, закрыть любому простому человеку Instagram, который жив, только потому, что до сих пор нет ни одного раскрученного российского аналога. И пользуются им исключительно те, кто продолжает греть свои задницы на дубайских пляжах.
А те, кто в Тюмени, Томске и Сургуте идут на работу по морозной улице, им некогда сидеть в гламурных сервисах, которые так оберегает часть той самой элитной публики, что принимает решение – закрывать YouTube или нет.
Думаю, что дело неуклонно идет к моменту истины. Когда нужно будет принять решение за кого ты: за американизированный гламур или за свой русский народ. Поэтому YouTube никуда не денется, его закроют и вобьют большой гвоздь из нашей российской стали в крышку гроба американизма и либерализма». (с) Пригожин
PS. В качестве ремарки. На днях на Украине прокатилась волна арестов граждан пользовавшихся сервисами Google, которые были идентифицированы СБУ как нелояльные и пророссийские. Информацию об этих гражданах предоставила тех.поддержка Google.