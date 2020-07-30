Кто-то объявил войну Ротшильдам?

В него вошли представители могущественных кланов Кеннеди и Ротшильдов , миллиардер Ричард Брэнсон, бывший премьер Тони Блэр, сын Елизаветы II Эндрю и многие звезды западного шоу-бизнеса — от Наоми Кэмпбелл до Мика Джаггера. 10 августа прошлого года финансист был найден мертвым в камере. Официальной причиной названо самоубийство, однако многие уверены, что Эпштейна «убрали» те, чья репутация оказалась в опасности из-за его задержания.”

**

Блoкировкa кaнaлoв и русский «Ютyб»

В связи с сегодняшней блокировкой Ютубом (Гуглом) каналов Малофеева [Почему Малофеев ставленник (через Дерипаску) Ротшильдов – в статье „Ротшильды наступают на Россию”. - Прим. ss69100.] «Царьград» и «Двуглавый орёл», с недавней блокировкой каналов РИА ФАН и NewsFront, а также балансированием на гране блокировки PolitRussia и других проектов, можно сказать, что проблема приняла системный характер.



Персональные санкции против владельцев каналов, нарушение правил сообщества или другие причины блокировки – можно было бы принять как проявление законопослушности корпорации Гугл («ничего личного, только бизнес»), если бы мы не видели, что эти правила применяются избирательно и на том же Ютубе продолжают существовать каналы открытой антироссийской направленности, которым никто не мешает говорить «языком вражды», «дискриминации» и «фейков».

Я далеко не во всех вопросах согласен с тем же «Царьградом», но признаю и защищаю его право на высказывания и защиту своей точки зрения. Спектр условно «патриотических» каналов на Ютубе так узок, что для того, чтобы хоть что-то противопоставить русофобской пропаганде, мы вынуждены смириться с этой самой условностью. И даже с ней таких весомых каналов на весь Ютуб едва ли наберётся два десятка. И вот их Гугл начинает последовательно блокировать.

В патриотической среде звучат призывы срочно создать отечественный аналог Ютуб. Я их не разделяю, так как эти аналоги давно созданы (от Рутуба до Вконтакте) и лучше развивать их (там хватает проблем), чем городить новый, который будет вынужден сразу же вступить в конкуренцию с российскими же площадками, а не Ютубом.

К тому же наличие совершенного «русского Ютуба» не избавит нас от необходимости работы на Ютубе американском, потому что это крупнейший видеосервис мира, присутствовать на котором просто необходимо.

Но как бороться с блокировками?

Никак. Рано или поздно заблокируют и наш канал и вновь создаваемые. Но чем больше будет каналов того самого условного и безусловного «патриотического» спектра, чем более устойчивый дискурс они будут формировать, тем менее эффективным будет грубое на них давление. Наша ошибка в том, что мы привыкли строить циклопические проекты, ориентированные на миллион подписчиков и больше. Такие всегда на виду, такие громко и больно падают.



В то время как антироссийская пропаганда на Ютуб давно применяет свою тактику – там тоже есть каналы-лидеры (тот же Навальный), но их окружает инфраструктура из сотен малых каналов, которые просто репостят лидеров или перепевают их дискурс на свой лад. В сумме они имеют те же самые миллионы подписчиков и подпитывают друг друга.



Такой инфраструктуры у патриотического сектора нет. Поэтому его легко разрушить, похоронив миллионы того же Малофеева одним кликом.

Я уже сто раз говорил и повторю – такая инфраструктура не возьмётся из неоткуда, ей нужно дать импульс к развитию, как, уверен, делают наши оппоненты. Я, было, обрадовался, что эта необходимость осознана нашей властью, которая запустила конкурс ИРИ на создание в сети Интернет молодёжного контента.



Но как показала практика, ничего не осознано, деньги распределили между компаниями, которые к этому вопросу не имеют ни малейшего отношения и просто снимут для нас ещё немного третьесортных сериалов с блогершой Сашей Спилберг в ролях (не шутка, так и есть, уже снимают). При этом государство и не вступается за заблокированные каналы, не вводит ответных санкций и проявляет полное равнодушие ко всему происходящему.

Сделаем промежуточный и пока печальный вывод. Ещё 2-3 заблокированных топовых тематических канала на Ютуб, и представительство патриотических СМИ там можно считать закрытым. На его восстановление потребуются годы, в случае, если ещё останутся энтузиасты, готовые потратить это время и деньги на борьбу с американской машиной пропаганды при полном равнодушии со стороны российской власти.



Это печально потому, что так нас приучают жить по американским законам и американским понятиям, а это неизбежно приведёт к тому, что рано или поздно и нас поставят на колени и заставят целовать чьи-нибудь ботинки. Собственно, политика модераторов Яндекса, про которую я вчера писал, нам на это как бы вовсю намекает.

Е. Супер



***

.