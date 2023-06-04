Вместе с соратниками начали разрабатывать блогплатформу. В рамках этого процесса мы изучаем алгоритмы оценки информации на разных сайтах. В этой статье хотелось бы обратить внимание на то, как выстроена система оценки публикаций в Дзене.

Под каждой записью есть иконка с пальцем вверх (отметка «Нравится») и иконка с пальцем вниз. Количество поставленных лайков видно всем пользователям, а количество дизлайков скрывается. Любопытен в этой связи комментарий администрации Дзена из раздела «Справка»:

«В статистике не отображаются и не учитываются отметки «Не нравится», потому что они отличаются от «Не нравится» в социальных сетях и на других сайтах. Нажимая «Не нравится», пользователь сообщает Дзену, что не интересуется подобными темами. О качестве публикации отметки «Не нравится» ничего не говорят».

Возникает вопрос – а как же пользователю поставить записи отметку «не нравится», то есть негативно оценить запись – например, потому что публикация вредная, аморальная, мусорная, манипулятивная и так далее?

Ответ: НИКАК

Достаточно хитрая позиция (дальше вы поймёте, почему), судя по всему перенятая с Ютуба, который тоже недавно стал скрывать количество «дизлайков». И после этого манипулировать и продвигать деструктивную повестку на Ютубе стало гораздо легче. Потому что, что бы вы ни сняли и ни распиарили, – все будут обязательно довольны. А комментарии можно заблокировать или почистить.

Пользователи Дзена по факту лишены права негативно реагировать на информацию. Чем бы их ни кормила «умная лента» сети, всё, что они могут сказать: «Мне нравится» или «Мне это не интересно». Казалось бы, мелочь. Но на самом деле за такой мелочью скрывается очень многое. Вспомните, как раньше было на Ютубе – под любой записью вы могли увидеть соотношение отметок «Нравится» / «Не нравится» и по этому соотношению понять, поддерживает ли общество представленную в видео точку зрения. А теперь открываешь видеоролик – а там одни лайки. И то же самое на Дзене.

На самом деле вас не просто лишили права негативного голоса. Вас постепенно лишают права ДУМАТЬ, и одновременно с этим готовят общество к принятию идеологии толерантности, суть которой очень простая: это неразличение добра и зла.

Идеально толерантный человек – это тот, кто ничего не критикует, а принимает всё как есть. Для этого надо, чтобы человек не оценивал что-то как хорошее и плохое, полезное или вредное, и поэтому его просто лишают права на оценку.

Задумайтесь, кто больше заинтересован в том, чтобы запретить несогласные голоса, – тот, кто продвигает в общество что-то созидательное, или тот, кто продвигает различный деструктив. Если с ходу не можете ответить на этот вопрос, то поразмышляйте над тем, как стало возможным официальное признание на Западе Церкви сатаны. Какие изменения должны были произойти в обществе, чтобы оно спокойно отреагировало или не смогло блокировать это событие.

От малых причин бывают большие следствия.

Вот вам ещё несколько идей «на подумать».

В той же справке Дзена есть огромный раздел, который называется «Требования к контенту». В нём перечислено бесчисленное множество причин (примерно на 10 страниц текста), по которым ваш канал на Дзене администрация может ограничить или заблокировать. В том числе там есть такие пункты как «Ложная информация и фейки»; «Язык вражды и пропаганда насилия», «Оскорбления и нападки».

Как соцсети умеют «бороться с фейками» – мы все уже успели почувствовать на примере «пандемии» и политики Ютуба в отношении России и СВО. А вот что скрывается за терминами «Язык вражды и пропаганда насилия», «Оскорбления и нападки» – под это попадает любое ваше недовольство чем бы то ни было. Нет, конечно, ругать соседа вам никто не запретит, а вот негативное высказывание по какой-то общественно-значимой теме может быть легко заблокировано, вместе с вашим каналом.

Вот в частности отрывок из всё той же справки Дзена:

«Язык вражды – это любые языковые и художественные средства для выражения ненависти. В том числе — негативные высказывания, призывы к дискриминации и насилию в адрес людей или групп людей по признаку:

• принадлежности к социальной группе;

• политических взглядов;

• сексуальной ориентации или гендерной идентичности…»

И ещё один показательный и актуальный отрывок:

«Публикации на медицинскую тематику, которые не будут рекомендоваться в Дзене:

• Ставят под сомнение существование подтвержденных наукой заболеваний, таких как ВИЧ, Covid-19, онкологические заболевания и т.д.

• Оспаривают необходимость мер, направленных на предупреждение и защиту от опасных заболеваний, например: COVID-19, ВИЧ.»

И таких пунктов там на десяток страниц. При этом большинство требований не имеют отношения к нормам законодательства России, а отражают личную позицию владельцев платформы. Это значит, что администрация Дзена оставляет за собой право блокировать любую неугодную информацию и её авторов. Захочет – заблокирует канал явно, а захочет – наложит «теневой бан» (код сайта закрытый, значит, у администрации неограниченные возможности управления популярностью авторов и манипулирования информационными потоками).

А вас тем временем лишают права даже высказаться «не нравится». Вот такая она «демократия» от Дзена и хозяев медиаплатформ.

Можно ли как-то повлиять на политику Дзена? Заставить его поменять свои алгоритмы, принципы модерирования? Или заставить сделать открытым код? Вряд ли.

Но можно попробовать создать альтернативу. Поэтому мы и начали разработку блогплатформы.

Источник: https://vk.com/@raevskydmitry-pro-algoritmy-dzen