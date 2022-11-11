Первый канал, МТС и Нагиев учат быть сволочью и бросать товарищей в беде. Именно такой посыл прямо звучит в новой рекламе оператора сотовой связи МТС, транслируемой по Первому каналу:

Отряд исследователей во главе с Нагиевым путешествует по необычной планете. Неожиданно они сталкиваются с монстрами, после чего командир отряда бросает своих товарищей и сбегает.

Благодаря сюжетной аналогии показанного приключения с чтением фантастических книг, предательство главного героя представлено как вполне безобидный и даже правильный поступок. Он вроде как и не бросил друзей в трудную минуту, а просто начал читать другую книгу. Но визуально зрителю передаётся положительный образ предательства.

Также в ролике присутствует и вполне прозрачный косвенный призыв бежать из страны.

По сюжету, речь идёт об удивительной планете Эфо́рии (явная отсылка к либеральному термину «Эрэфия», то есть России), которая вдруг «открыла своё истинное лицо», оказавшись наполнена монстрами.

Когда наступила страшная минута, главный герой, которого играет Нагиев, бросает своих товарищей и планету Эфо́рию, сказав, что у него будет «ещё много таких». Ниже представлены цитаты из рекламы, вдумайтесь, какой смысл в совокупности несёт представленный диалог:

– Классная книга (читай «страна»). – Да, я с ней столько пережил. Идёт повествование закадрового голоса: Эфория (читай «эрэфия») была самым удивительным миром в этом секторе, она влекла туристов неземными пейзажами. Внезапно она показала своё истинное лицо. – Да, не легко с хорошей книгой («страной») расстаться. – У меня их знаешь сколько ещё будет!

Далее по сюжету главный герой бросает своих боевых товарищей в явной беде и самодовольно сбегает с ехидной фразой: «вам пока!»

Бегство – это не по-русски, а по-предательски. Когда мы должны быть все вместе, стоять друг за друга, за Родину, Первый канал, Нагиев и МТС учат нас предательству, призывают сбежать из страны. Ничего хорошего в жизни предателей не ждёт – только грязь, низость и подлость, если не исправятся.

По материалам статьи на сайте Конт

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