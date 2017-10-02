Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 02 октября 2017

09:29. 2 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Украинцы страдают от безвиза: “Надеюсь нас депортируют в Киев”

“Мы в бельгии, в брюселе… В тюрьме… Более странной и убогой страны я не видел… Нас надеюсь завтра депортируют обратно в Киев….

Наше посольство и консульство, абсолютно бессильно, не в состоянии защитить своих граждан…!!!

Зачем нам был нужен этот безвиз..?????????

За что столько народу положили..??????

Угробили страну, потеряли территории… ?

Что бы нас, вот так просто взяли и вкинули с самолёта в тюрьму ждать ближайшего рейса домой..????

И это при наличии билетов в оба конца, оплаченной гостиницы..??????

Просто по тому что мы не смогли ответить на вопрос о цели нашего визита..!!!!!!!

Хотя мы объясняли, что билеты на самолёт, гостиницу и билеты на концерт леди гаги мы оплатили несколько месяцев назад и они не возвратны… а концерт отменили, вот мы и решили что бы не терять стоимость билетов, слетаем прогуляться в брюсель… на два дня…

Слетали….

С самолёта в тюрьму..!!!!!!!

Интересно, так бы бельгийцы поступили бы с гражданами США или РФ..????????

А с гражданами Украины, можно!!!

Вот и безвиз.”

Это написал гражданин Украины Сергей Арутюнян, которого просто не пустили в Бельгию.

Далее он в комментариях отмечают, что из тюрьмы их отвезли в аэропорт, посадили в самолет, а паспорта отдали пилотам. При этом все необходимое – билеты, бронь отеля, деньги – у них были. “Причина в том что мы не смогли объяснить причину приезда”, – объясняет действия бельгийцев украинец.

“Меня венгры вчера на границе не пустили, венгры!”, – сообщает очередной комментатор поста.

Такой вот странный у них безвиз.

источник

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

СМИ: под Винницей взорвалось больше снарядов, чем ВСУ истратили в Донбассе

В результате взрывов на военных складах под Винницей было уничтожено больше боеприпасов, чем украинская армия истратила за три года конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТСН.
По информации телеканала, на складах в Калиновке хранилось около 200 тысяч тонн снарядов, мин и ракет. При этом значительная часть боеприпасов находилась в плохом состоянии, а охраняли их только 63 человека, из которых часть — пенсионеры, передает РИА Новости.

В результате взрывов и пожаров, по данным Минобороны Украины, было уничтожено 32 тысячи тонн снарядов стоимость 800 миллионов долларов. При этом за три года операции в Донбассе, как сообщает ТСН, украинская армия использовала 24 тысячи тонн боеприпасов.

Вечером 26 сентября на складах под Винницей сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч человек. Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.



Расследованием случившегося занимается СБУ. По данным украинской Генпрокуратуры, рассматриваются четыре версии, однако сейчас известна только одна из них — “диверсия”.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что причиной взрывов на складах под Винницей стала “диверсия” со стороны России. В то же время главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг сообщения о том, что взрывы устроил диверсант.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Тимошенко побежала

После публичного позора с прорывом Михаила Саакашвили, на Украине заговорили о закате карьеры Юлии Тимошенко, мол, пора на пенсию отправлять – нюх не тот, да и здоровье тоже. Утренние пробежки онлайн – ответ Леди Ю всем усомнившимся в ее боевой готовности.

Забег депутата Верховной Рады политика Интернете транслировал экс-банкир и марафонец Андрей Онистрат. Отметим, что раньше он публично высказывал сомнения в том, что нардеп способна выдержать такие физические нагрузки. Сегодня он отправился на утренний марафон вместе с Юлией Владимировной.  

Как сообщил Андрей Онистрат, стартовали они с Тимошенко с восходом солнца – в 6:45, чтобы зафиксировать марафон длинной в 12 километров, все, мол, по-честному.

«Чтобы все видели, что не подделка», – подчеркнула Леди Ю. 

Сама Тимошенко также разместила видеозапись, подтверждающую ее хорошую физическую форму на своей странице в Facebook. Депутат утвержает, что пробежала 12 километров всего за 1 час 20 минут.О том, что Лэди Ю в хорошей физической форме, подтвердила и ее пресс-секретарь Марина Сорока. В своей Facebook она сообщила, что Тимошенко каждое утро совершает пробежки, а 8 октября намерена принять участие в марафоне в Мюнхене.

Как рассказал экс-банкир, это уже не первые его онлайн-марафон с политиками. Несколько лет назад он усомнился в состоянии здоровья Виктора Януковича, который утверждал, что проплывает по утрам по 5 километров. В результате Онистрат поехал на дачу к президенту и показал заплыв в Интернете.

Марина Кузина

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

И Волынь не помеха: зачем Польша сотрудничает с украинскими неонацистами (ФОТО)

И Волынь не помеха: зачем Польша сотрудничает с украинскими неонацистами (ФОТО) | Русская весна

Несмотря на массированную кампанию памяти Волынской резни, проводимую в последние годы в Польше, официальная Варшава и связанные с ней правые организации проводят политику, направленную на выстраивание сотрудничества с современными наследниками бандеровцев на Украине.

Как пишет Лайф, 23–24 сентября в Национальном институте истории (Киев) в рамках серии круглых столов «Падение империи» прошла конференция «Правовое и институциональное наследие государств, возникших на развалинах Российской империи».

Организатором мероприятия указаны фонд «Независимость» и Министерство иностранных дел Польши. В группе конференции в «Фейсбуке» уточняется, что фонд «Независимость» организует мероприятие на грант, полученный от польского МИД.

Одним из модераторов конференции стал Олесь Шевченко — видный деятель украинского националистического движения, в частности, в 1997–2000 годах являвшийся заместителем руководителя Организации украинских националистов (ОУН)*. Той самой бандеровской партии, на которую Польша возлагает сейчас ответственность за Волынскую резню 1943 года.

Читайте также: «Позор и унижение»: В Польше решили досматривать украинцев в магазинах (ФОТО)

Интерес к конференции проявили лидеры УНА-УНСО*. Так, заместитель руководителя этой партии Игорь Мазур разместил у себя в «Фейсбуке» её анонс, добавив от себя: «Балто-черноморский союз держав сможет противостоять Кремлю».

Программа конференции включает доклады о сотрудничестве Польши и Украинской Народной Республики во главе с Симоном Петлюрой, о сотрудничестве Польши с крымскими татарами между Первой и Второй мировыми войнами, а также доклад Алёны Семеняки на тему «Адриатическо-балто-черноморская интеграция: от независимости до суверенитета».

Семеняка является международным секретарём партии «Национальный корпус», созданной в октябре прошлого года полком «Азов». Эта организация участвует в маршах памяти Украинской повстанческой армии*, более того, офицерская школа «Азова» носит имя первого вождя ОУН Евгения Коновальца.

«Азовцы» с начала 2016 года активно развивают идею создания Интермариума (Междуморья) — военно-политического союза восточноевропейских стран от Чёрного и Балтийского до Адриатического морей.

«Создание Балто-черноморского союза, ядром которого должны стать Украина и Польша, — это тот механизм, который сможет противостоять всем внешним вызовам, в первую очередь… России», — заявлял почётный командир «Азова» и вождь «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

2–3 июля 2016 года «Азов» провёл в Киеве первую конференцию по Интермариуму, на которой, по сообщению связанных с ним ресурсов, присутствовали военные атташе Польши, Литвы, Румынии и Венгрии. 27–28 апреля этого года в Киеве прошла вторая конференция, на которой выступал лидер хорватской ультраправой партии «Поколение обновления» Лео Марич, а сам союз именовался уже Адриатическо-балто-черноморским.

Среди участников второй конференции, названной «паневропейской» (на общей фотографии мы видим среди них и Семеняку), присутствовали представители известных неофашистских объединений Casa Pound (Италия), Groupe union defense (Франция) и Nordisk Ungdom (Швеция), а также, что немаловажно в контексте описываемой в данной статье темы, ультраправых польских групп «Никлот» и «Штурм».

Кроме того, 20 мая 2016 года несколько польских националистов — судя по развёрнутому ими флагу, из крупного объединения «Национально-радикальный лагерь» — приняли участие в марше «Победа нации — нет капитуляции», проведённой «Азовом» в Киеве.

Используя эти группы, «азовцы» ведут пропаганду в польских правых кругах.

Дальнейшим этапом развития этого сотрудничества стала проведённая в Варшаве в первых числах сентября конференция «Стратегия сотрудничества стран Междуморья в условиях гибридной войны». Удивительным является полное отсутствие информации о ней на интернет-ресурсах националистов.

О конференции стало известно лишь в связи с гибелью 6 сентября в ДТП на Ровенщине возвращавшихся с неё члена высшего совета «Национального корпуса» Александра Маслака и ещё нескольких украинцев.

Читайте также: На Украине в ДТП погибли пять политологов (ФОТО 18+)

11 сентября на YouTube-канале «Национального корпуса» было опубликовано видео «Архитекторы Интермариума», посвящённое памяти Маслака, где приведены видеосъёмки с конференции и интервью ряда её участников, среди которых наиболее интересен Дамиан Дуда.

Дуда — не лидер небольшой группки уличных маргинальных праворадикалов. Он является президентом Академического легиона Католического университета имени Иоанна-Павла Второго (Люблин) и вице-президентом Ассоциации академических легионов.

Академические легионы — это военно-патриотические структуры, создание которых идёт с 2000-х годов при учебных заведениях консервативной ориентации. Члены легионов проходят тренировки на военных полигонах вместе с частями польской армии.

Так, летом 2016-го на манёвры был направлен сводный взвод из студентов Университета Марии Кюри-Склодовской, Свиндской стрелковой группы, XIV лицея в Люблине, Люблинского «Объединения волков» и школьного комплекса № 3 в Пулавах.

В той же статье приводится рассказ Дуды о том, что в марте 2016 года сборы членов Ассоциации в Мазовии посетил министр обороны Польши. На гражданке его бойцы тренируются лишь с аналогами боевого оружия, но, подчёркивает он, в ходе манёвров они получили такое же вооружение, как солдаты армии, и действовали наравне с ними.

Относительно дальнейших планов организации Дуда заявил: «Мы хотим присоединиться к строительству территориальных оборонных сооружений. Это наша самая большая проблема сейчас».

И вот эта связанная с армией Польши легальная многочисленная структура сейчас наладила контакты с «Азовом». Сама или с санкции Минобороны?

Владислав Мальцев

*Запрещенная в России экстремистская группировка.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2015
... заявил о том, что 7 октября Украина вывела в ремонт две из... оглавлению | Источник: news-front.info Новости Украины: Профсоюзы пикетируют здание кабмина в... сказаться непосредственно на ситуации в Новороссии. Если Россия там серьезно завязнет...
Новости Украины и Новороссии 18 октября 2016
...парламентский фотокорреспондент Богдан Бортаков. «18 октября на ул. Грушевского: давненько ... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: за год население страны уменьшилось...чтобы оно потеряло бы к Новороссии всякий интерес, и перестало поддерживать...
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2016
... — заверил он. Метки по теме: новости Украины К оглавлению | Источник: news-front...цивилизационном отношении регионов планеты. Сегодня Новороссия стоит на пороге окончательной победы... золотовалютных резервов в октябре. В конце октября, в Украине, как и раньше...
Новости Украины и Новороссии 09 ноября 2015
... ранее сообщал ТАСС, в октябре Украина закупила, как планировалось ранее,...Сопредседатель комитета государственного строительства Новороссии, вежливый запорожец Владимир ... Владимир Рогов. ЗаНоЗа – запрещенные новости Запорожья – постоянная рубрика программы «...
Новости Украины и Новороссии 21 сентября 2015
... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: Порошенко увеличит возраст призыва в...выборы в ДНР пройдут 18 октября по действующих республиканским законам, ...России, другие хотят продолжать строительство Новороссии, третьих устраивает жизнь в ...
Новости Украины и Новороссии 01 октября 2016
... мать. Источник Метки по теме: новости Украины К оглавлению | Источник: news-front... последние годы своей жизни с Новороссией.Все, что требуется от нас... тарифов под ВР 30 октября Федерация профсоюзов Украины на президиуме договорилась провести...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>