Новости Украины и Новороссии 02 октября 2017

Украинцы страдают от безвиза: “Надеюсь нас депортируют в Киев”

“Мы в бельгии, в брюселе… В тюрьме… Более странной и убогой страны я не видел… Нас надеюсь завтра депортируют обратно в Киев….

Наше посольство и консульство, абсолютно бессильно, не в состоянии защитить своих граждан…!!!

Зачем нам был нужен этот безвиз..?????????

За что столько народу положили..??????

Угробили страну, потеряли территории… ?

Что бы нас, вот так просто взяли и вкинули с самолёта в тюрьму ждать ближайшего рейса домой..????

И это при наличии билетов в оба конца, оплаченной гостиницы..??????

Просто по тому что мы не смогли ответить на вопрос о цели нашего визита..!!!!!!!

Хотя мы объясняли, что билеты на самолёт, гостиницу и билеты на концерт леди гаги мы оплатили несколько месяцев назад и они не возвратны… а концерт отменили, вот мы и решили что бы не терять стоимость билетов, слетаем прогуляться в брюсель… на два дня…

Слетали….

С самолёта в тюрьму..!!!!!!!

Интересно, так бы бельгийцы поступили бы с гражданами США или РФ..????????

А с гражданами Украины, можно!!!

Вот и безвиз.”

Это написал гражданин Украины Сергей Арутюнян, которого просто не пустили в Бельгию.

Далее он в комментариях отмечают, что из тюрьмы их отвезли в аэропорт, посадили в самолет, а паспорта отдали пилотам. При этом все необходимое – билеты, бронь отеля, деньги – у них были. “Причина в том что мы не смогли объяснить причину приезда”, – объясняет действия бельгийцев украинец.

“Меня венгры вчера на границе не пустили, венгры!”, – сообщает очередной комментатор поста.

Такой вот странный у них безвиз.

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СМИ: под Винницей взорвалось больше снарядов, чем ВСУ истратили в Донбассе

В результате взрывов на военных складах под Винницей было уничтожено больше боеприпасов, чем украинская армия истратила за три года конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТСН.

По информации телеканала, на складах в Калиновке хранилось около 200 тысяч тонн снарядов, мин и ракет. При этом значительная часть боеприпасов находилась в плохом состоянии, а охраняли их только 63 человека, из которых часть — пенсионеры, передает РИА Новости.

В результате взрывов и пожаров, по данным Минобороны Украины, было уничтожено 32 тысячи тонн снарядов стоимость 800 миллионов долларов. При этом за три года операции в Донбассе, как сообщает ТСН, украинская армия использовала 24 тысячи тонн боеприпасов.

Вечером 26 сентября на складах под Винницей сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч человек. Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.





Расследованием случившегося занимается СБУ. По данным украинской Генпрокуратуры, рассматриваются четыре версии, однако сейчас известна только одна из них — “диверсия”.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что причиной взрывов на складах под Винницей стала “диверсия” со стороны России. В то же время главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг сообщения о том, что взрывы устроил диверсант.

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Тимошенко побежала

После публичного позора с прорывом Михаила Саакашвили, на Украине заговорили о закате карьеры Юлии Тимошенко, мол, пора на пенсию отправлять – нюх не тот, да и здоровье тоже. Утренние пробежки онлайн – ответ Леди Ю всем усомнившимся в ее боевой готовности.

Забег депутата Верховной Рады политика Интернете транслировал экс-банкир и марафонец Андрей Онистрат. Отметим, что раньше он публично высказывал сомнения в том, что нардеп способна выдержать такие физические нагрузки. Сегодня он отправился на утренний марафон вместе с Юлией Владимировной.

Как сообщил Андрей Онистрат, стартовали они с Тимошенко с восходом солнца – в 6:45, чтобы зафиксировать марафон длинной в 12 километров, все, мол, по-честному.

«Чтобы все видели, что не подделка», – подчеркнула Леди Ю.

Сама Тимошенко также разместила видеозапись, подтверждающую ее хорошую физическую форму на своей странице в Facebook. Депутат утвержает, что пробежала 12 километров всего за 1 час 20 минут.О том, что Лэди Ю в хорошей физической форме, подтвердила и ее пресс-секретарь Марина Сорока. В своей Facebook она сообщила, что Тимошенко каждое утро совершает пробежки, а 8 октября намерена принять участие в марафоне в Мюнхене.

Как рассказал экс-банкир, это уже не первые его онлайн-марафон с политиками. Несколько лет назад он усомнился в состоянии здоровья Виктора Януковича, который утверждал, что проплывает по утрам по 5 километров. В результате Онистрат поехал на дачу к президенту и показал заплыв в Интернете.

Марина Кузина

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И Волынь не помеха: зачем Польша сотрудничает с украинскими неонацистами (ФОТО)

Несмотря на массированную кампанию памяти Волынской резни, проводимую в последние годы в Польше, официальная Варшава и связанные с ней правые организации проводят политику, направленную на выстраивание сотрудничества с современными наследниками бандеровцев на Украине. Как пишет Лайф, 23–24 сентября в Национальном институте истории (Киев) в рамках серии круглых столов «Падение империи» прошла конференция «Правовое и институциональное наследие государств, возникших на развалинах Российской империи». Организатором мероприятия указаны фонд «Независимость» и Министерство иностранных дел Польши. В группе конференции в «Фейсбуке» уточняется, что фонд «Независимость» организует мероприятие на грант, полученный от польского МИД. Одним из модераторов конференции стал Олесь Шевченко — видный деятель украинского националистического движения, в частности, в 1997–2000 годах являвшийся заместителем руководителя Организации украинских националистов (ОУН)*. Той самой бандеровской партии, на которую Польша возлагает сейчас ответственность за Волынскую резню 1943 года. Читайте также: «Позор и унижение»: В Польше решили досматривать украинцев в магазинах (ФОТО) Интерес к конференции проявили лидеры УНА-УНСО*. Так, заместитель руководителя этой партии Игорь Мазур разместил у себя в «Фейсбуке» её анонс, добавив от себя: «Балто-черноморский союз держав сможет противостоять Кремлю». Программа конференции включает доклады о сотрудничестве Польши и Украинской Народной Республики во главе с Симоном Петлюрой, о сотрудничестве Польши с крымскими татарами между Первой и Второй мировыми войнами, а также доклад Алёны Семеняки на тему «Адриатическо-балто-черноморская интеграция: от независимости до суверенитета». Семеняка является международным секретарём партии «Национальный корпус», созданной в октябре прошлого года полком «Азов». Эта организация участвует в маршах памяти Украинской повстанческой армии*, более того, офицерская школа «Азова» носит имя первого вождя ОУН Евгения Коновальца. «Азовцы» с начала 2016 года активно развивают идею создания Интермариума (Междуморья) — военно-политического союза восточноевропейских стран от Чёрного и Балтийского до Адриатического морей. «Создание Балто-черноморского союза, ядром которого должны стать Украина и Польша, — это тот механизм, который сможет противостоять всем внешним вызовам, в первую очередь… России», — заявлял почётный командир «Азова» и вождь «Национального корпуса» Андрей Билецкий. 2–3 июля 2016 года «Азов» провёл в Киеве первую конференцию по Интермариуму, на которой, по сообщению связанных с ним ресурсов, присутствовали военные атташе Польши, Литвы, Румынии и Венгрии. 27–28 апреля этого года в Киеве прошла вторая конференция, на которой выступал лидер хорватской ультраправой партии «Поколение обновления» Лео Марич, а сам союз именовался уже Адриатическо-балто-черноморским. Среди участников второй конференции, названной «паневропейской» (на общей фотографии мы видим среди них и Семеняку), присутствовали представители известных неофашистских объединений Casa Pound (Италия), Groupe union defense (Франция) и Nordisk Ungdom (Швеция), а также, что немаловажно в контексте описываемой в данной статье темы, ультраправых польских групп «Никлот» и «Штурм». Кроме того, 20 мая 2016 года несколько польских националистов — судя по развёрнутому ими флагу, из крупного объединения «Национально-радикальный лагерь» — приняли участие в марше «Победа нации — нет капитуляции», проведённой «Азовом» в Киеве. Используя эти группы, «азовцы» ведут пропаганду в польских правых кругах. Дальнейшим этапом развития этого сотрудничества стала проведённая в Варшаве в первых числах сентября конференция «Стратегия сотрудничества стран Междуморья в условиях гибридной войны». Удивительным является полное отсутствие информации о ней на интернет-ресурсах националистов. О конференции стало известно лишь в связи с гибелью 6 сентября в ДТП на Ровенщине возвращавшихся с неё члена высшего совета «Национального корпуса» Александра Маслака и ещё нескольких украинцев. Читайте также: На Украине в ДТП погибли пять политологов (ФОТО 18+) 11 сентября на YouTube-канале «Национального корпуса» было опубликовано видео «Архитекторы Интермариума», посвящённое памяти Маслака, где приведены видеосъёмки с конференции и интервью ряда её участников, среди которых наиболее интересен Дамиан Дуда. Дуда — не лидер небольшой группки уличных маргинальных праворадикалов. Он является президентом Академического легиона Католического университета имени Иоанна-Павла Второго (Люблин) и вице-президентом Ассоциации академических легионов. Академические легионы — это военно-патриотические структуры, создание которых идёт с 2000-х годов при учебных заведениях консервативной ориентации. Члены легионов проходят тренировки на военных полигонах вместе с частями польской армии. Так, летом 2016-го на манёвры был направлен сводный взвод из студентов Университета Марии Кюри-Склодовской, Свиндской стрелковой группы, XIV лицея в Люблине, Люблинского «Объединения волков» и школьного комплекса № 3 в Пулавах. В той же статье приводится рассказ Дуды о том, что в марте 2016 года сборы членов Ассоциации в Мазовии посетил министр обороны Польши. На гражданке его бойцы тренируются лишь с аналогами боевого оружия, но, подчёркивает он, в ходе манёвров они получили такое же вооружение, как солдаты армии, и действовали наравне с ними. Относительно дальнейших планов организации Дуда заявил: «Мы хотим присоединиться к строительству территориальных оборонных сооружений. Это наша самая большая проблема сейчас». И вот эта связанная с армией Польши легальная многочисленная структура сейчас наладила контакты с «Азовом». Сама или с санкции Минобороны? Владислав Мальцев *Запрещенная в России экстремистская группировка.

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