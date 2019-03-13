Хроника событий за неделю 04 — 10 марта 2019 года (окончание)

Ранее стало известно, что прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 миллионов рублей при строительстве газопровода к Приозёрску. При этом генеральный подрядчик строительства получил вознаграждение в 1,7 миллиарда рублей. Параллельно из компании вывели более 700 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре.

«Ну, Приозёрск — это полный аут. По всем объектам у вас строительного контроля нет», — сказал представитель руководства госкомпании, при это он употреблял следующие обороты: — «Вы врёте …..это воровство трубы…. зачем вы нужны?»

Член правления ПАО «Газпром» Сергей Прозоров резко раскритиковал подчинённых из-за ситуации с газопроводом в городе Приозёрск Ленинградской области. Аудиозапись с закрытого совещания опубликована на новостном портале 47news. Проект должен был завершиться к концу 2014 года, однако сейчас полностью сдана лишь одна очередь из четырёх.



Понятно, что информация с закрытого совещания, которое прошло ещё в январе, вброшенная именно сейчас является частью подготовки либо к майдану, либо к чистке, но слова Прозорова: «Вы врёте…это воровство…ничего не знаете….и зачем вы нужны?», — можно адресовать к 90% представителей «элиты» России, она действительно лжива, воровата, «ничего не знает» — т.е. не обучаема, и главное зачем она нужна?

7 марта МТС заплатит $850 млн в рамках мирового соглашения по «узбекскому делу» https://www.interfax.ru/world/653311

7 марта «Известия» сообщили о планах ЕС открыть русскоязычный телеканал https://www.interfax.ru/world/653312

7 марта США поблагодарили за помощь пассажирам вынужденно севшего в Анадыре самолёта https://www.interfax.ru/russia/653313

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«От имени американцев, находившихся на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Анадыре, Генконсульство США выражает благодарность за гостеприимство, оказанное пассажирам. Мы рады, что все пассажиры в безопасности, и что они смогли продолжить полёт в Америку», — сообщается на странице дипмиссии в фейсбуке.

Во вторник следовавший по маршруту Пекин — Лос-Анджелес (США) самолёт китайской авиакомпании Air China со 188 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту Анадыря после срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке. Никто не пострадал. Информация о пожаре на борту самолёта не подтвердилась.

Россия всегда отмечалась своей дружелюбностью и гостеприимством, и этот раз не стал исключением.

7 марта «Единороссы» Волгограда извинились за высказывания депутата о пенсионерах https://www.interfax.ru/russia/653314

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«Сегодня на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы, на котором был рассмотрен и поддержан федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, член фракции «Единая Россия» Гасан Набиев позволил себе высказывание о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Естественно, у общественности это вызвало волну возмущения и негодования», — приводит пресс-служа слова секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Сергея Горнякова.

На видеозаписи с заседания, которая попала в соцсети, Набиев заявил, что низкие пенсии получают «тунеядцы и алкаши».

«Подчеркну, что это сугубо личное мнение Гасана Набиева. Оно не соотносится с той позицией, которую занимает фракция по этому вопросу. Нельзя делать такие категоричные выводы, основываясь только на личной информации.



Безусловно, минимальную пенсию, к сожалению, получают люди добросовестно трудившиеся на благо родины, и законопроектом предполагается подкорректировать пенсионные выплаты. Региональное отделение партии приносит свои извинения по поводу резкого выступления Гасана Набиева», — подчеркнул Горняков.

Мы же отметим, что такое поведение Гасана Набиеве ещё одно частное проявление общей для многих представителей «элиты» наглости, хамоватости и раздутого самомнения. И теперь это будет иметь последствия (см. следующую новость).

7 марта В Совфеде осудили чиновницу из Владимира за слова о школьном питании https://news.vse42.ru/feed/show/id/29740812

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Две последние новости, как и все предыдущие участившиеся высказывания претензий или оскорблений в адрес народа со стороны некоторых чиновников является показателем вопиющей управленческой безграмотности, непонимания ситуации и, похоже, отсутствия инстинкта самосохранения. Но подобные ситуации позволяют фиксировать проблемные места в госаппарате и постепенно и планомерно решать их. Всё же нужно помнить, что «ломать, не строить».

7 марта Эрдоган подтвердил закупку российских С-400, несмотря на давление США https://www.interfax.ru/world/653316

7 марта Двое злоумышленников закидали мэрию Красноярска коктейлями Молотова https://www.interfax.ru/russia/653332

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Похоже, это очередная проверка боеготовности и быстроты реакции сил Росгвардии, МВД, полиции. Таким образом могут искать слабые места.

7 марта Эрмитажу подарили морозоустойчивую цветущую сакуру https://www.interfax.ru/russia/653334

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Необычной подарок, приуроченный к празднованию Международного женского дня, был преподнесён музею мэрией японского города Саката и Ассоциацией сельскохозяйственных кооперативов Shonai Midori.

7 марта ЦБ РФ сохранил антициклическую надбавку и коэффициенты риска по ипотечным и потребительским кредитам https://www.interfax.ru/business/653343

7 марта В Томской области издали евангелие, которое смогут прочитать лишь 40 человек https://www.interfax.ru/russia/653371

7 марта Причиной задержания мормонов в РФ оказалась их незаконная преподавательская деятельность https://www.interfax.ru/russia/653350, https://www.interfax.ru/russia/653385

7 марта Госдума приняла закон о штрафах за оскорбительные публикации о госсимволах https://www.interfax.ru/russia/653363

7 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете распространения фейковой информации https://www.interfax.ru/russia/653354,https://www.interfax.ru/russia/653373

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Закон вводит запрет на распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

В случае обнаружения такой информации, размещенной на информационном ресурсе, зарегистрированном в соответствии с законом РФ «О СМИ» в качестве сетевого издания, Генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к ресурсам.

На основании такого обращения Роскомнадзор незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной информации и фиксирует дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей информационной системе.

Редакция сетевого издания обязана незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию. Если это не сделано, Роскомнадзор направляет операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию.

Из-под действия законопроекта во втором чтении выведены традиционные медиа. Как пояснял председатель комитета Госдумы по информационной политики, информационным технологиям и связи Леонид Левин, «традиционные медиа — это в первую очередь зарегистрированные СМИ, которые в себя включают все СМИ, которые имеют либо лицензию, либо свидетельство».



То есть через телевизор, радио и газеты «фейки» распространять вполне себе можно. При этом закон распространяется на сайты телеканалов, радио и прочих «традиционных медиа», от чего ни холодно, ни жарко.

Следует помнить русскую поговорку:

«Закон — что дышло, куда повернул — туда и вышло».

И данный закон может быть использован и как в рамках несправедливой концепции, чтобы затыкать рты неугодным (вывод «традиционных СМИ», по большей части контролируемых, из под действия закона и его нацеленность на неконтролируемый интернет показывает явно подобную его направленность), так и в рамках справедливой концепции, поскольку может применяться в умелых руках и для того, чтобы останавливать распространение лжи, неправды.



А добавить традиционные СМИ в рамку действия закона всегда можно поправками к нему. Если сейчас это не удалось сделать (кланово-орденские структуры заартачились и потребовали вывести свои медиа из под удара), то это можно сделать потом, когда политическая ситуация позволит.



В этом смысле тем, кто считает, что «Кремль» полностью контролирует «традиционные СМИ» мы напомним такое высказывание Путина:

«Вам и вашим коллегам легче на кого-то все свалить. На себя посмотрите! Как в средствах массовой информации подаётся информация, как вы влияете на умы миллионов людей, какие программы у нас идут по центральному телевидению? Мы что, страна, где федеральные каналы должны исключительно зарабатывать деньги и думать о стоимости минуты рекламного времени, поэтому с утра до вечера нужно крутить так называемые дефективы? А всё позитивное, воспитывающее, дающее стандарты восприятия мира фундаментально-философского, эстетического характера показывать лишь на канале «Культура»? Наверное, ведь нет. Кстати, обращаю ваше внимание, госорганы смотрят на это со стороны. Мы не вмешиваемся в редакционную политику даже государственных каналов. С точки зрения либеральных ценностей, наверное, это очень хорошо. А в результате, к сожалению, видим на экране то, что видим». — источник: http://itar-tass.com/opinions/top-officials/1589319?page=2

7 марта Абрамович продал ВТБ 20% акций «Первого канала» https://www.interfax.ru/russia/653369

7 марта Почти 30 индийцев пострадали при взрыве на автобусной остановке у границы с Пакистаном https://www.interfax.ru/world/653370

7 марта Минобороны РФ сообщило о вылете Су-27 на перехват самолёта США над Балтикой https://www.interfax.ru/world/653319

Наш комментарий

Стоит отметить, что участившиеся разведывательные полёты авиации США и НАТО у границ России играют двоякую роль.



С одной стороны, это попытка создания напряжения в рядах армии и руководства нашей страны. В то же время, подобные регулярные вылеты являются своего рода тренировкой наших ВВС, частей ПВО и ПРО. Таким образом наши вооружённые силы получают опыт и повышают квалификацию.

7 марта Трамп отменил отчётность ЦРУ за потери среди гражданских при ударах беспилотников https://www.interfax.ru/world/653322

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Указание о том, что директор ЦРУ должен ежегодно отчитываться о потерях среди гражданских лиц в результате атак беспилотников было дано предшественником Трампа — Бараком Обамой 1 июля 2016 года.

Вместе с тем, распоряжение Трампа распространяется только на невоенные структуры, такие, как ЦРУ, и не касается Пентагона, который должен отчитываться о гражданских жертвах в соответствии с требованием конгресса.

ЦРУ активно подключилось к нанесению беспилотниками ударов по террористическим группировкам и их объектам после событий 11 сентября 2001 года.

Теперь операции ЦРУ могут стать более жестокими и бескомпромиссным, ведь теперь не нужно «светить» количество жертв среди гражданских.

7 марта Кэп, Марвел, женщина в космосе https://www.interfax.ru/culture/653368

7 марта Оппозиционную партию запретили в Таиланде за попытку выдвинуть принцессу на пост премьера https://www.interfax.ru/world/653384

7 марта Путин прокатился верхом в гостях у кавалерийского батальона полиции https://www.interfax.ru/russia/653424

Наш комментарий

Президент РФ Владимир Путин в четверг продемонстрировал навыки верховой езды; прокатиться на гнедом скакуне ему предложили сотрудники кавалерийского батальона, входящего в состав 1-го Оперативного полка ГУВД Москвы.

Вместе с наездницами из конной полиции президент под «Подмосковные вечера» сделал верхом несколько кругов по манежу. Однако пару раз лошадь главы государства заартачилась, попыталась пойти задом.

Президент также подарил сотрудникам конной полиции орловского рысака по имени Золотой луч. Жеребцу четыре года, его доставили из президентской конюшни.

Событие явно матричного характера.

Конь это — иносказательный образ толпы. Конь артачился и дважды попытался пойти задом так, что даже пришлось помогать Путину и выводить коня под узцы. Причём помогла в этом женщина-полицейский, одна из тех, кого Путин на коне приехал поздравлять с 8 марта.

Символически это может означать, что толпа неуправляема Владимиром Путиным и стремиться в прошлое (ностальгия по СССР весьма сильна). Над этим эпизодом следует задуматься всем его участниками и зрителям. Особенно, в пору мартовских ид.

8 марта

8 марта Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС https://rg.ru/2019/03/08/venesuela-ostalas-bez-sveta-iz-za-diversii-na-ges.html

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В Венесуэле произошли массовые отключения электричества зарегистрированы в 21 из 23 штатов, а также в столице страны. В Каракасе обесточенными оказались несколько линий метрополитена. Без света остался и местный аэропорт Майкетия.Также наблюдаются перебои с мобильной связью. Авария будет устранена в течение трёх часов, пообещал глава Минэнерго Луис Мота Домингес.

В данном случае мы имеем дело с проявлением гибридной войны против Венесуэлы на технологическом приоритете управления/оружия.

8 марта Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США https://ria.ru/20190308/1551644786.html

Наш комментарий

Глава правительства Германии Ангела Меркель ответила отказом на предложение Вашингтона провести манёвры у берегов Крыма, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ходом переговоров по этому вопросу. По информации издания, 16 февраля во время конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Майк Пенс предложил Меркель направить военные корабли в Керченский пролив, на что получил мягкий отказ.

Германия будучи оккупированной США страной и управляемой метрополией по эканцлеракту, — периодически делает попытки выйти из под колониальной зависимости, но в правящих кругах Германии имеется большое количество влиятельных лиц заинтересованных в сохранении колониального статуса, которые видимо скоро могут нанести ответный удар.

8 марта Илон Маск назвал наилучшими российские ракетные двигатели https://www.interfax.ru/world/653476

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«Россия располагает отличной ракетной техникой и наилучшими из используемых сейчас двигателей, — написал глава компании SpaceX Илон Маск в твиттере. — Версия их новой ракеты-носителя «Ангара» многоразового использования была бы великолепна».

Не то, чтобы мы не согласны с главой SpaceX, но интересуют его мотивы давать столь лестные оценки российской ракетной технике. Эти заявления больше похожи на попытку убедить общественность в недостаточной развитости ракетных систем США, а значит в необходимости поддержки таких компаний как SpaceX и её разработок, в том числе финансово. Учитывая, что у Илона Маска дела идут не очень хорошо, то и «попугать русскими», видимо, не зазорно.

8 марта Корабли Черноморского флота провели совместные учения с кораблями ВМС Турции https://www.interfax.ru/world/653482

8 марта Экс-главу предвыборного штаба Трампа приговорили почти к четырём годам тюрьмы https://www.interfax.ru/world/653488

8 марта Запланирован первый в истории выход двух женщин в открытый космос https://www.interfax.ru/world/653515

Наш комментарий

Ранее экипаж, состоящий только из женщин, в открытый космос не выходил. Макклейн уже находится на борту МКС с декабря 2018 года.

Кук присоединится к космическому экипажу 14 марта. Этот день (3.14 — в традиционной американской записи) в США неофициально отмечают как День числа пи (3,14), поэтому запуск корабля «Союз МС-12» к МКС запланирован на 3:14 пополудни по времени восточного побережья США (19:14 по Гринвичу).



Выход женщин в открытый космос успеет пройти в марте, который объявлен в США Месяцем женщин в истории (Women’s History Month). Впрочем, как утверждают в НАСА, последнее — чистое совпадение: все три выхода в открытый космос 58-й экспедиции были запланированы ещё прошлой осенью.

08 марта Власти Венесуэлы за сутки не смогли справиться с отключениями электричества https://www.interfax.ru/world/653518

Наш комментарий

Венесуэльское издание «Насьональ» называет случившееся самым серьёзным происшествием такого рода за всю историю страны. Оно коснулось 23 из 24 штатов Венесуэлы. В столице страны Каракасе отключение электроснабжения, в частности, приводит к сбоям в работе международного аэропорта, общественного транспорта и светофоров. Местами нарушена работа телефонной связи и интернета.



При этом инженеры работают над устранением последствий аварии. Спустя восемь часов удалось восстановить подачу электроэнергии в некоторые дома Каракаса.

9 марта

9 марта В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира https://russian.rt.com/ussr/news/609268-dnr-ukraina-komandir-rasstrel

Наш комментарий

Официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал, что украинские военные расстреляли своего командира за сделанное им замечание по поводу распития алкоголя. По его словам, инцидент произошёл 6 марта в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, когда:

«В ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира».

Этот и другие факты, как невозможность договориться о том кого же послать на Евровидение, постоянные драки в парламенте и на улицах, конфликты в среде олигархата и остатках государственности, свидетельствуют о быстрой деградации режима киевской банды, прочно вошедшей в алгоритм описанный в Коране как:

«Одни злочестивые испытывают ярость других злочестивых».

9 марта Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево https://ria.ru/20190309/1551659574.html

Наш комментарий

В российском МИДе заявили:

«США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причём с задействованием сотрудников своего посольства».

В МИД также отметили, что этот человек имеет непосредственное отношение к Вооруженным силам США. Ведомство расценивает инцидент как попытку провокации в отношении российского транспортного объекта.

Наши комментарии, после такого прямого высказывания МИДа, как говорится, излишни.

9 марта Итальянский премьер объявил о невозможности добиться быстрой отмены санкций против РФ https://www.interfax.ru/world/653523

Наш комментарий

«Мы работаем над тем, чтобы отменить санкции против России. Решить этот вопрос, условно говоря, к завтрашнему утру, нельзя, но мы работаем над достижением этой цели (над отменой санкций — ИФ)», — цитирует главу правительства Италии Джузеппе Конте местное телевидение.

«Таким образом, нужно ослаблять санкции, нацеливаться на диалог с Россией: он нужен, в том числе, чтобы защитить те страны, которые больше всего подвержены российскому влиянию», — заключил Конте.

Учитывая отношение Запада к России, которое можно просмотреть в процессе течения истории, о добродушии Европы говорить не приходится. Вывод: Европа, действительно, сама страдает от санкций, а страдать не хочется. Так что работать над их отменой будут, никуда не денутся.

9 марта В Москве умер Владимир Этуш https://www.interfax.ru/culture/653546

9 марта На 85-м году скончался внук адмирала Александра Васильевича Колчака Александр Ростиславович Колчак https://www.interfax.ru/russia/653581

Наш комментарий

Как сообщил Союз потомков галлиполийцев в фейсбуке:

«С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии».

Мартовские иды набирают обороты.

9 марта В арт-парке Никола-Ленивец в честь Масленицы сожгли Бастилию https://www.interfax.ru/culture/653564

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«Сегодня мы собрались здесь, чтобы восславить свободу, равенство, братство и поздравить женщин с 8 Марта», — заявил участник перформанса перед сожжением Бастилии Герман Виноградов.

Обратим внимание, что он сказал масонскую триаду: «Свобода, равенство и братство».

Далее Никола-Ленивец сказал, что:

«Бастилия — баба практически всесильная, но сила огня и не таких отправляет».

Отвечая позже на вопрос журналистов о том, почему в этом году был выбран для сожжения именно такой объект, Виноградов сказал:

«Просто такая прихоть возникла».

Уверены, что прихоть возникла не просто, так как подобный «перфоманс» уже осуществлял в прошлом в париже Пётр Павлецкий. Напомним, что он, якобы, пытался сжечь банк на площади Бастилии в Париже. Это похоже на попытки подкачать что-то на матричном уровне, причём в пору мартовских ид. Вопрос — что именно? Свои соображения пишите в комментариях.

9 марта Во Франции участники движения «жёлтых жилетов» разгромили масонскую ложу «Великий восток Франции» в городе Тарб https://www.vesti.ru/doc.html?id=3124605

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Данную новость можно присовокупить к предыдущей. На наш взгляд — это матричный ответ брату Никола-Ленивцу ранее восславившему «свободу, равенство и братство», ведь захват Бастилии, как олицетворение государства, да и вся французская революция — дело рук масонствующих братьев.

9 марта Конституционный суд Молдавии утвердил итоги парламентских выборов https://www.interfax.ru/world/653567

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Согласно утверждённым результатам выборов пророссийская Партия социалистов (ПСРМ) получила 35 из 101 мандата в парламенте (18 по партийным спискам в национальном округе и 17 по одномандатным округам).

Далее следует правящая в Молдавии Демократическая партия (ДПМ), которая набрала получает 30 мандатов (13 плюс 17).

На третьем месте — проевропейский блок ACUM 26 мандатов (14 плюс 12).

В парламент проходит также Партия «Шор», которая получает семь мест в парламенте (5 плюс 2) и трое независимых депутатов (двое из них избраны по двум округам от Приднестровского региона).

Согласно законодательству, первое заседание нового парламента должно быть созвано в течение 30 дней после выборов — не позднее 27 марта.

9 марта В Индии сбили вторгшийся в воздушное пространство пакистанский беспилотник https://www.interfax.ru/world/653579

10 марта

10 марта Около 23,5 тысяч человек остались без электричества на юге США https://www.interfax.ru/world/653580

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Бури привели к отключению электроснабжения в штатах Арканзас и Техас, без доступа к электроэнергии остались около 23500 человек, сообщил в субботу телеканал NBC.

Что это? Ноосферный ответ за события в Венесуэле?

10 марта ВВС Израиля нанесли удары по базе палестинских боевиков в ответ на атаку https://www.interfax.ru/world/653588

10 марта Погибли все пассажиры и экипаж разбившегося «Боинга» Ethiopian Airlines https://www.interfax.ru/world/653606

10 марта Организаторы митинга за свободный интернет в Москве заявили о задержании 15 человек https://www.interfax.ru/moscow/653609

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Если это не очередная попытка раскрутить майдан, то что тогда?

10 марта Российские военные обвинили США в срыве операции по вывозу беженцев «Эр-Рукбана» https://www.interfax.ru/world/653636

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