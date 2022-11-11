Российский миллиардер, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков демонстративно отказался от российского гражданства. А чтобы никто в этом не сомневался, соответствующую справку, датированную 26 октября, он сам опубликовал в Instagram*.

«Я принял решение отказаться от российского гражданства», — объявил Тиньков в социальной сети. Но готовился плюнуть на Россию он уже давно. Холдинг «Интеррос» еще в конце апреля сообщил, что приобретает 35% акций группы «Тинькофф» (TCS Group). Распродал он и все другие свои российские активны, а капиталы вывел за границу.

29 октября английская газета Telegraph сообщила об отказе от гражданства РФ другого российского бизнесмена — Николая Сторонского, основателя компании Revolout. В самой Revolоut изданию рассказали, что Сторонский уже является гражданином Великобритании. В октябре Украина ввела персональные санкции против отца Сторонского, гендиректора «Газпромпромгаза» Николая Сторонского-старшего.

В Кремле решение Сторонского и Тинькова отказаться от российского гражданства прокомментировали снисходительно. «Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране”, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Участниками-то они и в самом деле сегодня не являются, но ведь cвои капиталы-то эти господа заработали непосильным трудом в России, а вывели за границу, чем бы могли бы в свое время поинтересоваться правоохранительные органы. К их бизнесу на родине и к тому, как они нажили здесь миллиарды, вполне могли бы появиться интересные вопросы. Но вопросов им почему-то не задавали и теперь их миллиарды, выведенные из России, пополняют казну США, Италии и других государств.

Но откуда они такие взялись? Олег Тиньков, например, уроженец села Полысаево, что в Кемеровской области в юности никакими особыми талантами не отличался. Приехав Ленинград, поступил в Горный институт, но его не закончил, бросил. Стал в СССР уличным фарцовщиком-барыгой, о чем потом сам с нескрываемой гордостью рассказывал журналистам.

«Поскольку в моем общежитии и в других общежитиях нашего Горного института на ул. Наличная, а также в общежитиях Университета на Васильевском острове, училось много иностранцев, это дало мне возможность заняться бизнесом, — вспоминал Тиньков. — Как это было? Эти негры и тому подобные иностранцы привозили всякую парфюмерию, джинсы и прочую хрень и, по сути, обменивали на рубли. На эти рубли они жили, ходили по дискотекам, снимали русских глупых девочек… Я брал у них ту же парфюмерию на один день, выходил на улицу и перепродавал значительно дороже! А на сохраненную маржу безбедно существовал как студент: бухал, покупал шампанское и, в общем-то, все девочки были мои в общаге. Естественно, я также спекулировал водкой, покупая ее днем в магазине по 10 рублей и продавая ночью уже по 20 рублей!»



Но тут грянула перестройка, рухнул Советский Союз и прежние фарцовщики, рыночные барыги и карточные шулера в мгновение ока превратились в бизнесменов.

Тиньков стал бойко торговать электроникой, создал сеть магазинов «Техношок», потом торговал пельменями, а затем — пивом. В итоге быстро смекнул, что самое прибыльное — банковский бизнес. Так и возник его ныне респектабельный банк «Тинькофф», который до сих пор стрижет купоны в России.

Впрочем, сам нынешний гражданин США и Кипра Олег Тиньков Россию уже давно рассматривал не как свою родину, а как всего лишь удобное место для выкачивания денег. Удачно женившись на богатой эстонке, Олег Юрьевич уже с начала 90-х проводил много времени за границей, облюбовав США и Милан, где и стал платить налоги.

«В США и Италии — супер, но деньги надо зарабатывать в России, — признался однажды Тиньков. — Я бизнесмен, и меня интересуют только денежные знаки. На Западе их заработать очень сложно».

Не только сложно заработать, но там их могут еще и отобрать. В чем сам Тиньков успел убедиться на своем собственном примере. Как только он начал за границей бизнес, как в США его тут же обвинили в налоговых нарушениях. Чтобы не угодить за решетку, он был вынужден выплатить Налоговому управлению США $448,96 млн в рамках дела о налоговых нарушениях. В ходе слушаний бывший фарцовщик признал вину в нарушении законодательства о налогах, что являлось обязательной частью соглашения с Минюстом США. По его данным, Тиньков сильно занизил свой доход, указав сумму в $206 тыс.

Но, увы, такие как Тиньков или Сторонский, кому на Россию наплевать, в нашей стране не одни. По данным «Равенство-медиа», среди 100 российских миллиардеров 40 имеют иностранное гражданство, 57 проживают в основном за рубежом, а 68 вывезли за границу членов семьи. И все они имеют двойное или даже тройное гражданство.

Совокупное богатство этих олигархов оценивается в $393 млрд. Столько же имеют 113 миллионов граждан страны, или 77% российских домохозяйств. Гражданства Кипра и Израиля — самые популярные среди миллиардеров. Далее идут Англия, Эмираты и Канада. Как правило, сами толстосумы и их семьи живут в США, Швейцарии и на Британских островах. Все минувшие годы они там рекордными темпами скупали недвижимость и активно выводили капиталы из России.

Олигархи, которые отказываются от гражданства России и выступают против страны, должны быть наказаны. Так считает известный российский экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин. По его словам, у них «необходимо конфисковать всё имущество к чёртовой матери – жёстко, быстро и однозначно».

Делягин уверен, что большинство наших олигархов обогатились в «лихие» 90-е: «Российское государство, по моим ощущениям, создавалось в 90-х как инструмент разграбления советского наследства и уничтожения данной территории в интересах личного обогащения. И задача выполняется достаточно успешно, несмотря ни на какие усилия». Толстосумы, «заработавшие» в России свои миллиарды, просто оказавшись в нужном месте в нужное время, теперь категорически не признают российскую юрисдикцию».

Всем известно, что сегодняшние олигархи – это вчерашние чиновники и дельцы из 90-х, которые смогли прибрать к рукам «прихватизированное» ими народное добро. «Если взять любого олигарха, у которого больше 10 млн долларов, я хотел бы посмотреть, на каком бизнесе так можно заработать. На скачках что ли выиграл?» – удивляется предприниматель, член московского отделения «Опоры России» Юрий Савелов.

Но так же ведут себя не только олигархи-миллиардеры, но разжиревшие на высокооплачиваемых постах топ-менеджеры госкомпаний. Самый яркий пример – Анатолий Чубайс, бывший глава «Роснано», который занимал также высокие государственные посты, и тоже сбежал за границу.

В их числе и бывший замгендиректора “Аэрофлота” Андрей Панов, который уехал из России и написал статью-пасквиль в Finanсial Times, где призвал российских предпринимателей саботировать СВО, игнорировать сделки и контракты, которые каким-то образом могут помочь России. А бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев в интервью украинским медиа цинично заявил, что «захотел отмыться от своего российского прошлого».

Они, возмущается на сайте агентства «Царьград» Юрий Пронько, годами пилили страну оптом и в розницу, а сейчас свалили, потому что их активы всегда были на Западе. «Однако у меня возникает вопрос — почему государство российское, зная об их гнилой сущности, позволяло годами “сидеть на темах”? Почему не предъявляло претензии, когда они выводили за границу капиталы и вывозили туда свои семьи? Откуда у государственной машины такая “слепота”? Пофигизм, кретинизм или измена, помноженная на взятки? От ответа на эти вопросы зависит, причём в буквальном смысле, будущее нашей Родины», — возмущается он.

Однако и среди российских предпринимателей нашлось немало таких, кто возмутился подлым поступком Тинькова. Так предприниматель Андрей Ковалёв обратился к Тинькову с такими словами: «Олег Тиньков, Олежа! Ты призвал всех “честных предпринимателей” уехать из России с семьями и пробовать открыть свой бизнес за границей. Назвал Сергея Галицкого трусом и оскорбил его. А я считаю Сергея Галицкого одним из лучших предпринимателей России! Ты-то, Олежа, покупал ледоколы, яхты 100-метровые, дворцы за границей. А Сергей Галицкий для людей парк построил. А я — усадьбу Гребнева для людей восстанавливаю. И ты говоришь, что мы — трусы? Это ты — трус! Выбрал сладкую жизнь. Какая же тут смелость? А мы остались в России, и будем проводить мощные экономические реформы, будем создавать условия для ведения бизнеса. Будем Россию поднимать. Поэтому, Олежа, пошёл ты…!», — в сердцах восклицает Ковалев.

Однако случившееся не должно выразиться лишь в одном презрении российского общества к этим олигархам-предателям, которые подло покидают страну, выводят из нее капиталы и отказываются от российского гражданства в то время, когда России ведет тяжелую войну с США и НАТО на территории Украины. Это — предательство. А за предательство надо наказывать.

Но Фемида, как мы видим, у нас неповоротлива. А потому, прежде всего, не плохо бы обложить всех тех, кто сказочно обогатился в России в лихие 90-е, совсем другим налогом. Миллионеры во многих странах платят государству куда больше, чем в России.

Так в США ставка налога составляет 37%, в Великобритании — 45%, в Японии — 55%, а в Швеции — 57%. Почему мы не используем этот, в таком случае весьма полезный, западный опыт? Если сложно их наказать в уголовном порядке, то пусть хотя бы уж сейчас платят государству больше!



