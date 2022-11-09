Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Как сообщает пресс-служба Кремля, документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

«Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие своё уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России», – говорится в указе.

Наша страна рассматривает традиционные ценности «как основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и развитие человеческого потенциала». К ним отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, гуманизм, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов. Россия будет сохранять и укреплять традиционные ценности, обеспечивать их передачу от поколения к поколению, особенное внимание уделяя работе с молодёжью.

Отмечается, что осмысление социальных, культурных, технологических процессов и явлений с опорой на традиционные ценности и накопленный культурно-исторический опыт позволяет народу России своевременно и эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, сохраняя общероссийскую гражданскую идентичность.

Ожидается, что реализация Основ «будет способствовать сбережению и приумножению народа России, сохранению общероссийской гражданской идентичности, развитию человеческого потенциала, поддержанию гражданского мира и согласия в стране, укреплению законности и правопорядка, формированию безопасного информационного пространства, защите российского общества от распространения деструктивной идеологии, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации».

Кроме того, Россия будет создавать в мире образ страны, защищающей традиционные ценности.

В указе подчёркивается, что действия США и других недружественных стран, транснациональных корпораций, иностранных НКО и некоторых российских организаций представляют угрозу традиционным ценностям. Деструктивное идеологическое воздействие на россиян, в том числе пропаганда нетрадиционных отношений, угрожает демографии.

«Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведёт к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», – говорится в документе.

В Основах также уделяется внимание образованию. «В целях сохранения и укрепления традиционных ценностей, пресечения распространения деструктивной идеологии реформы в области образования и воспитания, культуры, науки, средств массовой информации и массовых коммуникаций должны проводиться с учётом исторических традиций и накопленного российским обществом опыта при условии проведения широкого общественного обсуждения», – говорится в документе.

Согласно указу, взаимодействие власти и СМИ станет инструментом по укреплению традиционных ценностей в стране.

По материалам сайта Президента РФ, ТАСС, НТВ