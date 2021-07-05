Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности. Это базовый документ стратегического планирования, который определяет национальные интересы и приоритеты России для укрепления национальной безопасности и развития страны.

«Реализация настоящей Стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплочённости российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации», – говорится в резолюции указа.

В новой редакции Стратегии отмечается, что на фоне реализации целенаправленной политики по сдерживанию России, жизненно важное значение для страны приобретает укрепление её суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защита традиционных духовно-нравственных основ российского общества, нашей культуры и исторической памяти, обеспечение обороны и безопасности, недопущение вмешательства во внутренние дела страны.

Чтобы защитить Россию от внешних и внутренних угроз, в том числе от недружественных действий иностранных государств, в документе предлагается существенно повысить эффективность использования имеющихся достижений и конкурентных преимуществ РФ с учётом долгосрочных тенденций мирового развития.

Среди глобальных угроз в документе, в частности, упоминаются планы США по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стратегия нацбезопасности РФ предполагает подготовку экономики к обеспечение защиты государства от вооружённого нападения и удовлетворение потребностей и нужд населения в военное время. Будут также планироваться и проводиться мероприятия по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие них.

«В случае совершения иностранными государствами недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации, в том числе связанных с применением ограничительных мер (санкций) политического или экономического характера либо использованием современных информационно-коммуникационных технологий, Российская Федерация считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких недружественных действий, а также для предотвращения их повторения в будущем», – указывается в документе.

Отмечается, что в условиях нарастания геополитической нестабильности и обострения межгосударственных противоречий Москва проводит «последовательную, независимую, многовекторную, открытую и прагматичную внешнюю политику», направленную на обеспечение устойчивости системы международных отношений. Целями РФ являются «создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития страны, укрепление национальной безопасности, упрочение позиций Российской Федерации как одного из влиятельных центров современного мира». Путями решения данных задачи, в частности, являются совершенствование механизмов обеспечения коллективной безопасности и нераспространения оружия массового поражения, углубление сотрудничества со странами СНГ, КНР и Индией. Для выполнения целей своей внешней политики РФ также намерена содействовать «устранению и предотвращению возникновения очагов напряжённости и конфликтов на территориях соседних с РФ государств», а также оказывать союзникам и партнёрам поддержку при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности.

Среди внешнеполитических приоритетов называется стратегическое сотрудничество с Китаем и Индией. Экономическую безопасность страны должен обеспечить постепенный отказ от использования американского доллара.

«Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России», – также сказано в документе. В этой связи, в основе Стратегии лежит взаимосвязь и взаимозависимость национальной безопасности РФ и социально-экономического развития страны.

«На фоне сохраняющихся в РФ социально-экономических проблем растёт потребность общества в повышении эффективности государственного управления, обеспечении социальной справедливости, усилении борьбы с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств и государственного имущества, в проведении не подверженной влиянию групповых и родственных интересов кадровой политики в органах публичной власти и организациях с государственным участием», – в частности, говорится в документе.

Также указывается, что «для обеспечения устойчивого роста и повышения конкурентоспособности российской экономики требуются государственное стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности, увеличение объёма частных инвестиций в развитие такой деятельности и ускоренное внедрение её результатов в производство».

Отдельно в документе затрагиваются вопросы обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования. Цель такой работы – достижение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека, сохранение и восстановление природы, смягчение негативных последствий изменения климата.

По материалам сайта Президента РФ, ТАСС, ТВЦ, ИА REGNUM