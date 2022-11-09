По отходу с правобережья
По отходу с правобережья.
1. С военной точки зрения это самое серьезное чисто военное поражение РФ с 1991 года. В нашем случае это уже 3-е серьезное военное поражение после Балаклеи и Красного Лимана. Есть целый ряд вопросов связанных с безопасностью Каховской ГЭС после отхода, будущем Антоновского моста и Северо-Крымского канала, эвакуации военной техники на левый берег и т.д. и т.п.
2. Описанные причины отвода войск на левый берег являются следствием проблем имевших место еще с начала лета и по разным причинам не устраненных. Проистекают же они из неудачи со взятием Николаева в самом начале СВО, когда город находился в полуокружении, но в силу различных ошибок так и не был взят.
3. Сейчас ставка очевидно делается на наращивание общей численности группировки и высвобождение части сил действовавших на правобережье в интересах наступательных операций, которые можно ждать в конце ноября-начале декабря. Если там будут достигнуты какие-то оперативные успехи, ими конечно будут оправдывать отход из Херсона. Но стоит помнить, что не только мы "высвобождаем" войска с правобережья, но и противник.
4. Очевидно, что сдача областного центра РФ будет иметь ощутимые последствия для общественного сознания и противник наверняка будет это использовать. В случае отсутствия обозримых успехов с занятием крупных населенных пунктов и продвижением в ходе зимнего наступления, череда военных неудач будет накапливать куда как более серьезное внутреннее недовольство, нежели санкции.
5. Разумеется, есть еще версия о некоем договорняке с американцами "аля Минск-3", но пока что не видно каких-то конкретных действий со стороны США, которые на это указывали бы. Пока что куда как больше предпосылок к продолжению интенсивных боевых действий.
6. О каких-то наступательных действиях в направлении Одессы и Николаева в обозримой перспективе можно на данном этапе забыть.
7. СВО очевидно продолжается, отказа от заявленных целей СВО нет. Ждем зимнюю кампанию.
В общем, мрачный день. Его предстоит пережить. Рубец на сердце останется.
https://t.me/boris_rozhin/69797 – цинк
а вот в случайность гибели зама администрации Херсона Кирила Стремоусова в этот же день нисколько не верю..случайный грузовик встречный -знакомо ,старо..https://t.me/vzglyad_ru/66746
Ромашку порвите. А вот кто завёл войска в город и на плацдарм, не просчитав последствий потери инициативы и что ему за это будет, – уж точно никто не узнает.
Если это – не ловушка для ВСУ.
Следите за руками фокусников: в связи с такими неуспехами, виновным назначат, насколько я понимаю, единственного стоящего генерала Суровкина, спасёт верхушку. Думаю его назначили с прицелом что он будет Фуксом. Заодно уберут последних нормальных военначальников. Сразу двух зайцев, такие таланты бы на полезное дело.
А Вы можете назвать “разнузданное”)) поведение ника марины на сайте как нибудь в психиатрии ? Думаю, что психотерапевт там лишний уже.))
Ранее писал уже о ступеньках ответственности. Не встречал до этого, чтобы МО Шойгу принимал решения по БО в СВО. Это зона ответственности Главковерха и Генштаба ( без Кэта). Исходя из того, что Суровикина назначил Шойгу, то тут есть вопрос к поискам козлика, о котором Вы пишете, и прикрытие Самого.
“Ранее писал уже о ступеньках ответственности”, только эзопов язык.
жора шапов 8 октября 16:52 к посту Назначение Суровикина
И тут вранье (в статье). На 7 месяц кому-то дошло назначить «Командующего Объединённой группировкой войск (сил)». «Объединённой» , Карл !. Приказом МО РФ. Это Шойгу-Герасимов-Суровикин. Возможно «кто-в лес, кто-по дрова», и чехарда с руководством СВО закончится. Назначили того, кого (в статье), должны бояЦЦа !! А заранее — не ? Подарок Верховному Главкому сделан — ответственность через 3 головы.
Таков вот язык.