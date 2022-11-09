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По отходу с правобережья

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По отходу с правобережья.

1. С военной точки зрения это самое серьезное чисто военное поражение РФ с 1991 года. В нашем случае это уже 3-е серьезное военное поражение после Балаклеи и Красного Лимана. Есть целый ряд вопросов связанных с безопасностью Каховской ГЭС после отхода, будущем Антоновского моста и Северо-Крымского канала, эвакуации военной техники на левый берег и т.д. и т.п.

2. Описанные причины отвода войск на левый берег являются следствием проблем имевших место еще с начала лета и по разным причинам не устраненных. Проистекают же они из неудачи со взятием Николаева в самом начале СВО, когда город находился в полуокружении, но в силу различных ошибок так и не был взят.

3. Сейчас ставка очевидно делается на наращивание общей численности группировки и высвобождение части сил действовавших на правобережье в интересах наступательных операций, которые можно ждать в конце ноября-начале декабря. Если там будут достигнуты какие-то оперативные успехи, ими конечно будут оправдывать отход из Херсона. Но стоит помнить, что не только мы "высвобождаем" войска с правобережья, но и противник.

4. Очевидно, что сдача областного центра РФ будет иметь ощутимые последствия для общественного сознания и противник наверняка будет это использовать. В случае отсутствия обозримых успехов с занятием крупных населенных пунктов и продвижением в ходе зимнего наступления, череда военных неудач будет накапливать куда как более серьезное внутреннее недовольство, нежели санкции.

5. Разумеется, есть еще версия о некоем договорняке с американцами "аля Минск-3", но пока что не видно каких-то конкретных действий со стороны США, которые на это указывали бы. Пока что куда как больше предпосылок к продолжению интенсивных боевых действий.

6. О каких-то наступательных действиях в направлении Одессы и Николаева в обозримой перспективе можно на данном этапе забыть.

7. СВО очевидно продолжается, отказа от заявленных целей СВО нет. Ждем зимнюю кампанию.

В общем, мрачный день. Его предстоит пережить. Рубец на сердце останется.

https://t.me/boris_rozhin/69797 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7962886.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, Россия, Украина, Херсон
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 26664 22434
    марина три часа назад

      а вот в случайность гибели зама администрации Херсона Кирила Стремоусова в этот же день нисколько не верю..случайный грузовик встречный -знакомо ,старо..https://t.me/vzglyad_ru/66746

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      • 24360 22686
        жора шаповмарина три часа назад

          Ромашку порвите. А вот кто завёл войска в город и на плацдарм, не просчитав последствий потери инициативы и что ему за это будет, – уж точно никто не узнает.
          Если это – не ловушка для ВСУ.

          • 4458 3830
            Андрей Поповжора шапов два часа назад

              Следите за руками фокусников: в связи с такими неуспехами, виновным назначат, насколько я понимаю, единственного стоящего генерала Суровкина, спасёт верхушку. Думаю его назначили с прицелом что он будет Фуксом. Заодно уберут последних нормальных военначальников. Сразу двух зайцев, такие таланты бы на полезное дело.

              • 24360 22686
                жора шаповАндрей Попов два часа назад

                  А Вы можете назвать “разнузданное”)) поведение ника марины на сайте как нибудь в психиатрии ? Думаю, что психотерапевт там лишний уже.))
                  Ранее писал уже о ступеньках ответственности. Не встречал до этого, чтобы МО Шойгу принимал решения по БО в СВО. Это зона ответственности Главковерха и Генштаба ( без Кэта). Исходя из того, что Суровикина назначил Шойгу, то тут есть вопрос к поискам козлика, о котором Вы пишете, и прикрытие Самого.

                  • 4458 3830
                    Андрей Поповжора шапов два часа назад

                      “Ранее писал уже о ступеньках ответственности”, только эзопов язык.

                    • 24360 22686
                      жора шаповАндрей Попов час назад

                        жора шапов 8 октября 16:52 к посту Назначение Суровикина
                        И тут вранье (в статье). На 7 месяц кому-то дошло назначить «Командующего Объединённой группировкой войск (сил)». «Объединённой» , Карл !. Приказом МО РФ. Это Шойгу-Герасимов-Суровикин. Возможно «кто-в лес, кто-по дрова», и чехарда с руководством СВО закончится. Назначили того, кого (в статье), должны бояЦЦа !! А заранее — не ? Подарок Верховному Главкому сделан — ответственность через 3 головы.

                        Таков вот язык.

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