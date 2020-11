ОПРАВДАНИЕ НАРКОТОРГОВЛИ В ПРОШЛОМ

Ниже будет огромное количество антинаркотических данных, однако надо понимать, что это – лишь одна сторона медали, причем, вторичная.

В группе алколоидов – из коки, опия, гашиша и даже из табака – огромная часть веществ целительна. Мы склонны злиться, когда видим рекламу 19 века с опиумными настойками против кашля для детей, однако часть опиатов действительно лечит кашель и не только кашель.

Без обезболивающих хирургическое вмешательство угрожает шоком и смертью. В прошлом абсолютное большинство смертей после ранений наступало именно вследствие шока, и опиум вплоть до середины 19 века был единственным известным в Европе обезболивающим.

Все противоядия содержали териак – настойку опия в вине, и это правильно: как минимум, срабатывал эффект плацебо: пациенту легчало, и человек начинал верить, что выздоровеет. Но есть и еще одно обстоятельство: говоря о средневековых отравлениях, мы уже держим в голове картинку: злой колдун подсыпает яда в суп, и эта картинка недостоверна. Вплоть до 1880-х годов эффективных ядов не было, и почти все отравления, при которых врачи прописывали алкалоиды, носили некриминальный характер. И вот этих отравлений было чрезвычайно много.

Я говорю, прежде всего, об отравлении теллурическими газами при землетрясениях и вулканическими продуктами в те эпохи, когда Европу, например, накрывали тучи пепла из Исландии. Люди ведь умирали не только из-за химических ожогов (легких, прежде всего) и поражения базальных ганглий; страдали самые разные участки нервной системы, и в такой ситуации обходиться без алкалоидов означает сразу добавить десятки процентов летальных исходов.

Теме опасных природных катастроф будет посвящен отдельный большой материал, а пока следует принять, что массовая уверенность наших предков в том, что курение или даже наркотический «пир во время чумы» помогает выжить, имела под собой основание.

Формальная ответственность врачей, химиков и власти за наркоманию начинается не ранее 1880-х годов, - когда впервые появилось понимание, с чем они, собственно, имеют дело. Начало фактической ответственности я отнес бы в 1909 год – в год, когда Шанхайская опиумная комиссия впервые приняла на себя ответственность за весь объем последствий.

Все, что раньше, это история – уж, такая, как есть.

ЛАДАН И ЛАДАНУМ

Слова чрезвычайно схожи, и по состоянию на 2011 год основные дефиниции выглядели так:

Ладан – высушенный сок растений рода Босвеллия… Отборный ладан – Olibanum electum и обыкновенный – Olibanum in sortis.

Ладанум (Ladanum, Laudanum, Ledanum, Ladbdanum, La`danon, Lh`danon, Lh^don) – это тинктура, настойка опия в алкоголе (1).

То есть, ладан в латыни Olibanum, а опиум – Ladanum.

В словаре Льюиса-Шорта за 1879 год Ladanum (2) это ладан, и эта дефиниция позволила мне утверждать, что исторически опиум и ладан – одно и то же. По сути, в словарных дефинициях виден процесс подмены дефиниций. Сначала ладан (он же опиум) имеет название «Ladanum». Затем доля опия в ладане сокращается за счет добавления ароматических масел (Olibanum), и, в конце концов, в кадильницы кладут уже только Olibanum - и именно так его должны теперь называть словари. Термин «ladanum» остается только в аптекарском деле.

***

По состоянию на 2019 год число противоречивых дефиниций заметно выросло.

В английской Википедии Laudanum – тинктура опия (3).

В российской Википедии Laudanum – опиумная настойка на спирту. В более широком смысле — лекарство, в состав которого входит опиум (4).

При этом, в английской же Википедии уравнены пять разных слов Labdanum, ladanum, laudanum, ladan, ladanon (5), - все они означают смолы растений Cistus ladanifer и Cistus creticus, из которых сегодня изготовляют ладан.

В немецкой Википедии термины Ladanum, Labdanum и Laudanum так же означают одно и то же: смолу Cistus creticus, из которой теперь готовят ладан (6).

В целом, лингвистическая связь опиума и ладана выросла. В 2011 году эти два вещества были связаны только словом Ladanum, а теперь еще и словом Laudanum.

***

ЧЕМ ЛАДАН БЫЛ РАНЬШЕ

Ладан - средство общения между человеком и богом (7).

Валериана – кошачий ладан (кошки любят его, мяучат, дурят и чуть не бесятся от него) (8).

Вот титульный лист книги об истории индейцев с отчетом иезуита Хосе Акоста производстве коки в 1571 году. Вокруг маковой головки цитата из Псалма 86 «fundamenta eius in montibus santis» (основание его на горах святых).

А вот икона «Мадонна с маком» (1325 год) руки Паоло Венециано. Стоит вспомнить, что именно через венецианцев шел в Европу египетский опий – в виде териака, раствора в вине. Думаю, эта икона принадлежала семье, сидевшей на трафике.

«Современный церковный «ладан», - пишут авторы энциклопедических статей, - имеет с Ладанной смолой мало общего». Вот хорошая цитата: «Христианство сильно увеличило рынок ладана, хотя в современных ритуалах преимущественно используют заменители. В европейских странах уже поднимался вопрос о возможности наложения ограничений на посещение детьми религиозных церемоний с активным воскурением благовоний из-за подозрения на проканцерогенный эффект» (9). Поэтому изготовители и переключились на группу растений Cistus.

Родственна ладану и смирна; известна в двух фракциях, одна из которых (жидкая, тинктура) переводится в церковнославянском словаре, как ладан. Эти два вещества и сегодня готовят из одинаковых смол. «Смирна и стакти и кассиа от риз Твоих, от тяжестей слоновых, из нихже возвеселиша Тя» (Псалтирь, 44, 9). Смирна традиционно используется на похоронах, - судя по цитате из Псалтири, как средство от печали.

Еще один смысловой родственник – мирра (Balsamea Myrrha). Это главный (и сверхсекретный) товар христианских монахов из египетской Вавилонии (в Эль-Матарии, там, где Мария купала младенца Иисуса). До захвата Египта ранними мусульманами этот «бальзам» рос в Египте повсюду, а после смены власти – только на монастырских землях. За попытку провезти «бальзам» через пограничные посты Вавилонского султаната можно было потерять голову. К сбору «бальзама» мусульман не подпускали – под тем предлогом, что это растение их не любит. Конкретно в Эль-Матария «роща бальзама» была уничтожена во время волнений 1496-1497 годов, и разрешение на восстановление этого бизнеса так и не было получено, - мусульманам и курить-то поначалу не разрешали.

Важно, что один из волхвов, помимо золота, поднесших Иисусу смирну и ладан, был эфиопом. У растаманов Эфиопии прием легких наркотиков и ныне – неотъемлемая часть религиозного ритуала. Египет же удерживал первенство в поставках опия в Европу чрезвычайно долго; сохранились описания плантаций, на которых женщины и дети собирали «сок мака» специальными железными ложечками (10).

Вот интересная иллюстрация, символизирующая Азию (в то время это правобережье Нила, и Эль-Матария это как раз правобережье) с африканскими жирафами, носорогами, слонами и… воскурениями.

Должен признать, что описания Вавилонской бальзамовой рощи в Эль-Матарии не походят на описание плантации опийного мака. Но ведь не из-за ароматической смолы головы отлетали? А белых пятен в истории наркотиков много. Вот Плиний приводит фрагмент из Демокрита о растении thalassaegle или potamaugis. Приятное в питье, оно вызывает бредовое состояние с причудливыми видениями весьма необычного характера. Этот thaengelis, - говорит он, - растет на горе Либанус в Сирии, на горной гряде Дикте на Крите, а также в Вавилоне и в Сузах в Персии. Настой его наделяет магов способностью к предсказанию. Таков же и gelotophyllis - растение, найденное в Бактрии и на склонах Борисфена. При приеме внутрь с мирром и вином возникают всякого рода зрительные образы, вызывая самый неумеренный смех.

Подозрителен уже сам топоним «Либанус» - очень уж напоминает слово Olibanum, означающее церковный ладан для богослужений. Плюс растет в Вавилоне, пробуждает способности к предсказаниям, а растворенное в вине вызывает неумеренный смех. Стоит вспомнить, что сказано о смирне в Псалтири: «…из нихже возвеселиша Тя…»

ИСТОЧНИКИ

1. А. Г. Степаненко. Истории больше нет. Величайшие исторические подлоги, ЭКСМО 2011.

2. Charlton T. Lewis; Charles Short [1879], A Latin Dictionary; Founded on Andrews' edition of Freund's Latin dictionary (Trustees of Tufts University, Oxford)

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Laudanum

4. Википедия. Лауданум

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Labdanum

6. https://de.wikipedia.org/wiki/Ladanum

7. Словарь символов. 2000.

8. Даль. Словарь Даля. 2012.

9. http://www.shuvalovskoe.ru/slovar/view/item/id/133/catid/1

10. Исаев И. Ю. "Зов бездны. Мистические механизмы наркомании"

ЧТО ПИЛИ, ЖЕВАЛИ И НЮХАЛИ ПОД НАЗВАНИЕМ ТАБАКА

Вот 47 синонимов термина «табак» (11).

Petun - Петюн (франц.)

Herbe pétun - трава петюн

Butun - Бутун (бретонский вариант слова)

Herbe Catharinae - трава Екатерины

Catherinaire - Екатерина

Médicée - Медичи

Herbe a la reine - трава королевы

L'herbe à la Reine - трава королевы

Herbe de la reine - трава королевы

Herbe reginae - трава королевы

Poudre a la reine - порошок королевы

Heilige Kraut – святая трава (шалфей)

Herbe sainte - Святая трава, Гликерия (Манник, злаковое)

Herbe à ambassadeur - посольская трава

Herbe a l'ambassadeur - посольская трава

Herbe de l'ambassadeur - посольская трава

Herbe à tous les maux - трава от всех зол (болезней)

Herbe à tous maux - трава от всех зол (болезней)

Herbe angoulmoisine - трава Ангулемская

Petum Angoulmoisine - Петюм Ангулемский

Herbe du grand prieur - Трава Великого приора

Herbe de Monsieur Le Prieur - трава мсье Приора

Herbe de Sainte-Croix - Трава Святого Креста

Herbe de Ternabon - трава Тернабона

Tarnabonne – Тернабон

Tornabonne – Тернабон

Herbe nicotiane - никотиновая трава

Herbe nicotiniane - никотиниановая трава

Nicotiane - никотиана

Tabac vrai-nicotiane - табак истинно никотиновый

Herbe sacrée - трава сакральная

Jusquiame du Pérou – Белена Перуанская

Tabac du Perou – Перуанский табак

Panacee americaine - панацея американская

Panacée antarctique - панацея антарктическая

Panacee aromatique - панацея ароматическая

Pontiane - Понтиана

Tabac a larges feuilles - Широколиственный табак

Tabac commun - табак обыкновенный

Tabac de Floride - Табак Флоридский

Tabac male - Табак мужской

Tabac vrai - Табак истинный

Grand Tabac - Большой табак

Toubac – табак

Trefoin - Trefoin

Triffois - Трилистник

Tuffre - Туффр

Табаком называют и шалфей, и гликерию, а эфиопы отождествляют с табаком неведомую траву, выросшую на могиле ересиарха Ария – за 1200 лет до открытия Америки. Часть названий взята из Гримуара волшебных трав, то есть, это психоделики, причем, из Старого Света, в том числе из эпохи Римской империи. Абсолютное большинство этих табаков пьют, а не курят. В 1625 году Греческая Православная церковь утверждала, что пьяница Ной потерял сознание именно после употребления табака. Я дам цитату из древнерусского быта.

др.-русск. пиют табак (Гагара, 1634 г., стр. 75), но также: табаку испил (Аввакум 124) (11).

Есть вероятность, что древнерусский табак в истоках – скифский, то есть, конопляная настойка, аналог индийского бханга, - возможно отсюда пошло выражение «зелено вино».

Белена Перуанская и Панацея Антарктическая это, разумеется, кока. Пишут, что Екатерине Медичи помог от мигрени некий «табак». Однако подлинный табак сужает сосуды и, скорее, усугубляет головную боль, а вот кока… могла и помочь. Напомню, что коку можно заваривать. Вкус высушенных листьев Эритроксилум кока (Erythroxylum coca) подвид coca (Боливийская кока) на вкус сильно напоминает, китайский зеленый чай. То есть, и этот «табак» не курят, а пьют.

КТО И КОГДА НАУЧИЛ НАС КУРИТЬ?

Центральный факт: 1860 год, по учетным записям Виржинии и Северной Каролины (а это сердце табачной индустрии) в этих штатах находится 348 фабрик, производящих жевательный табак, и только 6 из них выпускают курительный табак, как побочный продукт из отходов основного производства. То есть, лишь 1,7 % фабрик выпускают курительный табак; 98,3 % мощностей ориентированы на жевательный.

Курение вообще чрезвычайно экзотический для простого человека способ приема наркотика.

Бетель и коку традиционно жуют.

В России в 1634 году табак пьют.

«Курить» по-турецки будет так же как и «пить» - "içmek". То есть турки и сейчас табак «пьют». Читатель lismoyle пишет: В турецком табак tütün. Курить - sigara içmek, дословно "пить сигареты", но это современное употребление, раньше было tütün içmek, "пить табак". А слово "зависимый" в турецком это teryaki (териак - венецианский раствор опия в вине. прим. А.С.)

Вплоть до XX века пьют чай с гашишем в Бангладеш.

И сейчас пьют чай с гашишем в Средней Азии.

Традиционно пьют чай с гашишем в Индии и Персии.

Табак вплоть до 1860 года производили преимущественно жевательный.

В Средней Азии и Скандинавии насвай жуют (а не курят) и сейчас.

В южной России и на Украине в первой половине XX века о курении конопли не знают ничего. О том, что конопля дурманит, знают прекрасно, но – не курят.

В 1843 году в Париже гашиш едят (Клуб едоков гашиша).

Первые внятные свидетельства о курении гашиша появляются лишь в 1910-1920 годах. Официальные лица южных регионов США обеспокоены тем, что курящие гашиш чернокожие джазовые музыканты начинают «считать себя ровней белым».

Если бы курение и впрямь открыли индейцы, а переняли испанцы, история выглядела бы иначе. Тщательное исследование фактов указывает на 1820-е годы как на самое начало курения. Вот динамика роста потребления в XIX веке. В 1826 году Англия импортирует 12 кг сигар в год, а в 1830-м – уже 114 тонн. Рост – в 9500 раз! Вот оно – реальное время знакомства с курением. В США с 1901 по 1924 год продажа сигарет выросла в 21 раз. Товары с 300-летней историей такой "взрывной" динамики иметь не могут.

ТАБАК В РОССИИ

А вот Россия, 1830 год. Табаком пока считается нюхательный; именно его выпускает фабрика Жукова. 1837 год – переломный: Жуков выпускает 41 тысячу пудов курительного и только 300 пудов нюхательного табака. 1843 год – табак в Санкт-Петербурге курят и мужчины, и женщины, но не все так просто. А. Ф. Кони отмечал: «До шестидесятых годов прохожие не курят - это строго воспрещается». В Киеве первый табачный завод появился лишь в 1861 году, а вплоть до 4 июля 1865 года курение на улицах Петербурга являлось преступлением.

У Гоголя в «Мертвых душах» курит лишь Манилов, а это 1842 год. Гоголь использует слово «курение», скорее, с намеком на психоделики, чем на быт.

Он окурил упоительным куревом людские очи…

…где трогательною речью, где покурил лестью…

А это – Тарас Бульба, тоже 1842 год.

Крепко курнули козаки его и прокурили свою долю. Кто проснулся связанный во вражьих руках, кто, и совсем не просыпаясь, сонный перешел в сырую землю…

...случилось такое зло; но отчего оно случилось, курнули ли оставшиеся запорожцы, по козацкому обычаю, и пьяными отдались в плен…

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

Половина свидетельств о табаке говорят о «табаке вообще» или о «курении вообще», без конкретики. Если выбрать свидетельства с конкретикой, оказывается, что табачная индустрия пошла в гору лишь к 1840-м годам. И все-таки мы должны помнить, что даже в 1860 году в сердце табачной индустрии мира производят жевательный табак, и это, как и нюхательный, с большой вероятностью – кока.

ИСТОРИЯ СИГАР

Сигара – первое, что увидел Колумб на Кубе, однако внятные сведения о производстве сигар в Америке начинаются лишь к середине XIX века. Общее впечатление: сигарный табак приживается с трудом. Я покажу самые ранние свидетельства.

1717 сигары производят в Испании и не производят на Кубе

1799 в Гаване открыта табачная мануфактура Casa de Beneficiencia. Однако самое первое упоминание об этой марке, что я нашел, датировано 15 октября 1844 года.

1810 на Кубе Франсиско Кабаньяс зарегистрировал свою марку сигар

1810 Кубинский скрутчик сигар прибыл в США учить местных рабочих

1827 на Кубе основана сигарная марка Partagos (фабрику откроют в 1845 году)

1842 Бразилия. Основана фабрика сигар Juventude

1844 на Кубе немецкие банкиры основали сигарную марку H. Upmann

1845 на Кубе открыта сигарная фабрика Partagos – после 18 лет ожидания

1845 на Кубе основана сигарная марка La Corona

1845 на Гаити заинтересовались табачным бизнесом

1846 на Кубе основана сигарная марка Ramon Allones

1848 на Кубе основана сигарная марка El Rey del Mundo

1848 на Кубе основана сигарная марка Sancho Panza

1850 на Кубе основана сигарная марка Romeo Y Julieta

1851 Бразилия. Основаны три компании: Коста-Пенья, Dannemann и Suerdieck

1852 первая табачная фабрика на родине табака - в Мексике La Prueba de Balsa Hermanos

1863 США. Первое упоминание о местных сигарах – в связи с акцизом

1865 на Кубе основана сигарная марка Hoyo De Monterrey – одна из старейших в стране

1872 Бразилия. Выходец из Германии основал сигарную марку Dannemann

1873 Первая гондурасская табачная фабрика Flor de Copan

1875 Romeo y Julieta Прославленную марку создал в 1875 году вдохновленный шекспировской пьесой испанец Дон Иносенсио Альварес. Хотя настоящую популярность марка обрела в 1903 году, после ее приобретения Доном Хосе Фернандес Родригес, точнее Доном "Пепин", как звали его друзья, и открытия им действующей и по сей день сигарной фабрики "Ромео и Джульетта".

Обратите внимание, марка Romeo y Julieta в 1875 году создана второй раз – после 25 лет провала в данных.

1880 на Кубе основана сигарная марка Jose L. Piedra

1880 в Мексике основана фабрика Nueva Matacapan Tabacos

1882 на Кубе зарегистрирована сигарная марка La Belinda

1882 на Кубе выпущена сигарная марка El Rey del Mundo

1883 США. Оскар Хаммерстейн изобрел машину для скручивания сигар

1884 на Кубе зарегистрирована сигарная марка La Flor de Cano

1885 на Кубе англичанином создана сигарная марка La Gloria Cubana

1886 первая сигарная фабрика во Флориде

1900 год. В Коннектикуте (США) начали растить сигарный табак

Начало развития сигарного бизнеса приходится на 1845 год, в основном, на Кубе. Однако до тех пор, пока кубинские технологии не заимствованы в США (1880-е), сигары – редкий, не имеющий общественного значения каприз. Здесь опять уместно вспомнить, что в 1860-х табак для курения в США никого не интересует; фабрики режут лист коки – для нюхательного и жевательного табака. Никто прямо о коке не пишет, но – это важно – о том, на каких плантациях растили в это время жевательный и нюхательный табак, молчат глухо. Официальная версия: в США растят курительный табак, но данных по нему нет – вообще нет. Если говорить о сырье, то в США растят в это время только марихуану – в тех самых «табачных» штатах. Есть прямое свидетельство: Франция и Англия выращивают марихуану для производства гашиша в колониях Port Royal (1606), Virginia (1611) и Plymouth (1632).

ПЕРВОИСТОЧНИК ТРАДИЦИИ КУРЕНИЯ

Производство сигар на Кубе организовали выходцы с Канарских островов (Африка), а именно в Африке (в Египте и Эфиопии, прежде всего) воскурения – органичная часть местной культуры. Дам еще раз аллегорию Азии, находящейся на правобережье Нила.

Стоит добавить, что официально сигарета была изобретена в Египте в 1832 году.

ИСТОЧНИК КУРИТЕЛЬНОГО ТАБАКА

Культурный табак получен скрещиванием двух разных видов табака - Nicotiana Silvestris и Nicotiana Tomentosiformis, - и эта смесь чрезвычайно хрупкая и уязвимая - вырождается мгновенно. Сохранить сорт можно лишь при неустанной селекционной работе. Более того...

родина Nicotiana Silvestris - Аргентина,

а родина Nicotiana Tomentosiformis - Перу и Боливия.

Ботаники, дисциплинированно придерживаясь традиционной исторической версии, вынуждены предположить, что два этих вида разыскали, скрестили и столетиями удерживали сорт в товарном состоянии кочевые племена, зачем-то доставившие его сначала в Бразилию, затем - в Колумбию и, наконец, на Кубу, где сигару и увидел Христофор Колумб.

По сумме фактов следует выдвинуть гипотезу, что культурный курительный табак создан селекционерами Европы не ранее 1820-х годов, и продвижение нового товара на рынки стоило от 40 до 60 лет интенсивных усилий.

До 1820-х годов табаком называли психоделические смеси для питья, жевания и нюхания.

ИСТОЧНИКИ:

11. Grimoire des herbes magiques (3e édition) 1998.

12. Этимологический словарь русского языка. Фасмер Макс

КОКА – ПЕРУАНСКИЙ ТАБАК (Tabac du Perou)

Кока – сильнейшее тонизирующее средство. Человек может сутками работать на шахте или находиться в походе, не ощущая ни усталости, ни голода. Такой товар в 19 веке был остро востребован – в любом виде. Индейцев, работавших на серебряных шахтах, в первую очередь снабжали листом коки.

Коку можно пить, курить, жевать и нюхать. Причем, курить коку можно, как минимум, двумя способами, а пить – и в виде чая, и в виде спиртовой настойки. Революционным петроградским матросам поставляли раствор кокаина в спирте, - очень серьезный «энергетик».

ЧАЙ МАТЭ

Уже в 1535 году епископ города Куско брал церковную десятину кокой. В 1571 году иезуит Хосе Акоста оценивал годовое производство коки в полмиллиона мексиканских долларов. И, тем не менее, кроме индейцев Перу, никаких потребителей коки с 1535 по 1863 год в истории нет. Одна из причин: коку на рынках именовали иначе, к примеру, чаем матэ. Вот график с теми сведениями, что есть: кока периодически из документов исчезает, и на ее месте появляется матэ. Ряды дат один другой дополняют. Закономерность обнаружена френдом prefgamer.

Причем, у матэ есть как минимум, три названия: «mate de coca», «yerba mate» и просто «mate». «Mate de coca», думаю, переводить не надо, а «yerba mate», которое сейчас переводят как «чай матэ», означает в истоках, скорее, «зелье матэ». Именно поэтому мате вызвал пристальнейшее внимание европейской медицины. И, скорее всего, поэтому в свое время матэ в США и еще ряде стран запретили, да так до сих пор и не разрешили.

Подлинный матэ из листа коки отлично заваривается и по вкусу сильно напоминает зеленый китайский чай. В Санкт-Петербурге 19 века у социальных низов был даже свой бизнес: собирать и сушить спитый чай с целью перепродажи. Резон был: кока может быть заварена многократно, и, как утверждают, с каждым разом чай из коки все улучшает и улучшает свои свойства.

Когда иезуитов изгнали, секрет приготовления популярнейшего чая был утрачен, а матэ резко перестал пользоваться спросом. Ныне под названием матэ пьют «Падуб парагвайский», и понятно, что прежний коммерческий успех торговой марки повторен быть не может.

Хосе Кардьель в книге «Миссии в Парагвае» (1746) писал: «…зелье мате, имеющего преимущество быть единственным [растением] на той почве и обеспечивающее всю Южную Америку». А некий Антонио Руисе де Монтоя запретил употребление матэ и каждый год сжигал по 14-15 тысяч арроб зелья. Ясно, что речь не о невинном травяном чае.

ЗОЛА В ЧАЕ

Заглянул краем глаза в серьезную статью об истории чая. Вот цитата: «На пути к конечному потребителю чай часто «разбавлялся» торговцами-мошенниками золой, ивовыми листьями, цветами, и поэтому конечный объём потребления ещё процентов на 20 превышал импорт».

На деле, известь, поташ и зола - основные ингредиенты, помогающие вытащить из растения алкалоиды - и в коке, и в насвае, и в бетеле. Чай был психоделическим, а потому зола в чае – не мошенничество, а признак уже достаточно развитых технологий и соответственно - высокого качества.

ПОЧЕМУ ЗАПРЕТИЛИ АНИСОВУЮ ВОДКУ

Конкретно к листу коки добавляют щелочь, называемую "Ллипта", обычно известь и золу. В Боливии «Ллипта» имела вкус аниса или лакрицы, и, думаю, это часть производственного секрета. В анисе есть эфирные масла, а препараты из аниса обладают спазмолитическим и анестезирующим действием. Перед нами довольно точный аналог «ерша» (водка с пивом), только психоделический.

Позже анис позаимствовали и бутлегеры: первый (настоящий) абсент не только содержал специфические алкалоиды полыни, но также и отдавал анисом. Все рецепты абсента содержат анис. Когда абсент запрещали, заодно запретили и анисовую водку. Матэ, териак, абсент – это все одна технологическая школа.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОКИ

Ученые доказали, что кока родом из Мексики. То есть, все плантации коки в Перу, Боливии, Эквадоре и Колумбии имеют искусственное происхождение. Зная, что у ацтеков не было связей с Перу и Боливией, вывод напрашивается один: массовые посадки растения в Южной Америке (поближе с серебряным рудникам) организовали европейцы. Одна из причин: в Мексике на рубеже 18-19 веков (точнее датировать не берусь) радикально изменился климат, и традиционный уклад сельского хозяйства ацтеков (в частности, плавучие грядки "чинампы") рухнул. Мексиканская кока, как отрасль, в такой ситуации была обречена, и производство переместили.

Гипотеза обоснованная: именно в начале 19 века европейцы активно адаптировали сельскохозяйственные культуры к условиям тех колоний, которыми владели. В 1830-х египетский сахарный тростник впервые ввезли в Луизиану, в 1810-х в США впервые ввезли длинноволокнистый перуанский хлопок, в 1815-1825 годах он же был ввезен в Алжир и Египет, а в 1850-х – в Индию. Томаты, подсолнечник, кукурузу, картошку, табак, гевею начали адаптировать к новым для них климатическим условиям не ранее 1820-1860 годов - это статистика.

Кока органично находится в этом же ряду. Лишь в 1835 году первый рисунок листа коки появляется в английском журнале, а первые семена коки были доставлены в Кью-Гарденз только в 1869 году. И поскольку ни одна коммерческая тайна не может быть сохранена на протяжении 366 лет, акклиматизацию мексиканской коки к условиям Перу и Боливии можно смело относить в 19 век и записывать в число достижений европейской сельскохозяйственной науки.

Есть даже прямое указание на роль европейцев, датированное 1691 годом: «все, в чем индеец нуждается… парагвайский чай, введенный отцами с целью отучить население от алкоголя».

ПАРАГВАЙСКИЕ ПРОДУКТЫ

Официально Парагвай был уничтожен дважды, и над этой страной все время висит психоделическая аура. Именно Парагвай доминировал в регионе в поставках конопляных продуктов, и это не только парусина. Именно из Парагвая, а не из Перу или Боливии, в Европу ввозили самый лучший матэ, и именно с уничтожением государства иезуитов матэ как торговая марка прекратил существование. Именно в Парагвае некий Антонио Руисе де Монтоя каждый год сжигал по 14-15 тысяч арроб зелья, видимо, выращенного без его разрешения либо принадлежавшего конкурентам.

Официальная история позволяет даже примерно датировать самое начало развития этого специфического бизнеса. 7 декабря 1821 года 400 солдат парагвайской армии проникли на территорию Аргентины, сожгли чайную плантацию и захватили ботаника Эмме Бонплана. Ученый специализировался на выращивании чая «йерба-матэ», а потому следующие 9 лет занимался этим уже в парагвайском плену.

Спустя время та же судьба постигла и парагвайские плантации чая: вошла чужая армия, и плантаций не стало.

КОКА ДЛЯ КУРЕНИЯ

В конце девятнадцатого века, в Филадельфии, очень распространено было курение сигар и сигарет из листьев коки. В Колумбии индейцы изобрели еще один, промежуточный способ «курения»: нюхать порошок, который образуется после обжигания листьев коки.

КОКА В КАЧЕСТВЕ СНУФФА

Снуфф это нюхательный табак. Известно, что этот табак «прочищает мозги», а этот психоделический эффект характерен как раз для коки. На картинке веточка коки как она есть и она же – в изображении на табакерке для снуффа.

Вопрос, только ли коку нюхали в прошлом под названием табака? Не было ли там и табака тоже? Пока подтверждения этой версии я не нашел; даже в XIX веке ни в Штатах, ни на Кубе, ни в Турции, нюхательного табака не растят. Есть сведения о фабриках, резавших и паковавших снуфф (в Виргинии, P. Lorillard в Нью-Йорке и Жуковская в России); нет сведений о плантациях.

Напомню, как в 1566 году Жан Виллемейн послал нюхательный табак в подарок Екатерине Медичи, королеве Франции, в помощь от ее головных болей. Совершенно очевидно, что это именно кока.

КОКА – ДОБАВКА К НАПИТКАМ

В 1863 году Папа Лев XIII дает золотую медаль автору вина Vin Mariani – с добавкой 6 мг кокаина на унцию. На деле, добавляют не кокаин, а вытяжку из листа коки; кокаина в 1863 году еще нет, поэтому значение «6 мг» – расчетное, современное. К 1870 году Vin Mariani продается по всей Франции и пытается конкурировать с американскими винами, где содержание коки существенно выше. Экспортный вариант Vin Mariani сдержит уже 7,2 мг кокаина на унцию.

Здесь отчасти содержится ответ на вопрос, почему нет статистики потребления листа коки: производство есть, а потребления как бы нет. На деле потребление скрытое, в виде производных продуктов: снуффа, перуанского табака, вина.

Папа Лев XIII, как можно предположить по премии и общей заинтересованности в сбыте, - один из поставщиков листа коки, - ее плантации исторически контролировались именно Ватиканом (см. отчет Хосе Акоста).

В 1885 году житель Атланты (штат Джорджия) Джон С. Плимбертон, добавляя коку и кокаин к различным патентованным лекарственным средствам, получил новое лекарственное средство «Французское вино из коки».

В 1894 году Coca-Cola начнет продаваться в бутылках.

КОКА КАК АНЕСТЕТИК

Индейцы знали об анестезирующих свойствах коки изначально. ЦИТАТА: «...можно почувствовать интенсивный обезболивающий эффект на слизистую оболочку рта. Этот эффект является общеизвестным и называется «онемением».

Европейские стоматологи опробовали это свойство лишь в 1884 году. Это не значит, что коки не знали; это значит, что кока проходила в отчетах под иными наименованиями, к примеру, «Перуанская белена» или «Трава мсье Приора». Просто эти наименования исторически занесены в категорию «синонимы табака», и никто и подумать не может, что отнесение табака в разряд лекарственных средств имеет под собой основание.

ЭФИР И КОКАИН

Для получения кокаина нужен эфир - 17 литров на килограмм порошка. История эфира начинается в 1840 году, а история кокаина - не ранее 1859-го. Разрыв слишком велик. Фармацевты обязаны были немедля опробовать свойства эфира на всех известных им веществах. Думаю, здесь проблема не в истории кокаина, а в истории получения эфира. Кому-то необоснованно приписали первенство.

ПРОВАЛ В СВЕДЕНИЯХ О КОКЕ

В 1862 году сэр Clements Robert Markham в книге «Travels in Peru and India while superintending the collection of chinchona plants and seeds in South America, and their introduction into India» оценил ежегодный сбор коки в Южной Америке не менее 30 миллионов фунтов (13608 тонн).

В том же 1862 году компания Merck произведет ¼ фунта кокаина, то есть, технология готова, и то, что за следующие ¾ кокаина Merck отчитается лишь в 1883 году, спустя 21 год, выглядит как сокрытие данных, либо как попытка застолбить приоритет на 21 год раньше подлинного создания технологии.

При этом, с 1862-1863 гг. в сведениях о торговле кокой идет провал, и с 1880 по 1892 год медицинские справочники и журналы просто перепечатывают сведения 20-30-летней давности. В основе всех публикаций о coca trade в это время - всего два текста.

Либо компания Merck таким образом добавила себе возраста и солидности, либо в периоде 1863-1884 гг. с историей коки не все чисто.

КОКАИН СТАЛ ТОВАРОМ

Первые сведения об ожогах носа зафиксированы в 1910 году, когда чернокожие рабочие в США начали получать кокаин от своих нанимателей - для повышения работоспособности. Это и есть реальная дата поступления кокаина на рынки.

КОКАИН И НАЦИЗМ

В 1931 году мировым лидером в производстве кокаина внезапно стала Япония, что указывает на связь мировой наркоторговли с нацистским проектом.

ЧЕМ ТОРГОВАЛИ ПОД НАЗВАНИЕМ ЧАЯ

Глянем то, что, в основном, понятно.

Индия, Китай, Индокитай и Средняя Азия охотно пьет бханг – чай из гашиша. Чай в Японии и Китае – священнодействие, а его приготовление в древности более всего напоминает приготовление гашиша. Вырос этот чай из ресниц Будды, при этом сам Гаутама Будда говорит, что выжил благодаря тому, что ел семечки конопли (перевод может быть неточным). В Европу гашиш в чистом виде впервые попадет в 1840-х годах и только в круг элиты; это не товар для народа.

Америка поставляет в Европу матэ, сделанный по своему рецепту и из своего сырья. Этот чай – энергетик, и именно его, скорее всего, дают рабочим. Я дам выдержку, и, обратите внимание, это все – тонизирующие средства.

1851 год. В Англии издается закон, значительно ограничивающий продажу вина, спирта, пива, и других алкогольных напитков, но поддерживающий продажу чая, кофе, шоколада, какао, лимонада и т.п. Этот закон также получил известность, как «закон о файф-о-клоке», т.к. в нем был пункт, который гласил, что все служащие, рабочие и моряки ровно в 17.00 обязательно должны делать 15-минутный перерыв для чаепития.

При этом чай имеет удивительную динамику продаж. В 1701 в Англии продано 30 тонн, а через 3 года в 1704 – 800.000 фунтов. Это – 11-кратный (!) рост, характерный именно для наркотика. И если в 2009 году англичане потребляли по 2,5 кг чая в год на душу населения, то в 1897 году – 4 кг. За минувшие 112 лет товарные свойства продукта определенно изменились

То же и у нас: в тех районах России и Украины, где на чай не подсели до начала XX века (точнее, до Шанхайской опиумной комиссии), чая не пьют и сейчас – не видят в нем тех товарных качеств, за которые можно платить деньги.

Есть интересное свидетельство из времен французских революций: студенты, напившись кофе допьяна, устраивают безобразные сцены и ведут себя крайне агрессивно. Что подмешивали в кофе, - большой вопрос.

Пьют и опиаты, большей частью в виде трикла (териака) – спиртового раствора, но один из парламентских мэтров умудрялся мешать опиум и с кофе. Можно ли опиум смешивать с чаем? Судя по гонкам «чайных клиперов», начавшихся почти одновременно с Законом о файв-о-клоке, можно.

Обратите внимание, никаких гонок по доставке драгоценного опия или коки мы не знаем. Опий по цене 3 золотых гинеи за фунт никакого ажиотажа не вызывает, а чай по цене 1 шиллинг за тот же фунт везут наперегонки. Перед нами – скрытое потребление наркотиков: то, что в истории называется чаем, после обработки нужными ингредиентами, чаем уже не является.

ОБЪЕМ СКРЫТОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ОПИАТОВ

В такой ситуации основная исследовательская задача исторической науки: выяснить объем скрытого потребления наркотиков. В случае с опием эта задача решаема.

Документированный максимум производства приходится на 1907 год: 41622 тонны (35364 в Китае, около 6000 в Индии и 258 в Турции). Следует выяснить, сколько в этом объеме стандартных наркоманских доз, и здесь нам поможет отчет русского путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая, курившего опиум в обычной китайской курильне и написавшего, что размер дозы для курения сопоставим с просяным зернышком.

Просяное зерно имеет диаметр 1-2 мм. Обычная плотность растительных смол около 1 г/см3. Это означает, что разовая доза может быть от 4 до 14 мг. Учитывая, что научная селекция во времена Миклохо-Маклая была послабее, для просяного зерна следует взять меньший размер, что в итоге даст вес дозы чуть более 4,5 мг. Я возьму 5 мг.

Это значит, что в Китае в 1907 году было произведено 7,1 триллиона доз, а в мире в целом - 8,3 триллиона доз. Этого количества хватает, чтобы каждый человек, живший тогда на земле, (1,65 млрд. в 1900 году, включая младенцев) ежедневно получал почти по 14 доз (наркоману того времени, если его не стеснять, требовалось порядка 25 доз). Если не считать малых детей, то полную ежедневную наркоманскую дозу получал каждый житель планеты.

Эти цифры могут быть уменьшены придирчивым пересчетом, например, если счесть размер просяного зерна большим. Так же можно вспомнить, что в 1906 Индия произвела только 5100 тонн, а потому вряд ли в 1907 подняла производство до усредненной мной цифры в 6000 тонн, однако общей картины это не меняет.

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ОПИАТОВ

В официальной статистике за 1907 год эти 41622 тонны опиума только производятся, но никому не продаются. Сначала я дам график с общим раскладом. Уже здесь видно, что 1880 год – последняя дата, когда производство примерно равно потреблению. Официально опиум ввезен в Китай, где и потреблен – целиком.

Теперь - то же самое, но подробнее – в самом интересном периоде.

Ни одна страна (включая Китай) после Шанхайской опиумной конференции 1909 года не берет на себя ответственности за скупки произведенного опиума. Сведения о конечном потребителе просто исчезают – потому, что потребление опия преимущественно скрытое: в чае, табаке, вине или даже в печенье.

Была версия, что все выкуривали сами китайцы, но сведения о числе наркоманов Китая неубедительны. Вроде как в 1907 году их было уже 25 миллионов, однако Мао, придя к власти, более чем 10 миллионов наркоманов не обнаружил. Кроме того, даже 25 млн. наркоманов не в состоянии выкурить массу, достаточную для всего населения планеты.

В 1907 году Китай произвел опиума на 442 млн золотых российских рублей (при госбюджете в этот период порядка 225 млн рублей). Допустить, что весь этот опиум выкуривали внутри Китая те 10 млн. наркоманов, за которых отчитался Мао, означает, что китайский кули мог себе позволить потратить на личные удовольствия 44,2 золотых рубля, а правительство Китая ежегодно пускало на ветер два госбюджета.

ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ

Отчеты Управления ООН по наркотикам и преступности

Alfred W. McCoy «Historical review of opium/heroin production»

Clements Robert Markham (1862) «Travels in Peru and India while superintending the collection of chinchona plants and seeds in South America, and their introduction into India»

The history of tobacco in turkey - Diplomatic Observer (Türkiye)

Миклухо-Маклай Николай Николаевич Испытание курения опиума (Физиологическая заметка)

Encyclopaedia Britannica

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

Льоренте Хуан Антонио «Критическая история испанской инквизиции»

Хронологическая база данных HistoryOrb

Википедия (Россия, Италия, Франция, Англия)

Богданов И. Дым отечества, или Краткая история табакокурения. М.: Новое литературное обозрение, 2007

Ричард Дейвенпорт-Хайнс «В поисках забвения. Всемирная история наркотиков»

www.narkotiki.name/

Субботин, Андрей Павлович (1852–1906). Чай и чайная торговля в России и других государствах : производство, потребление и распределение чая / сост. А.П.Субботин. — Санкт-Петербург : А.Г.Кузнецов, 1892. — 706 с. разд. паг., [13] л. ил., карт. : табл.; 27 см.

ОСНОВНОЙ НОВЫЙ ТОВАР

Чтобы понять, куда можно было загнать такое количество опиатов, следует посмотреть, какие именно новые товары появились около 1880 года. И такой новый товар есть – сигары и сигареты. В 1881 году американец Джемс Бонсак (James Bonsack) представил сигаретную машину, заменяющую труд 48 человек, а в 1883 году американец Оскар Хаммерстейн (Oscar Hammerstien) изобрел машину для изготовления сигар.

Техническая тонкость. Табачники дали официальное определение: товаром является никотин, а сигарета, плитка жевательного табака или нюхательный порошок – лишь транспортное средство для активного вещества. При этом основным активным веществом не обязательно является нечто очевидное: абсент отдавал анисом, но его эфирные масла играют лишь вспомогательную роль; основная роль – за алкалоидами полыни.

Совершенна та же ситуация с куревом. Голландская смесь «мадак» состояла из табака и опия; именно этой смесью подсаживали на опиум китайцев. Технологии 19 века позволяли вводить психоактивные вещества, например, на этапе ферментации, когда в табак вынужденно добавляют воду. На жаргоне табачников такие добавки называются «соус», и стоит напомнить, что США (крупнейший производитель табачных изделий) не подписали Рамочное соглашение 2012 года, обязывающее производителей раскрыть состав этих добавок к табаку. Нет, я не думаю, что опий добавляют и сейчас, но в представлениях 1881-1883 годов, - когда сигары и сигареты начали делать машины, - это было совершенно законной технологической операцией.

Ну, а поскольку изготовление «соусов» или экстрактов разного рода развивается в едином русле, можно быть уверенным: опием пропитывали все, что попадало человеку в легкие или желудок. Иначе таких цифр не объяснить.

ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ

В 1881 году, синхронно с изобретением сигаретной машины Джеймс Бьюкенен он же «Бак» Дьюк начинает свой бизнес по производству сигарет. К 1911 году Бак Дьюк сумел захватить 92 % мирового табачного рынка.

Здесь интересны обе даты: около 1881 года количество производства и потребления опия начало быстро расходиться и к 1911 году разница достигла максимума, а данные о производстве опиума попросту исчезли – до конца 20 века. Лучшего периода для скрытого потребления опия в истории просто нет.

Плюс, надо понимать, что Бак Дьюк сражался за рынки продаж не с монашками, - в табачном бизнесе таких нет, и достичь доли в 92 % можно было только в случае решающего преимущества. Судя по исчезнувшей статистике опиумных продаж, у Бака такое решающее преимущество было.

Общая динамика роста потребления сигарет в целом коррелирует с динамикой роста производства опиума в Китае.

О ЗАПРЕТЕ КУРИЛЕН

Около 1878-1879 годов началась 15-летняя политическая компания по закрытию опиумных курилен в США, что более всего походит на расчистку пути для Бака Дьюка, - по сути, устранялись главные конкуренты новому способу продвижения психоактивных веществ.

КОСВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ

Похоже, что местные власти в США прекрасно осознавали, с чем имеют дело.

1900 Вашингтон, Теннеси, Айова и Северная Дакота запрещают сигареты

1900 Верховный Суд США поддержал решение штата Теннеси о запрещении сигарет

1905 Табак убирают из официального списка наркотиков. Это делается в обмен на голоса табачного лобби

1907 Владельцы компаний впервые отказываются принимать на работу курильщиков

1909 15 штатов принимают законы, запрещающие продажу сигарет

СОВРЕМЕННОСТЬ

...в тройку самых часто выписываемых медикаментов в США входят вызывающие привыкание антидепрессанты и опиоидные болеутоляющие.

...за год от передозировки болеутоляющих умирает 15 тысяч американцев – больше чем от героина и кокаина вместе взятых.

… Крупнейшим импортером опия на сегодня являются США.

Мой вывод: посаженное на опиаты в 1881-1909 годах население США так с них и не слезло.

РОЛЬ ШАНХАЙСКОЙ КОМИССИИ

Есть закономерность: активы массово выводятся в тень примерно за семь лет до начала крупной войны. Поэтому через 7 лет после Черного Понедельника 1929 года грянул 1936 год – начало Второй Мировой. Ну, а перед 1914 годом был кризис 1907 года, дополненный столь удачной для теневиков Шанхайской комиссией 1909 года. Борцы за нравственность подозрительно часто обслуживают интересы наиболее одиозных политических сил, - так оно в Шанхае и вышло.

ДЕНЬГИ КАК НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО

Чтобы изложенная выше гипотеза о масштабном потоке опия из Китая в США выглядела достоверной, не хватает ключевого звена – обратного потока колоссальных средств. И это звено есть.

Около того времени, как появились т. н. «секретные облигации США 1934 года» США предложили Чан Кайши такую услугу, как прием на хранение китайского золота и других ценностей. Чан Кайши получил облигации на сумму 25 млрд. долл. Вопрос, откуда в Китае столько «золота и других ценностей»? Стоит напомнить, что после проигрыша войны 1900 года Китай много лет платил контрибуции, в частности, Советскому Союзу вплоть до 1930-х. Заплатить все и сразу Китай не мог. И вдруг - 25 миллиардов, переправленных в США.

Давайте оценим стоимость произведенного в Китае опия.

Из приведенной в словаре Брокгауза и Ефрона статистики следует:

- цена опия в 1895-1896 годах составляла 18,5 – 20,3 рупии за килограмм;

- 1 рупия 1897-1898 года стоила 63,7 копейки;

- 1 кг опия стоил в конце XIX века 12,49 рубля;

- 35370 тонн опия 1906 года стоили около 442 миллионов рублей;

- 1 доллар равен 1,31 металлического рубля.

- стоимость китайского опия 1906 года 337 млн. долларов;

- стоимость китайского опия 1934 года 147 млн. долларов;

- оценочная стоимость китайского опия с 1906 по 1949 год – до 10-15 млрд. долларов.

Масштабы гипотетического обмена (25 млрд. в виде облигаций на 10-15 млрд. в виде опия) уже сопоставимы. Добавьте сюда взлет цен 1937 года в 3-4 раза и определенно возросшую потребность в опиатах в период войны, и 25 млрд. чрезмерными не покажутся.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Любопытно, что время издания т. н. «секретных облигаций США 1934 года» совпадает с последними статистическими данными о производстве опиума в Китае - 1934 год, 15500 тонн.

Чан Кайши - фигура для опиумной торговли не случайная. Его предок был известен Конфуцию, а есть устойчивая версия, что «Конфуций» - литературный псевдоним обожествленного в Китае иезуита Маттео Риччи. Опиумный трафик в тех же руках и остался. Влияние иезуитов на Китай, а значит, и на опиум, признается, как минимум, до войны в Китае в 1900 году.

1906-1934 годы - ключевые в истории становления наркомафии, и Китай в этом деле - ключевая страна.

Официальные 10 млн наркоманов (1949 год) от 583 млн. населения всего (перепись 1953 года) составляют 1,7 %. Это означает, что все данные о числе наркоманов до 1949 года (например, 27 % от всего взрослого населения в 1906 году) подложны и призваны скрыть, куда Китай поставлял опиум. Ту же цель преследуют недостоверные данные о размерах индивидуального потребления опиума. Так, утверждается, что один наркоман выкуривал 3 кг опиума в год, то есть, весь произведенный в Китае 1906 года опиум (35370 тонн) мог быть выкурен всего 12 млн. наркоманов, что примерно и составляет удобные всем 27 % от взрослого населения 1906 года. Эксперимент русского путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая, курившего опиум в Китае (под наблюдением врача) и оставившего свой отчет, опровергает эти оценки. Плюс, повторю свой ход мыслей: если средний наркоман (считается, что это абсолютно нищая прослойка) выкуривал 3 кг опия, то каждый из них ежегодно тратил на это 37,47 золотых рублей.

В 1949 году с переориентацией Китая на СССР функцию Китая на рынке поставок опиума взяла на себя только что получившая свободу Бирма, где сразу же поселяется Гоминьдан, и возникает опиумный "Золотой треугольник".

ОПИУМ КАК ПЛАТЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ

В 1918 году, когда в условиях Гражданской войны поступление денежной массы из России было прервано, Совнарком Семиречья — исторической области в Казахстане — принял решение напечатать свои банкноты. Причём обеспечением этим деньгам стало не золото, которого просто не было, а опиум, хранящийся в подвалах Государственного банка города Верного (сейчас — Алматы). Выпущенные купюры были изъяты из оборота в конце 1919 года (13).

Это – одна из важнейших функций опия. Универсальные платежные эквиваленты – соль, серебро, опий – хороши для обеспечения платежных обязательств в ситуации форс-мажоров, и на практике их требуется немного, не более, чем доля сорванных сделок в их общей массе. Однако платежные эквиваленты выполняют роль эталона, и, манипулируя ценами на опий, вполне реально управлять ценами рынка в целом.

Валовый внутренний продукт России оценивается в 1,5 трлн. $ США (можно считать иначе, но порядка цифр это не меняет), а реального золота у нас в запасниках на 90 млрд. $ США, что составляет 6 % от валового продукта. Для функционирования экономики этого хватает. И вот цена этих 6 % эталонного товара предопределяет цену всей остальной товарной массы.

Никто из держателей опия не кинется скупать подешевевшие после обвала товары; это делается иначе – через ссуды: чем выше цены, тем выше риски, а значит, и кредиты дороже. Дают кредиты в одной ценовой ситуации, а закрывают – в другой. Видимо, поэтому Френсис Баринг, основатель ссужавшего огромные государства Барингс-банка с 1779 по 1810 год семикратно занимал пост губернатора английской Ост-индской компании (12). Итоговый результат: когда британские, французские, австрийские, прусские и российские представители встретились на Венском конгрессе в 1815 году для составления мирного договора для Европы, все они согласились с тем, что банк Барингс стал шестой великой европейской державой, и без его помощи мирный договор не будет иметь долгосрочного эффекта.

ИСТОЧНИКИ

12. http://www.referenceforbusiness.com/history2/94/Barings-PLC.html

13. http://www.vodyanoyznak.ru/magazine/19/386.htm

РЕЗЮМИРУЕМ:

Историки сильно стесняются масштабов наркоторговли в прошлом и причастности к ней авторитетных фигур, и, на мой взгляд, совершенно напрасно стесняются.

Держатели платежных эквивалентов (опия, в том числе) тесно связаны со ссудным капиталом. Платежные эквиваленты - работающий механизм по управлению стоимостью кредитов, государственных кредитов, прежде всего. Борьба за платежные эквиваленты предопределяет успешность борьбы за рынки сбыта кредитов, по сути – за влияние на государства.

Автор: Андрей Степаненко

Источник: https://scan1707.blogspot.com/2019/05/blog-post.html