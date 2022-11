(!!!) ВЫПУСК БЕЗ ЦЕНЗУРЫ:TELEGRAM: https://t.me/MetametricaTELEGRAM: https://t.me/MetametricaTELEGRAM: https://t.me/MetametricaВ гостях снова наш большой друг и блестящий аналитик Татьяна Монтян, которая в настоящее время работает в Донбассе. Узнали подробности о жизни наших граждан на новых территориях, об их первостепенных заботах и нуждах.Какие события происходят на фронте СВО, сохраняется ли у местных жителей настрой на Победу? Как проходит подготовка к отопительному сезону? Что изменилось в жизни людей Донбасса, Херсонщины и Запорожья после вхождения в состав России, были ли для этого необходимы референдумы?Поговорили и об информационном фронте: почему на российских федканалах светятся сбежавшие с Украины «эксперты» вроде Ильи Кивы, которые полностью утратили доверие аудитории освобожденных территорий? Подрывается ли доверие общества в целом? Вообще, нужно ли нам использовать опыт западной пропаганды в информационной борьбе?Татьяна поделилась своим видением будущего Зеленского, кризиса европейской экономики и прогнозом о перспективах Дональда Трампа на предстоящих выборах в США.Смотрим!Таймкоды:00:00 WARNING: Вы смотрите цензурированную версию!00:56 Как Татьяна Монтян живет в Донецке?03:12 Что изменилось на Донбассе после присоединения к России?05:06 «Каждый день куда-то прилетает, но народ верит в лучшее»08:36 Можно ли привыкнуть к постоянным обстрелам?10:06 ТОП-3 проблемы Донбасса от Татьяны Монтян16:01 Как люди в Донецке смотрят российское ТВ?17:28 Агенты ЦИПСО VS поклонники Монтян22:21 «Все это надо было делать в 2014 году»23:13 Анамнез Владимира Зеленского – наркоман бизнесмен и точка.25:03 Нужно ли создавать Правительство Украины в изгнании?27:53 Зима близко: Украина капитулирует?31:16 «Скоро Европа встанет с колен и перестанет помогать Украине»32:22 Что делать России с соотечественниками?34:29 Остались ли у России союзники: Беларусь, Казахстан, Армения?37:33 О релокантах: «Зачем держать людей, которые не хотят – пусть валят»38:43 Пугачева и Собчак: как меняется повесточка у «элитки»?42:41 «Ребята, надо сперва выиграть войну, а потом уже все остальное»45:26 Нам нужно учиться у врага? У какого врага?49:34 БЛИЦ с Татьяной Монтян: Байден VS Трамп, Арестович VS Шарий52:12 Когда ждать Советский союз 2.0?54:16 Лайк. Подписка. Колокольчик!*****Татьяна Монтян:YouTube – https://www.youtube.com/c/МОНТЯНВЭКЗИЛЕTelegram – https://t.me/montyan2Дмитрий Егорченков:ВКонтакте – https://vk.com/public210614080Telegram – https://t.me/skolothНикита Данюк:ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita#ТатьянаМонтян #Монтян #Украина #Кризис #Мобилизация #Пропаганда #США #Запад