Сводки от ополчения Новороссии 07 ноября 2017

За что же сражается армия Порошенко в Донбассе?

Военная повестка дня Украины резко поменялась. Обстрелы Донецка «градами» и убийства детей – это превентивная мера от российских танков в Киеве, Запорожье и Львове. Оказывается, атошники сражаются вовсе не за возвращение Донбасса в лоно Неньки, как три года рассказывала пропаганда: «херои» просто сдерживают «путинские войска», которые рвутся оккупировать всю Украину.

Такое мнение высказал бывший донецкий журналист, легший под хунту – Денис Казанский. Он-то и считает, что война на Донбассе идет уже не ради возвращения оккупированных территорий под контроль Украины, а ради того, чтобы российские танки не оказались в других украинских городах.

«Дело в том, что вопрос войны – это ведь не вопрос уже даже возврата Донбасса, это вопрос не пустить дальше. Потому что, если не будет фронта завтра, то что будет? Просто появятся эти танки…Да, в Днепре, в Харькове и так далее. Это не вопрос уже даже отвоевывания, это вопрос какого-то заграждения», – объясняет смену диспозиции неупер. Короче, теперь ВСУ – это заградотряды, которые не дают ополченцам Донбасса «захватить всю Украину».

Нечто похожее, кстати, радикалы майдана заявляли, когда жгли людей в одесском Доме профсоюзов: мол, это только для того, чтобы не пустить «русский мир» в Харьков, Николаев и Херсон. Теперь же сбежавший в Киев еврооптимист намекает, что Донбасс не нужен, а граждане Украины, требовавшие войны до победного конца и чая на развалинах Кремля, в ходе референдуме скажут, что Донбасс возвращать не обязательно.

«А если затянется эта ситуация еще – а она уже затянулась – то я не вижу вообще перспектив возвращения», – констатирует Казанский. При этом на вопрос о том, возможно ли возвращение оккупированного Донбасса военным путем, журналист отвечает утвердительно. «Конечно, возможно, всегда возможно. Мы же не знаем, что произойдет. Если Россия оттуда уйдет, то – конечно. По сути, украинская армия просто зайдет, не встречая толком никаких препятствий. Но победить Россию, пока она там – вряд ли», – уныло фиксирует патриот. И признается, что американские партнеры Понадуси требуют свернуть маленькую победоносную войну и согласовать с Россией резолюцию о миротворцах на Востоке Украины: США склоняются к принятию путинского варианта, и требуют от Украины не путаться под ногами в ООН, когда «большие дяди» будут там решать судьбу Незалежной.

Светлана Манекина

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Украина совершила попытку срыва школьного перемирия – руководитель представительства ДНР в СЦКК

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Украина начинает новую войну на Донбассе

Журналист Андрей Бабицкий в материале Лайф — о том, зачем Киев снова начал обстрел жилых кварталов Донецка и почему европейским и американским элитам надоела «сломанная игрушка». Известный оппозиционер и отчаянный критик украинских властей Татьяна Монтян на своей странице в «Фейсбуке» описала вероятный сценарий будущей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на форуме АТЭС во Вьетнаме. Что существенно, по мнению Монтян, и президент США, и президент России во время беседы не будут пренебрегать ненормативной лексикой. Видимо, без сильных выражений ну никак не обойтись, поскольку речь, как известно, пойдёт об Украине. Трамп, по версии политической активистки, предложит вернуть Украину России, на что Путин отреагирует в высшей степени эмоционально. Он не просто откажется от щедрого подарка, но и, пересыпая свою речь матюками, объяснит собеседнику, что подсовываемый ему актив — это отныне головная боль американцев, под чутким руководством которых страна впала в полное убожество и нищету, и в таком виде никому уже не нужна. Эта красивая картинка совсем не так уж далека от реальности. Украинская игрушка, которую так охотно вертели в руках европейские и американские элиты ещё несколько лет назад, сломалась окончательно и ремонту, похоже, уже не подлежит. Украина утратила не только свою экономику, в ней всё поставлено с ног на голову: ежедневные перестрелки и подрывы, рейдерские захваты и просто криминальный беспредел с участием ветеранов «АТО», нацистские батальоны, бездействующая, деморализованная полиция. И на фоне всего этого буйным цветом цветёт казнокрадство, космическим объёмам которого могли бы позавидовать все предыдущие украинские руководители. Украинский актив, который путём поддержки государственного переворота был превращён в сугубо антироссийский ресурс, за три с лишним года упал в цене до нулевой отметки, превратившись в мусорный, никому не нужный балласт. Россия, взяв под защиту Крым, поддержавшая Донбасс, умудрившаяся не просто выжить под воздействием санкций, но и обратить их себе на пользу, сумела минимизировать ущерб, который Запад попытался ей нанести, используя Украину как отмычку. Теперь он мечтает списать со своего баланса обременённую колоссальными долгами страну, всё глубже погружающуюся в хаос. Единственным ещё кое-как продаваемым на внешнем рынке продуктом, производимым Украиной в гигантских масштабах, остаётся российская агрессия. Она вроде бы всё ещё служит правовым предлогом для сохранения санкционного режима и позволяет глобалистским элитам поддерживать на должном уровне антироссийскую риторику. Но уже очевидно, что и санкции оказались далеко не столько действенным оружием, как предполагалось, а антироссийский дискурс в силу постоянного оборота одних и тех же беспомощных аргументов тоже как-то выдыхается, сменяясь более трезвым и умеренным подходом. Вчера, стоя на балконе, я вслушивался в грохот разрывов, сотрясавших Донецк. Столь интенсивному обстрелу ВСУ не подвергали столицу Донецкой Народной Республики с 2015 года. Впервые после двухгодичного перерыва объектами артиллерийских ударов стали жилые кварталы по периметру города. Рациональных причин для подобного обострения нет, однако с учётом всего вышесказанного можно предположить, что Киев, понимая, что его акции не стоят даже бумаги, на которой отпечатаны, готов в отчаянии выкинуть на рынок новый товар. Поскольку цена на российскую агрессию обвалилась до мизерных значений, торговать он теперь будет просто войной и лотом миротворческой активности западных стран, необходимой для того, чтобы эту войну прекратить. Война уже никому особенно не нужна, поскольку, как выяснилось, нанести сколько-нибудь существенный ущерб России она не в состоянии. Более того, боевые действия способствуют тому, что Украина всё более отчётливо начинает напоминать Чечню между двумя войнами, когда власть в республике захватили конкурирующие между собой хорошо вооружённые бандитские группировки. Нарастание энтропии на Украине рано или поздно начнёт угрожать европейской безопасности, что, я думаю, прекрасно понимают в Европе. Если не понимают, то стоит тщательно проанализировать опыт существования независимой Ичкерии, ставшей прибежищем для отморозков всех мастей, развязавших террористическую войну против России. Если на фронтах относительно тихо, как это было летом и осенью, то вроде бы и обсуждать особо нечего. Всё, как у Татьяны Монтян. «Хочешь, я верну тебе Украину? «Ещё чего не хватало?» Только настоящая полномасштабная война способна довести содержание токсичных веществ в украинском ресурсе до таких пределов, когда все внешние игроки, включая Россию, окажутся припёртыми к стенке — хочешь не хочешь, а в виду возможных катастрофических последствий надо проводить дезактивацию. Уже вообще не имеет значения, кто первым начал, поскольку предметом торга является не российская агрессия, а нарастающий ужас, гигантская гуманитарная катастрофа в центре Европы. И тут уже все должны бежать с вёдрами, чтобы гасить разрастающийся пожар. Надо полагать, что интенсивность боёв и обстрелов в преддверии встреч Путина и Трампа, Суркова и Волкера будет возрастать. Это самый простой способ искусственно задрать цену украинского вопроса на предстоящих переговорах. Очень похоже, что такой вариант развития событий вполне устраивает США. Ведь в случае, если речь пойдёт о новых массовых потерях среди жителей Донбасса, Путин будет лишён возможности ответить на предложение Трампа отказом, как это описала Монтян. «Сам разбирайся» — уже не пойдёт. «Возвращать мне Украину не надо, — вынужден будет ответить российский президент, — Но остановить эту бойню необходимо». А если аналогия с Ичкерией верна, то внешним силам — и России, и Европе, в каких комбинациях — покажет время, — довольно скоро придётся использовать силовые средства для того, чтобы привести в чувство впавшую в окончательное безумие страну. Читайте также: Украинец гулял по Киеву, завернувшись во флаг России (ФОТО) Андрей Бабицкий

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Донецк снова утюжат «Градами»

Вечером воскресенья, 5 ноября, столица Донецкой народной республики подверглась масштабному обстрелу со стороны украинской артиллерии. Как сообщили РИА «Новости» представители ДНР в совместном Центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, украинские силовики за сутки выпустили по окраинам Донецка более 940 ракет РСЗО, мин и снарядов крупного калибра.

В зоне обстрела оказалась также станция розлива хлора. 20 снарядов из установки «Град» было выпущено по району Верхнекальмиусской фильтровальной станции.

Данные о пострадавших до сих пор уточняются. По данным «Интерфакса» один ребенок погиб от осколочного ранения, еще двое госпитализированы в больницу № 17 после обстрела поселка Трудовские Петровского района Донецка.

Стоит отметить, что судя по свидетельствам дончан в социальных сетях, это был самый массированный обстрел столицы ДНР за последние три года. Причину такого грубого нарушения Киевом Минских соглашений многие считают международные события, связанные напрямую с Украиной, а также внутреннюю обстановку в стране.

По словам профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, доктора политических наук, члена Научного совета при Совете безопасности РФ Андрея Манойло, нацисты в рядах ВСУ и карательных батальонов продолжают проводить тактику террора против мирных граждан.

— Обстрел Донецка в очередной раз подтвердил, что верхушка киевской хунты никакой другой сценарий замирения Донбасса, кроме силового, карательного, не рассматривает. Кроме того, наглости им прибавили недавние заявления Волкера по Донбассу.

«СП»: — Немотивированные обстрелы со стороны ВСУ случаются довольно часто. Что это, инициативы отдельных командиров или приказ из Киева? С чем такие обстрелы могут быть связаны?

— Это — сознательно проводимая киевским руководством политика террора. Конечно, на линии фронта стоит некоторое число националистических батальонов, которые Киеву подчиняются лишь формально. Но обстрелы со стороны ВСУ могут быть только по указке министра обороны Украины.

«СП»: — Можно ли в ближайшее время ожидать повторения чего-то подобного?

— К сожалению, повторение вчерашнего обстрела в ближайшее время не исключено. По всей видимости, это связано с какими-то заверениями, полученными Порошенко лично от Волкера. Возможно, это ответ американцев на инициативу России собрать всенародный сирийский конгресс в Сочи, списав тем самым женевский формат де Мистуры в утиль.

«СП»: — После вчерашнего налета остались многочисленные разрушения, есть жертвы, имеется информация о гибели ребенка. Вызовет ли это резонанс?

— В Европе и США резонанс это не вызовет. Международные организации также останутся равнодушными — их руководители уже привыкли к гибели детей на Донбассе. Для них это уже повседневность. Ситуацию может изменить только Россия своими решительными действиями. В политическом поле, и не только. Лично я считаю, что ВСУ и прочие американские прислужники, безнаказанно расстреливающие из орудий детей, не заслуживают снисхождения: их следует объявить террористами и относится к ним как к ИГИЛ *. В ответ на гибель детей следовало бы одним ударом превратить всю линию боевых порядков ВСУ и прочих троглодитов в выжженную землю…

— Вчерашний обстрел Донецка был одним из самых крупных за последнее время. Но насчет того, что таких не было за три года, — это явно писали дончане, не жившие в городе в 2014-м или в 2015-м, а теперь вернувшиеся и внезапно обнаружившие, что в Донецке по-прежнему сохраняется осадное положение и высока степень риска пострадать от спонтанных огневых налетов ВСУ, — отмечает военкор Марина Харькова. — Это уточнение, конечно, не отменяет самого факта очередного варварского массированного обстрела Киевского и Куйбышевского районов города.

— Атака была отчасти прогнозируемая. Во-первых, ВСУ все последние недели наращивали преимущество, гнали к линии фронта колонны с боеприпасами, техникой, топливозаправщиками, живой силой. Обострение ситуации шло поэтапно. Противник проводил ротации, а также спецоперации под прикрытием плановых ротаций в виде стягивания к разным участкам дополнительных подразделений и единиц боевой техники. То есть, вопрос стоял только в том, в какой именно день и час это случится, а не «случится или нет».

Во-вторых, в эти недели над линией фронта постоянно вели разведку вражеские БПЛА, шастали украинские ДРГ, велся провоцирующий огонь. Соответственно, вчерашний артудар стал как бы апофеозом этих действий. Все последние недели наши армейцы готовились к отражению. Офицеры практически безотлучно находились на передовой, бойцы получали инструктаж, гражданское население исподволь подводилось к готовности: по ТВ вновь появлялись памятки «как вести себя при обстрелах», проводились учения по гражданской обороне, в школах детям напоминали о правилах безопасности, проходили и другие мероприятия. Планово и без нагнетания. Но в принципе подобные обстрелы предугадать невозможно, как и превентивно подавить. Вчера была задействована дальнобойная и реактивная артиллерия, поэтому и разрушения масштабны.

«СП»: — Некоторые считают, что нынешняя атака связана с «самовозгоранием» военных складов под Донецком. Насколько правдоподобна эта версия? ВСУ «заметают следы»?

— Насчет «самовозгоревшихся складов боеприпасов ВСУ» возле с. Опытное все ясно. Они же не для выращивания шампиньонов создавались рядом с передовой. Значит, рано или поздно бы рванули. Мало ли, от чего: неосторожного обращения с боеприпасами со стороны украинских вояк или шального снаряда. Это и случилось.

Противнику не нужны какие-то поводы. Пока с ним будут сюсюкаться и уговаривать примиряться, такие удары будут наноситься постоянно. На войне, как на войне: нужно активное сопротивление. Ударили по Донецку? Что ж, а мы заберем тогда, к примеру, Опытное и очистим от вас нашу землю. Кто отдал приказ и выполнил его? Полковник Икс? Что ж, ждите, мы придем к вам ночью. Порочный круг безнаказанности необходимо прерывать чисто военными методами, а не флешмобами, песнями, плясками, запретами на огонь, сбором подписей под петициями и прочими показушными акциями. Такие артудары были, есть и будут, пока линия фронта неизменна и отсутствует политическая воля раз и навсегда отогнать от границ наших городов этих преступников в форме.

Кто отдавал приказ об обстреле, я знать не могу. Но пока укрогенералы живы, здоровы и получают повышенное содержание, статус, медальки и преференции — это никогда не прекратится.

«СП»: — То есть, по-вашему, ВС ДНР оказались готовы к подобному развитию событий? А как бы вы оценили готовность спасательных, коммунальных и т. д.служб Донецка и его окраин?

— Что касается готовности наших армейцев отражать подобные удары, то я в ней не сомневаюсь. Известно, что принимались меры по упреждению удара, по сдерживанию, рассеиванию скоплений противника на разных направлениях. Но много ли они помогут, когда установки «Град» стреляют за 30 км? Вчера по нашим позициям были выпущены четыре полных пакета, я это специально уточнила. Кроме этого, били самоходки. С такими мобильными орудиями вести борьбу нелегко, не так просто засечь их местонахождение. Вообще же, наши бойцы давно говорят — будь приказ и гнали бы мы этих чертей в шею, и бежали бы они, сворачивая удочки. Однако на деле — позиционная тягомотина и спонтанные удары по городам, какие мы и пережили вчера.

Следует отметить высокую мобилизационную готовность и оперативность служб МЧС, коммунальщиков и городских властей. Устранение последствий обстрелов, тушение пожаров началось безотлагательно. Три с половиной года опыта жизни и работы в военном городе тоже даром не проходят. Все готовы ко всему.

Однако, повторюсь, пора решать проблему с обстрелами комплексно, а не латать прорехи после каждого налета. Врага следует гнать в шею. Политическое урегулирование не работает ни по одному пункту.

— Все договорённости с украинской стороной совершенно не стоят той бумаги, на которой написаны и действуют ровно столько, сколько сохнут чернила при их подписании. Вчерашний обстрел — наглядный тому пример, — говорит заместитель главного редактора журнала «Новая земля» (г. Донецк, ДНР), постоянный эксперт Изборского клуба Новороссии Александр Дмитриевский.

«СП»: — Дончане говорят, что ничего подобного не было последние три года. Так ли это?

— Насчёт трёх лет не уверен — война длится всего три с половиной года, но скажу одно: такого не было достаточно давно. А вот как давно — тут уже надо поднимать статистику обстрелов. Что касается возможности повторения, скажу проще: порох всегда надо держать сухим…

«СП»: — Резкие обострения на фронте обычно связаны с какими-либо международными событиями или событиями внутри Украины…

— А что может быть ещё, кроме тех неурядиц, которые мы наблюдаем на Украине? Хунте срочно надо разрядить напряжение: экономика в плачевном состоянии, отопительный сезон провален, под стенами Верховной Рады играет мускулами очередной Майдан, который состоит уже не из романтически настроенных хипстеров, а понюхавших пороху нацистов… Что может отвлечь общество в такой ситуации? Правильно, война. Во-первых, можно очень легко и быстро заткнуть горло всем недовольным, не прибегая к сложным правовым процедурам: не нравится происходящее — значит, пособник врага. Во-вторых, все неурядицы легко списать на происки противника и на боевые действия, а всякий усомнившийся в истинности официальной трактовки случившегося гарантированно наживёт себе множество неприятностей.

«СП»: — А какой конкретно цели пытается добиться командование ВСУ такими атаками?

— Бандеровцы обстреливают Донбасс исключительно с целью террора: военных объектов там, куда прилетают украинские снаряды — нет.

Дмитрий Родионов

*Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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