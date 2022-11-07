Европу кинули на СПГ: Катар ДИКТРУЕТ Цены на Газ для ЕС | Геоэнергетика Инфо
Европу кинули на СПГ : Катар ДИКТРУЕТ Цены на Газ для ЕС. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Катар оставит Европу без газа в случае введения потолка цен на топливо из РФ. В Дохе считают, что регулировать цены на газ должен рынок, а не брюссельские чиновники.
Пытаясь избавиться от зависимости от российского газа Евросоюз вполне ожидаемо попадает в новую зависимость – теперь уже от СПГ и его поставщиков. И эти поставщики также вполне ожидаемо начинают диктовать европейцам свои условия.
Катар не единственный, кто пытается сейчас давить на европейцев. В понедельник вице-президент ведущей американской компании-экспортера СПГ Cheniere Кори Гриндал достаточно прозрачно намекнул европейцам, что если они хотят получить дополнительные объемы сжиженного газа, то им следует начать заключать долгосрочные контракты на поставки.
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Марцинкевич чем то болен. Потухший взгляд, синяки под глазами.