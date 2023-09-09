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Америка кинула: Вместо дешёвого СПГ из США Европа получит Деиндустриализацию

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Газовые гарантии испарились: Вместо дешёвого СПГ из США Европа лишится Промышленности. Геоэнергетика Инфо. Европе не стоит надеяться на стабильные цены на газ. Европа может лишиться большей доли поставок сжиженного природного газа из США. Деиндустриализация Европы приведет к тому, что уровень жизни населения европейских стран в ближайшие 5-7 лет сократится на 35-40%. После подрыва Северных потоков у Европы не осталось пути назад. Без российского газа ее экономическое положение будет ухудшаться. США постигнет та же участь, и лишь страны БРИКС не провалятся в эту черную дыру.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7P9CH6q5vLk
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