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105 лет Октябрьской Революции

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Сегодня все прогрессивное человечество отмечает 105-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции.
И даже спустя 105 лет после нее мы достаточно наглядно видим, что причины подъема социализма в мире, были порождены структурными проблемами капитализма, которые он так и не смог решить ни тогда, ни сейчас, ввиду чего актуальность социалистический идей остается востребованной в массах. Октябрьская Революция показала путь и по нему еще не раз обязательно пойдут.

С праздниником товарищи!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7957860.html
Метки: 1917, большевики, коммунизм, Ленин, октябрьская революция, праздники, социализм
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1160 900
    Valeriy Bondarik час назад

      ~~“~~ Zдравствуйте ~~“~~

      …Разнообразное – может быть Разное…

      __Повтор,ить Ту Революцию – НЕ получится!
      и НЕ стоит даже,100-то пудов – и мучится!
      ЗА-кем массам-то НЫНЕ идти?
      Второго-то Ленина – В-Мире НЕ найти…
      И не-смотря на-то,что КАЖДОЙ стране -
      Ныне МОГУТ “инвестициями”($$$)- “помочь ИЗ-ВНЕ…
      Ленинов НЕТ,ни в-смокинге – и ни в-сутане…
      * а вот Внутренний КИПИШЬ…а ЭТО вполне…
      Ну И…СОПУТСТВУЮЩЕЕ…на этой “волне”…
      Ведь РАЗНОМАСТНЫХ своИХ и чужИХ много – В каждой стране…

      __Но чтобы Внутренненму,Полит-КИПИШУ в стране быть,
      надо ВО-ВЛАСТЬ в стране – своИХ(т.н.”едроССню”)ВНЕДРИТЬ…
      и Посредством “ИХ” страну – ИЗНУТРИ “точитЬ”- КРУШИТЬ…
      СВО`ИМИ “законами” ТАМ людей – ДО “белого-каления” Доводить…
      Повсеместно Коррупцию ПООЩРЯТЬ и Р А С П Р О С Т Р А Н Я Т Ь…
      И для Подкрепления ПСИхических срывов МАСС – их СПАИВАТЬ…
      * но ОДНОВРЕМЁННО в-массы Тезис – “О-заботе” ВПАРИВАТЬ…
      И…УТИЛИЗАЦИИ масс – ПО-разному СПОСОБСТВОВАТЬ…
      Страны успешно НАЧИНАЮТ изнутри – Разным ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ…
      …чему ДА – Революционные Идеи сФОРМУЛИРОВЫВАТЬ…

      __ЧТО такое Революция? ЭТО – Полит-строя Изменения!
      ЭТО, в силу РАЗНОГО…КРИМИНАЛизация населения…
      ЭТО, в силу РАЗНОГО…Соц-ХАОС и РАЗОРЕНИЯ…
      ЭТО,и-это-ТАК, чужИМИ…Полит–ЗАКАБАЛЕНИЕ!
      ЭТО,как-ОБЫЧНО…стран(ы)РАЗГРАБЛЕНИЕ!
      ЭТО – ВЫМИРАНИЕ и УТИЛИЗАЦИЯ населения…
      *** Революции НЕ нужны – и в этом – НЕТ сомнения!!!
      … но Нужны – Полит-Социальные ИЗМЕНЕНИЯ…
      _ _ _ _ _

      Ничего ни к кому личного.Благодарю.
      = ====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г.Эдмонтон.Канада. 07–11–22.

      P.S. А как Вы думаете…а КТО ныне навестит Мавзолей…
      —> Давай-тека. высказывай-тесь – смелей,СМЕЛЕЙ,смелей…

    • 3659 2741
      Валерий 48 мин. назад

        Уже поздно. Они не ведуют что творят.

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