105 лет Октябрьской Революции
Сегодня все прогрессивное человечество отмечает 105-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции.
И даже спустя 105 лет после нее мы достаточно наглядно видим, что причины подъема социализма в мире, были порождены структурными проблемами капитализма, которые он так и не смог решить ни тогда, ни сейчас, ввиду чего актуальность социалистический идей остается востребованной в массах. Октябрьская Революция показала путь и по нему еще не раз обязательно пойдут.
С праздниником товарищи!
~~“~~ Zдравствуйте ~~“~~
…Разнообразное – может быть Разное…
__Повтор,ить Ту Революцию – НЕ получится!
и НЕ стоит даже,100-то пудов – и мучится!
ЗА-кем массам-то НЫНЕ идти?
Второго-то Ленина – В-Мире НЕ найти…
И не-смотря на-то,что КАЖДОЙ стране -
Ныне МОГУТ “инвестициями”($$$)- “помочь ИЗ-ВНЕ…
Ленинов НЕТ,ни в-смокинге – и ни в-сутане…
* а вот Внутренний КИПИШЬ…а ЭТО вполне…
Ну И…СОПУТСТВУЮЩЕЕ…на этой “волне”…
Ведь РАЗНОМАСТНЫХ своИХ и чужИХ много – В каждой стране…
__Но чтобы Внутренненму,Полит-КИПИШУ в стране быть,
надо ВО-ВЛАСТЬ в стране – своИХ(т.н.”едроССню”)ВНЕДРИТЬ…
и Посредством “ИХ” страну – ИЗНУТРИ “точитЬ”- КРУШИТЬ…
СВО`ИМИ “законами” ТАМ людей – ДО “белого-каления” Доводить…
Повсеместно Коррупцию ПООЩРЯТЬ и Р А С П Р О С Т Р А Н Я Т Ь…
И для Подкрепления ПСИхических срывов МАСС – их СПАИВАТЬ…
* но ОДНОВРЕМЁННО в-массы Тезис – “О-заботе” ВПАРИВАТЬ…
И…УТИЛИЗАЦИИ масс – ПО-разному СПОСОБСТВОВАТЬ…
Страны успешно НАЧИНАЮТ изнутри – Разным ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ…
…чему ДА – Революционные Идеи сФОРМУЛИРОВЫВАТЬ…
__ЧТО такое Революция? ЭТО – Полит-строя Изменения!
ЭТО, в силу РАЗНОГО…КРИМИНАЛизация населения…
ЭТО, в силу РАЗНОГО…Соц-ХАОС и РАЗОРЕНИЯ…
ЭТО,и-это-ТАК, чужИМИ…Полит–ЗАКАБАЛЕНИЕ!
ЭТО,как-ОБЫЧНО…стран(ы)РАЗГРАБЛЕНИЕ!
ЭТО – ВЫМИРАНИЕ и УТИЛИЗАЦИЯ населения…
*** Революции НЕ нужны – и в этом – НЕТ сомнения!!!
… но Нужны – Полит-Социальные ИЗМЕНЕНИЯ…
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон.Канада. 07–11–22.
P.S. А как Вы думаете…а КТО ныне навестит Мавзолей…
—> Давай-тека. высказывай-тесь – смелей,СМЕЛЕЙ,смелей…
Уже поздно. Они не ведуют что творят.