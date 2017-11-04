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К 100-летию Октябрьской революции

02:24. 4 ноября 2017 Просмотров - 150 Один комментарий Опубликовал:

По просьбе наших друзей учителей истории мы подготовили подборку роликов, объединенных темой 100-летия Октябрьской революции.

Возможно тема спорная, но с познавательной точки зрения интересная!

(Кликаем на картинки и смотрим ролики)

5107871_ (250x188, 49Kb) 5107871_Lenin_v_Shyshenskom (250x188, 45Kb) 5107871_Lenin_v_Razlive (250x188, 46Kb)

5107871_Lenin_na_bronevike (250x188, 58Kb) 5107871_Shtyrm_Zimnego_dvorca (250x188, 47Kb) 5107871_Matrosi_revolucii (250x188, 55Kb)

5107871_Za_vlast_Sovetov (250x188, 57Kb) 5107871_Slovo_Ilicha (250x188, 50Kb) 5107871_Moskva_revolucionnaya (250x188, 51Kb)

5107871_Feliks_Dzerjinskii (250x188, 45Kb) 5107871_Pervaya_konnaya (250x188, 53Kb) 5107871_Geroi_revolucii (250x188, 53Kb)

5107871_Lenin_v_Gorkah (250x188, 57Kb) 5107871_Lenin_na_sybbotnike (250x188, 56Kb) 5107871_Lenin_v_Smolnom (250x188, 51Kb)

5107871_Lenin_i_Gorkii (250x188, 51Kb) 5107871_Lenin_i_deti (250x188, 51Kb) 5107871_Lenin_i_deti_zimoi (250x188, 61Kb)

5107871_Lenin_na_novogodnem_ytrennike (250x188, 63Kb) 5107871_Lenin_i_iskysstvo (250x188, 48Kb) 5107871_Lenin_i_krestyane (250x188, 57Kb)

5107871_Lenin_i_Krypskaya (250x188, 51Kb) 5107871_Lenin_i_Stalin (250x188, 46Kb) 5107871_Proshanie_s_Leninim (250x188, 59Kb)

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