К 100-летию Октябрьской революции
02:24. 4 ноября 2017 Просмотров - 150 Один комментарий Опубликовал: Александр Смольянинов
По просьбе наших друзей учителей истории мы подготовили подборку роликов, объединенных темой 100-летия Октябрьской революции.
Возможно тема спорная, но с познавательной точки зрения интересная!
(Кликаем на картинки и смотрим ролики)
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Открываются архивы и вот что там обнаруживается… Вот тут он тоже в разливе… Уже совсем перезрелый и с сомнительными повадками… http://luzars.ru/news_1362946963.html