Белый дом сделал официальное заявление в связи со 100-летием Октябрьской революции

Пресс-служба Белого дома распространила официальный комментарий к 100-летию Октябрьской революции.

«Сегодняшний Национальный день памяти жертв коммунизма знаменует собой 100 лет с тех пор, как в России произошла большевистская революция. Большевистская революция породила Советский Союз и мрачные десятилетия репрессивного коммунизма, политическую философию, несовместимую с свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни», — говорится в комментарии.

Белый дом отмечает, что «за прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всём мире убили более 100 миллионов человек и подвергли бесчисленное множество эксплуатации, насилию и неописуемому разорению».

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто умер, и всех, кто продолжает страдать при коммунизме. Наша страна подтверждает свою непоколебимую решимость зажечь свет свободы для всех, кто достоин более свободного будущего», — отмечается в официальном послании Белого дома.