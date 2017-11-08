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Белый дом сделал официальное заявление в связи со 100-летием Октябрьской революции

01:31. 8 ноября 2017 Просмотров - 248 Один комментарий Опубликовал:
Белый дом сделал официальное заявление в связи со 100-летием Октябрьской революции | Русская весна

Пресс-служба Белого дома распространила официальный комментарий к 100-летию Октябрьской революции.

«Сегодняшний Национальный день памяти жертв коммунизма знаменует собой 100 лет с тех пор, как в России произошла большевистская революция. Большевистская революция породила Советский Союз и мрачные десятилетия репрессивного коммунизма, политическую философию, несовместимую с свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни», — говорится в комментарии.

Белый дом отмечает, что «за прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всём мире убили более 100 миллионов человек и подвергли бесчисленное множество эксплуатации, насилию и неописуемому разорению».

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто умер, и всех, кто продолжает страдать при коммунизме. Наша страна подтверждает свою непоколебимую решимость зажечь свет свободы для всех, кто достоин более свободного будущего», — отмечается в официальном послании Белого дома.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 2632 2278
    александр 8 ноября 2017 в 10:25 Ссылка Пометить
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    Во пиндосы хватили! СССР была единственная страна которая на равных во всех отношениях противостояла пиндосии. А жертв то придумали! Для них появление другой страны острый нож. Поэтому они и поливают грязью все что связано с СССР.

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