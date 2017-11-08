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Китай и США о значении Октябрьской Революции

08:08. 8 ноября 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:


Накануне встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Трампа, обе стороны высказались относительно значения Октябрьской Революции в России. Оценки оказались полностью полярными.



Становлению Китая поспособствовала Октябрьская революция в России. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открывшемся в среду съезде Коммунистической партии Китая в Пекине, передает ТАСС.
«Столетие назад орудийные раскаты Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм. Передовые умы Китая в научной теории марксизма-ленинизма нашли путь решения проблем страны», – указал лидер Поднебесной.
По словам Си Цзиньпина, «таким образом китайский народ обрел опору в поисках национальной независимости, свободы, процветания и счастья».

https://mir24.tv/news/16273057/si-czinpin-kitai-sostoyalsya-blagodarya-oktyabrskoi-revolyucii-v-rossii – цинк



Пресс-служба Белого дома распространила официальный комментарий к 100-летию Октябрьской революции.
«Сегодняшний Национальный день памяти жертв коммунизма знаменует собой 100 лет с тех пор, как в России произошла большевистская революция. Большевистская революция породила Советский Союз и мрачные десятилетия репрессивного коммунизма, политическую философию, несовместимую с свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни», — говорится в комментарии.
Белый дом отмечает, что «за прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всём мире убили более 100 миллионов человек и подвергли бесчисленное множество эксплуатации, насилию и неописуемому разорению».
«Сегодня мы вспоминаем тех, кто умер, и всех, кто продолжает страдать при коммунизме. <…> Наша страна подтверждает свою непоколебимую решимость зажечь свет свободы для всех, кто достоин более свободного будущего», — отмечается в официальном послании Белого дома.

https://russian.rt.com/russia/news/447198-belyi-dom-oficialnoe-zayavlenie-revoluciya – цинк

PS. Забавно, как наши антисоветчики дуют в одну дуду с американцами. Китайцы в свою очередь стараются не отрываться от корней, при удобном случае напоминая, кто им помог состояться как государству.

PS2. Прошлая встреча Трампа и Си Цзиньпина сопровождалась показательными ударами США по авиабазе Шайрат. Посмотрим, будут ли американцы пытаться еще раз произвести впечатление на китайцев дешевыми спецэффектами.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Китай, октябрьская революция, си цзиньпин, США, Трамп
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