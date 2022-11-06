Сталин и Гражданская война/Илья Ратьковский и Егор Яковлев
CGPODS ТОП-5 наушников РФ . 20 ч без розетки. Влагозащита. В 4 раза дешевле «яблок». Код на скидку 200 руб. HISTORY2211 тут: https://cli.co/HISTORY2211
На прошедшем в октябре форуме «Цифровая история: диалоги» Илья Ратьковский рассказал о деятельности Иосифа Сталина в период Гражданской войны, его отношениях с Троцким и обороне Царицына.
#цифроваяистория #егоряковлев #сталин #ИльяРатьковскийЦИ #гражданскаявойна
Новый фестиваль «Цифровая история»:
https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2210193/