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Сталин и Гражданская война/Илья Ратьковский и Егор Яковлев

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На прошедшем в октябре форуме «Цифровая история: диалоги» Илья Ратьковский рассказал о деятельности Иосифа Сталина в период Гражданской войны, его отношениях с Троцким и обороне Царицына.
#цифроваяистория #егоряковлев #сталин #ИльяРатьковскийЦИ #гражданскаявойна

Новый фестиваль «Цифровая история»:
https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2210193/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hRb4ELmXYIo
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