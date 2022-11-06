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Комплексная система эффективного использования вагонов, 1984

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Фильм рассказывает о системе эффективного использования вагонов придуманной на Львовском автобусном заводе.

КиевНаучФильм, 1984 г.
Фильмокопия предоставлена Сыромятновым Дмитрием.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_nAGPU8WYJ0
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