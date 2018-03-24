Пространственное развитие России: устойчиво, комплексно и эффективно

Мы в статье постараемся осветить самые важные, на наш взгляд, моменты пространственного развития России.

При этом в течение последних лет федеральные власти стараются запустить некоторое количество проектов, программ, инициатив для комплексного развития территорий, но далеко не всё получается. И даже после оглашения проекта пространственного развития территорий нет уверенности, что его реализация будет достойной.

Сегодня, особенно после того как Владимир Путин огласил цель пространственного развитие России, на повестке дня стоит вопрос расселения крупных городов и мегаполисов, иначе население генетически деградирует в очень короткие сроки (2 — 3 поколения). Как установил академик Дубинин Н.П., деградация популяций в городах происходит по причине того, что города — сильнейший мутагенный фактор .



ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

Ещё в 2008 году Медведев Д.А. заявлял о необходимости развития малоэтажного строительства (http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2008/04/03/144951).

И многие начали предлагать разнообразные проекты коттеджной застройки, выдавая их за решение обозначенных Медведевым проблем.



Однако, коттеджная застройка совершенно не решает задачи территориального развития. Более того, «концепция пригородов» — ещё более ущербна, чем просто сельская или просто городская застройка.



Об этом можно посмотреть лекцию «Человек и среда обитания» представителей международной общественной организации «Новая Молодёжная Политика» в Киеве (http://newyouthpolicy.org/ru/media-ru/157-lectures-in-kiev).

Сегодня необходимы проекты комплексного освоения территорий, в которых были бы задействованы все общественные институты, о чём уже в апреле 2014 года заявил В.В. Путин на Госсовете, посвящённом приоритетным нацпроектам и демографической политике:

«Рабочая группа Госсовета предлагает разработать долгосрочную стратегию устойчивого развития сельских территорий. Под этим, как я сказал, члены рабочей группы Госсовета и понимают как раз комплексное развитиеименно территорий в целом, имею в виду и социальную составляющую. Считаю, что такой концептуальный документ действительно нужен, чтобы власти всех уровней, общественные структуры и политические партии, бизнес имели ясное представление о тех задачах, которые предстоит вместе решать, и действовали, что называется, единым фронтом» — (http://www.kremlin.ru/news/20839).

Однако, такой документ за это время создан не был и вот уже в Послании Федеральному Собранию в 2018 году Владимир Путин говорит:

«Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населённых пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет.

Понятно, что развитие городов и населённых пунктов связано с комплексным решением многих других проблем: это здравоохранение, образование, экология, транспорт».

Такое направление развития предусматривает рассредоточение экономических единиц по территории и организацию локальных экономик.



Для регионов нашей страны при её размерах, ландшафте и климате методы пространственного комплексного устойчивого развития территорий подходят идеально. Но в чём её суть и каковы её составляющие?

Владимир Путин опирался, видимо, на проект концепции «Стратегии пространственного развития РФ на период до 2030 года» (http://xn—-7sbbhnbqial1ebd4mma.xn--p1ai/uploadedFiles/files/Kontseptsiya_SPR.pdf), разработанного министерством экономического развития РФ.

Мы предлагаем фактически некоторые дополнения к этому документу, предлагаем создателям стратегии пространственного развития обратить внимание на отмеченные нами аспекты и моменты стратегии пространственного развития.



Особенно хотим обратить внимание создателей и будущих внедрителей этого документа на чёткость предлагаемых формулировок, однозначность понимания заложенного в них смысла.

НА ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НАЦЕЛЕНА ЭКОНОМИКА?

Все возможные и известные ныне экономические теории разделяются на два класса:



Первые описывают экономику общества, подразумевая необходимость дать ответ на вопрос: «Как частному предпринимателю законными способами набить себе карманы?».

описывают экономику общества, подразумевая необходимость дать ответ на вопрос: «Как частному предпринимателю законными способами набить себе карманы?».

Вторые описывают экономику общества, подразумевая использование экономических отношений в обществе в качестве средства достижения каких-то иных, внеэкономических по их существу, целей.



Первые теории составляют основу финансово-экономического образования во всех странах с развитыми традициями рыночной экономики и представляют собой так называемую «экономику для клерков», формируя кадровый корпус тех, чьими руками и осуществляются внеэкономические по их существу цели.



Эти теории объединяет общий подход к организации народного хозяйства, базирующийся на расчёте финансовых показателей экономики, и который поэтому называют финансового-счётным подходом.

Экономические теории второго рода в странах с развитой рыночной экономикой не находят выражения в системе финансово-экономи­ческого образования.



Они представляют собой личные мнения по экономике и финансам высшего слоя менеджеров преуспевающих фирм, а также традиции семей банковских и промышленных магнатов (в глобальных масштабах примерно 350 — 400 семейств, из них в пределах США примерно 50 семейств).



Это всё, вкупе с теоретически неформализованными жизненными и профессиональными навыками и представляет собой так называемую «экономику для хозяев». В этих экономических теориях необходимо ответить на такие вопросы как:



как общество порождает потребности, и каковы они по последствиям их удовлетворения?



что производить в условиях ограниченности ресурсов и производственных мощностей, т.е. какова приоритетность различных видов продукции и производств?



в каких объёмах производить?



на основе каких технологий?



как распределять продукцию и природные блага?



как обеспечивать экологическую безопасность производственно-потребительской системы?



При этом ответы на эти и многие другие вопросы во многом обусловлены политикой (как внутренней, так и внешней), проведение которой в жизнь хозяйственная система общества так или иначе должна обеспечить экономически посредством организации технологических цепочек и их взаимосвязей, поэтому этот подход к построению народного хозяйства называется — организационно-технологическим подходом.

Поскольку финансовое обращение лишь сопровождает производственный и потребительский продуктообмен и предоставление доступа к природным благам, которые в силу разного рода социально обусловленных причин не являются бесплатными, — в организационно-технологическом подходе кредитно-финансовая система (вкупе с законодательством, регламентирующим финансовое обращение) предстаёт как один из многих инструментов управления макроуровня в хозяйственной системе общества (кроме неё инструментами управления макроуровня являются, в частности: система стандартов, деловая этика, план счетов бухгалтерского учёта).

План это — совокупность целей социально-экономического развития и ведущая к осуществлению намеченных целей концепция управления:

1) производством продукции,

2) её распределением среди потребителей,

3) её потреблением,

4) её утилизацией и переработкой после завершения потребления.

Рыночный механизм — одно из средств распределения среди потребителей (включая и утилизационные отрасли) природных ресурсов и продукции — как промежуточных продуктов, так и конечного продукта. Рынок способен нести эту функцию, но не способен ни к целеполаганию, ни к самонастройке на провозглашаемые политиками цели социально-экономического развития.

Вследствие этого совершенно прав был профессор Окито, один из творцов японского экономического чуда, когда в интервью профессору Динкевичу А.Э. высказал следующее утверждение:



Сабуро Окито

«Часто можно слышать, что провозглашённый в них (бывшем СССР и странах Восточной Европы — наше примечание) переход к рыночным механизмам является убедительным доказательством превосходства рыночно ориентированной экономики над централизованно планируемой. Я полагаю, что это заблуждение…



Проблема состоит в том, чтобы СОЕДИНИТЬ, СОГЛАСОВАТЬ, ОБЪЕДИНИТЬ В ЕДИНОМ МЕХАНИЗМЕ НАЧАЛА ЭТИХ ДВУХ СИСТЕМ, найти эффективный путь комбинирования рыночных механизмов и государственного планирования и регулирования».

Можно отметить, по меньшей мере, следующие проявления несостоятельности рынка, предоставленного самому себе:



Несостоятельность конкуренции, выражающаяся в том, что на некоторых отраслевых и региональных рынках могут возникать (и возникают) монополии, которые, если этому не противодействует государство, своим ценообразованием наносят ущерб благосостоянию общества.



Наличие многочисленных товаров, жизненно необходимых обществу, которые либо не предлагаются рынком, либо, если и могли быть предложены, то в недостаточном количестве. Таких товаров (главным образом в форме услуг) много в сферах образования, здравоохранения, науки, культуры, обороны и др.



Загрязнение окружающей среды, нанесение теми или иными хозяйствующими субъектами экологического ущерба обществу, физическим и юридическим лицам.



Исчезновение государственного регулирования экономики и государственного сектора автоматически делает экономику страны зависимой от внешнего макроэкономического регулирования через международные финансовые институты и крупные корпорации, которые всегда имеют стратегию и планы развития, основанные на перераспределении имеющихся ресурсов директивно-адресными методами.



Безработица, инфляция, экономическое неравновесие, особенно резко проявляющееся в периоды кризисов (рецессий) и депрессий.



Неравномерное и несправедливое распределение доходов, которое, если государство не принимает мер для «социальной компенсации» малоимущим и обездоленным слоям населения, ставит под угрозу общественную стабильность.



Наличие обязательных потребностей (например, начальное образование, бесплатная медицина), обеспечивать которые для общество может только государство, но никак не рынок.



Реальный рынок давно не свободен и не способен обеспечить саморегуляцию производства и потребления в интересах подавляющего большинства людей и общественного развития.

Соответственно, противопоставление плана и рынка — идиотизм, проистекающий из неадекватных экономический теорий, навязываемых обществам с целью их криптоколонизации.



И необходимо выстраивать систему государственного долгосрочного планирования, обеспечивающую саморегуляцию рыночного механизма в допустимых пределах в целях общественного развития.

Экономика для человека или человек для экономики?

Решение задачи, о которой сказал Окито, изначально требует разграничения вектора целей производства — с одной стороны, и с другой стороны — собственных шумов социально-экономической системы и помех, наводимых в ней извне по-дурости или по злому умыслу. Нужно понять достижение каких целей — полезно для общественного развития, а какие — вредят ему.

На схеме представлена система определённых отношений в обществе. И вне зависимости от мнений, побеждающих в спорах о нравах, или принятых какими-то депутатами норм, на основе статистического анализа причинно-следственных связей, можно выделить всем и без того известные вредоносные факторы:



алкоголь, прочие наркотики и яды, разрушающие психику;



половые извращения;



чрезмерность (равно: недостаточность либо избыточность) потребления самих по себе невредных продуктов и услуг, вследствие которой возникает вред их потребителю и (или) окружающим, потомкам, биосфере;



а также выделить и факторы, ранее не осознаваемые в качестве вредоносных.



Соответственно весь спектр потребностей общества разделяется на две составляющие:



Первый спектр — это естественные или демографически обусловленные, биосферно допустимые потребности: это возможности получения хорошего образования, пища, дом, одежда — всё то, без чего человеку не выжить. Этот спектр предсказуем на многие десятилетия вперёд на основе биологии человека, традиций культуры, в которых выражается здоровый образ жизни в преемственности поколений.

— это естественные или демографически обусловленные, биосферно допустимые потребности: это возможности получения хорошего образования, пища, дом, одежда — всё то, без чего человеку не выжить. Этот спектр предсказуем на многие десятилетия вперёд на основе биологии человека, традиций культуры, в которых выражается здоровый образ жизни в преемственности поколений.

Второй спектр — это деградационно паразитические потребности, удовлетворение которых ведёт к деградации личности, наносит ущерб тем, кто ему привержен, их потомкам в нескольких поколениях, ущемляет возможности развития окружающих, антагонизирует общество, открывает возможности одним паразитировать на пристрастиях других, а ГЛАВНОЕ — разрушает биоценозы и биосферу Земли в целом.



При нацеливании народного хозяйства на удовлетворение естественных потребностей, через какое-то время общество будет гарантированно обеспечивать себя по спектру демографически обусловленных потребностей, так как они предсказуемы на длительных периодах.

Деградационные потребности в принципе непредсказуемы, и при настройке народного хозяйства на удовлетворение преимущественно этих потребностей, как это получается в результате приверженности политики т.н. «свободного рынка», имеет место существенная затруднённость общественного развития, а также низкое качество и низкий уровень жизни большинства населения.

Удовлетворение демографически обусловленных потребностей общества включает в себя проводимую государством политику с целью обеспечить население:



качественными и бесплатными образованием и социальными услугами,



экологически чистой пищей и чистой питьевой водой,



одеждой для всех погодных условий,



комфортным и экологически чистым жильём,



свободным временем для здорового отдыха, культурно-досугового времяпровождения и самообразования.



Перечень групп демографических потребностей:

Потребности людей в продукции неравноприоритетны. Это известно издревле:

«Главная потребность для жизни — вода и хлеб, и одежда и дом, прикрывающий наготу» (Библия, Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова, 29:24).

В этой цитате из Библии обобщающе символично перечислены основные группы демографических потребностей личностного и семейного характера в условиях стабильности жизни общества.

Законы же ценообразования на «свободном рынке» таковы, что блокируют удовлетворение потребностей первой и шестой групп для подавляющего большинства населения: если у этого большинства появляются деньги — «лишние»по отношению к уже достигнутому ими спектру потребления, — то рынок реагирует на этот факт ростом цен на наиболее приоритетные группы продукции личного и семейного потребления.

На продолжительных по отношению ко времени его жизни интервалах времени — прежде, чем развиваться личностно, человек должен быть систематически: — в меру сыт, — как минимум одет по погоде, — у него должно быть место обитания — у него должна быть возможность общаться с другими людьми по разным поводам (социальные услуги — в самом широком понимании этого термина).

Если на продолжительных интервалах времени человек не получает этих благ в объективно физиологически необходимых объёмах, то для него как личности возможна только борьба за физиологическое выживание. А общество, где таких людей много, неизбежно деградирует и распадается



Франклин Делано Рузвельт

4 июля 1933 г. в одной из радиопередач из серии «Беседы у камина» Фр. Рузвельт заявил следующее:

«Я совершенно не разделяю мнение тех профессиональных экономистов, которые настаивают, что всё должно идти своим чередом и что вмешательство людей неспособно повлиять на экономические болезни.



Мне-то известно, что эти профессиональные экономисты с давних пор каждые пять — десять лет меняют свои формулировки экономических законов (выделено жирным нами при цитировании: это отрицание жизненной состоятельности экономической науки с грифом «для всех»)».

30 сентября 1934 г. в одной из радиопередач из серии «Беседы у камина» он затронул вопрос о роли государственности в жизни общества:

«Я разделяю убеждение Авраама Линкольна, который говорил: «Законная задача правительства — делать для сообщества (хотя тут стоило бы сказать общества) людей всё то, что им нужно, но что сами они, выступая каждый в своём индивидуальном качестве, не могут сделать совсем или не могут сделать хорошо» (выделено нами при цитировании)».

Без понимания этого — сложно говорить о полноценном пространственном развитии территорий нашей страны.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ. ЭЛЕМЕНТЫ ПУТИНА

Какие элементы пространственного развития России перечисляет Владимир Путин? Он говорит об этом в Послании в довольно узком смысле, сначала привязываясь к «обновлению городской среды», но потом всё-таки упоминая и сельские территории:

«Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решениях, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства, что в том числе позволит обеспечить прозрачность и эффективность системы ЖКХ, чтобы граждане получали качественные услуги и не переплачивали за них.

[…]

Особое внимание будем уделять социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий. На основе Стратегии пространственного развития необходимо подготовить комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры страны».

Если сделать краткую выжимку, то это:



новые технологии,



новые строительные материалы,



новая архитектура,



цифровые технологии в соцобъектах, транспорте, ЖКХ,



инфраструктура на селе: дороги, коммуникации.



Однако, ничего не было сказано при описании проекта пространственного развития России о месте и роли биосферы, а также о взаимодействии человека с ней, хотя это — главное в деле пространственного развития нашей страны, столь богатой природными ресурсами.



Стоит быть хотя бы благодарными столько нам дающей природе. Обратив внимание на это, представим своё видение.



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Для устойчивого развития территорий необходимо последовательное решение следующих задач:



согласование водоохранных и заповедных зон с географией разработки месторождений полезных ископаемых, военных и стратегических объектов.



подчинение инфраструктур транспорта, энергетики и связи страны стратегии и режиму водоохранных и заповедных зон;



привязка к транспортной инфраструктуре новых населённых пунктов, строительство которых должно быть осуществлено в соответствии с общей концепцией кластерного комплексного устойчивого развития территорий.



При такой постановке задач становятся востребованы экологичные, небольшие генераторы мощностей, небольшие хозяйственные комплексы, небольшие производственные системы.

Как строить поселения?

Проектирование населённых пунктов должно исходить из следующих принципов:



На первом этапе к ландшафту и инфраструктурам привязываются зоны хозяйственной деятельности, зоны отдыха, жилые зоны.



В населённом пункте всё большей частью должно быть в пределах пешеходной доступности в течение не более получаса — сорока минут; основной внутрипоселковый транспорт — велосипеды и самокаты, веломобили, в периоды заснеженности — лыжи (средства борьбы с гиподинамией должны быть интегрированы в образ жизни населения);



Участки, выделяемые под усадьбы, не должны примыкать друг к другу: их должны разделять полосы нетронутой природы или искусственных насаждений шириной порядка 10 — 20 метров.



Периметр участков должен быть криволинейным (природа не знает прямых углов и линий, а криволинейный периметр участка более органичен и психологически не создаёт барьера между человеком и Природой).



Новая архитектура домов и характер размещения строений на участке должны обеспечивать:



либо изначально комфортную жизнь семьи нескольких поколений под одной крышей так, чтобы каждый мог уединиться и быть в то же время в пределах общения с другими,



либо возможность модернизации и расширения дома в расчёте на перспективу роста семьи (с одной стороны — забота о стариках обязанность детей, с другой стороны — дети должны расти, видя перед собой все возрасты своей предстоящей жизни).



Т. е. это предполагает, что демографическая политика государства признаёт, что только семья нескольких поколений способна дать полноценное воспитание детям и решить социальную проблему одинокой старости, вследствие чего государство должно поддерживать именно этот тип семьи в качестве господствующего всею своей политикой.



И вроде бы демографическая политика поощрения рождения первого, второго и последующих детей, а также программы заботы о стариках это подразумевают, но вот политика в области строительства ничего не говорит о качестве тех квадратных метров, которые планируется строить.



То же, что уже строится, качеству «жизни семьи в нескольких поколениях» категорически не соответствует. Строятся сегодня огромные человеческие железобетонные муравейники.

Гонконгский «муравейник», 35 тыс. население, площадь квартала 0,03 кв. км.

На данном рисунке на одном графике ёмко представлены проблемы людей в больших городах и ясно видны перспективы будущего развития. На графике изображён также так называемый «драконий хвост», который показывает помимо уровня преступности разброс характера преступлений в зависимости от разницы культур, в которых выросли люди.

Можно видеть, что мегаполисы способствуют развитию чувства разобщения людей, разрушают гармонию между человеком и природой, увеличивают преступность, создают неестественную скученность людей в одном месте.



Всё это влечёт: генетическое вырождение, высокую смертность, разрушение общества через разрушение семьи, разрушение природы.

Сочетание природы и техносферы

Можно видеть, что нормальным представляется жизнь в поселении деревенского типа, которое сочетало бы в себе:



с одной стороны — комфорт города,



с другой стороны — доступность природы.



Владимир Владимирович в своём Послании Федеральному собранию эти моменты также никак не осветил, сказав только о голом метраже. А реально для семьи нужен дом вроде такого:

При этом мы под комфортом городской среды подразумеваем:



в первую очередь доступность образования самого разного уровня от детсадовского разных типов до вузовского самого широкого профиля;



развитую инфраструктуру — большое разнообразие возможностей экономического самообеспечения;



широкий спектр социальных услуг;



разнообразные возможности проведения свободного времени, досуга;



доступность различных видов искусств;



разнообразие общения с разными людьми;



Доступность природы должна выражаться в том, чтобы:



природная среда могла плодотворно воздействовать на здоровье людей, обеспечивая их чистым воздухом, чистой водой и продуктами питания;



человек жил бы в среде, где постоянно находился в природном ландшафте, мог наблюдать и взаимодействовать с природными явлениями разного плана, т.е. жил и развивался в естественной для вида среде;



дети росли, воспринимая в своё мировоззрение образы природы и, самое главное, выстроенные причинно-следственные взаимоотношения природных явлений, что обеспечит адекватность и целостность их мировоззренческой мозаики;



каждый мог уединиться, уйти на некоторое время в лес, поле, парк с тем, чтобы отключиться от общества, в спокойной среде осмыслить свои проблемы, планы на будущее;



ЧЕМ ЗАНЯТЬ ЛЮДЕЙ?

Вопросы занятости населения в поселениях могут решаться на следующих принципах:



в сельском хозяйстве соответственно сезонным потребностям в трудовых ресурсах;



промышленные предприятия целиком или их технологически специализированные подразделения могут быть привязаны к той же транспортной инфраструктуре и население окрестных населённых пунктов может на них работать. Средства доставки персонала — личный автотранспорт и автобусы служебной развозки по расписанию.



промышленные предприятия могут развивать свои мощности, с учётом возможностей привлечения дополнительных трудовых ресурсов в период межсезонья сельскохозяйственных работ;



сельскохозяйственные предприятия, если они привязаны к инфраструктурам транспорта и энергетики, могут создавать вспомогательные промышленные производства для работы на них в периоды межсезонья основного персонала.



Такая система организации труда, энергетики и быта может быть тем более работоспособна и продуктивна, чем выше общекультурный и образовательный уровень населения (вследствие чего смена места работы и профессии для большинства людей — не стресс и не проблема). Но тут есть вопрос, также мало освещённый в Послании президента.



ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ ЛЮДЕЙ?

Существуют две стратегии образования, присущие каждая своей логике социального поведения:



развитие методологического образования — когда ученик осваивает методы получения новых знаний и навыков, а в дальнейшем — воспроизводит необходимые знания и навыки самостоятельно в темпе течения жизни и поступления задач;



развитие кодирующего образования — когда ученик осваивает некоторый набор фактов, с помощью которого, методом перебора имеющихся вариантов, «подбирает» решение поступающих задач.



Стратегия развития кодирующего образования может не подразумевать освоения каких бы то ни было методов познания и творчества, то методологическое образование может иметь в своей основе какой-то перечень фактов, на базе которого каждый может осваивать эффективную культуру мышления.

Cегодня, к сожалению, как в школьной, так и в университетской среде, доминирует стратегия кодирующего образования, поскольку учебный процесс построен на основе вещания преподавателем некоторой информации в аудиторию, а не на поддержке самостоятельного освоения методов и навыков познания и творчества.



Это связано с некоторой инерцией таких крупных общественных институтов, как наука и система образования.

Концепция образовательного процесса «лектор — аудитория» была эффективна в силу того, что до середины XX века скорость обновления поколений людей была выше скорости обновления технологической среды.

Это значит, что человек жил в одной технологической среде всю жизнь: родился — телега ездила, умер — ездит всё та же телега, — то есть за время жизни технологии «телега» успело смениться несколько поколений людей.



Такие условия жизни формировали определённую логику социального поведения, в которой, например, были эффективны «энциклопедисты» — люди, способные запомнить огромное число фактов.

А сегодня ситуация иная. Родился в начале века человек при телеге, а умер в конце XX века — уже автомобили 3—4 поколения ездят, то есть за время его жизни сменилось множество поколений технологий. Значит, изменилась и логика социального поведения, и «энциклопедисты» уже выглядят смешно при наличии доступа любого человека к поисковым системам сети «Интернет».

В условиях, когда скорость смены технологий приблизилась к порогам скорости освоения новых технологий человеческой психикой (в некоторых случаях речь уже идёт на месяцы), на первое место и выходят методы освоения новых знаний, а не сами знания, которые быстро устаревают. Это меняет облик всего общества и систему образования в частности.





ИАЦ





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