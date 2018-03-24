Пространственное развитие России: устойчиво, комплексно и эффективно-2

Государственное управление должно основываться, в первую очередь, на потребностях биосферы, которые в какой-то мере отражает схема природопользования, разработанная Доксиадисом.

В оптимальной на его взгляд структуре:



40 % площади должны составлять территории, обладающие тем или иным заповедным статусом, на которых хозяйственная деятельность практически полностью запрещена,



42 % — территории, посещение которых людьми признаётся допустимым в целях отдыха и ограниченного ведения хозяйственной деятельности, не нарушающей устойчивости биоценозов в их сложившихся границах,



10,5 % — сельхозугодья,



7,3 % — территории населённых пунктов, транспортных инфраструктур и промышленных предприятий (за исключением тяжёлой промышленности и переработки отходов),



0,2 % — площади под предприятиями тяжёлой промышленности и переработки отходов.



На следующем рисунке представлена взаимная обусловленность частных управленческих задач в ходе реализации концепции устойчивого развития, в которую вписана данная оптимальная структура землепользования, разработанная Доксиадисом.

На основе схемы Доксиадиса можно выработать биосферно-экологическую политику государства.



Одним из аспектов этой политики является определение биосферно допустимой экологической ниши, которую в каждом регионе, обладающем своим своеобразием, может занимать цивилизованное общество (этому соответствуют блоки 1 и 2 в структуре алгоритмики государственного управления).



А это предполагает необходимость отказа от исторически сложившегося образа жизни цивилизации путём перехода к ландшафтно-усадебной урбанизации. Это позволит поддерживать устойчивость биосферы и воспроизводство здоровых поколений, сочетать в себе удобства городского образа жизни со здоровьем сельского образа жизни. При этом такой подход свободен от недостатков каждого из них при опоре на современные и перспективные технологии и организацию макро- и микро- уровней экономики.

Это открывает возможности к выработке демографической политики государства. Она должна определить количественные и качественные (медико-биологические и социокультурные) показатели, которыми должно обладать население в каждом регионе, а также — допустимые параметры миграции населения между регионами. Причём миграция должна рассматриваться и с точки зрения бесконфликтности внутрисоциальных отношений, так и в биосферно-экологических аспектах.

При этом необходимо понимать, что демографическая политика — фактор, которому должна быть подчинена экономическая политика, а не наоборот (как это имеет место в либерально-рыночной экономической модели), хотя демографические параметры и обуславливают возможности экономической деятельности.

Поскольку жизнь цивилизованного общества невозможна без инфраструктур разного рода, то с демографической и биосферно-экологической политикой необходимо должна быть связана инфраструктурная политика (это отражено в блоке 3 структуре алгоритмики государственного управления).

И только из неё вытекает экономическая политика региона и процессы её исполнения. После завершения определённых этапов опять следует оценка территориии и корректировка биосферно-экологической политики вкупе с демографической политикой. Так цикл замыкается.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРОИЗВОДСТВА

Крупные промышленные центры неизбежно будут сосредотачиваться в городах, в которых население будет жить вахтовым методом, поскольку проходит то время, когда человек был безальтернативно привязан к одному месту работы всю жизнь.



К тому же крупные промышленные холдинги могут диверсифицировать свои производства, выводя какие-то их части в малые поселения и малые формы, особенно, при развитии коммуникационно-транспортной инфраструктуры.

В малых городах и поселениях будут базироваться небольшие производства, объединённые через сеть поселений в производственные кластеры, желательно — полного цикла. В них может участвовать продукция крупных предприятий из крупных городов.

Главный ориентир для экономики, для сообщества предпринимателей был назван Владимиром Путиным:

«Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, — я говорил уже об этом, — а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека».

При такой ориентации в целом всей экономической системы становится возможным описанное рассосредоточение производств по территориям страны.

При целенаправленной политике расселения и пространственного устойчивого развития территорий города будут только промышленными и образовательными центрами, но не местом для постоянного проживания людей.



В городах люди будут жить недолго, дабы мутагенная нагрузка города не воздействовала на генетический потенциал людей длительное время. Но достижение этого требует очень проработанной, комплексной инфраструктурной политики и подвижки к этому вроде бы есть.



Как отметил Владимир Путин в Послании Федеральному собранию:

«На основе Стратегии пространственного развития необходимо подготовить комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры страны. […]



Развивая инфраструктуру, нужно обязательно учитывать глобальные технологические изменения, то есть уже сегодня закладывать в проекты конкретные решения, которые позволят совместить инфраструктуру с беспилотным транспортом, цифровой морской и воздушной навигацией, с помощью искусственного интеллекта организовать логистику».

Но тут есть одна крупная проблема непонимания нынешними финансистами и экономистами необходимости грамотного сочетания планового и рыночного механизмов. Поэтому они «на ура» восприняли фразу Владимира Путина:

«Доля государства в экономике должна постепенно снижаться. В последнее время в результате оздоровления банковской системы (и это очень правильный процесс, я его поддерживаю) под контроль государства перешёл ряд финансовых активов. Но нужно их энергично выводить на рынок и продавать».

Восприняли «на ура» поскольку посчитали, что всё будет проходить под знаменем приватизации 90-ых, только теперь между «своих», «чётких» ребят. Однако, при наличии системы долгосрочного планирования и системы отчуждения от управления приватизированными предприятиями при неисполнении этих планов будет в принципе наплевать, в чьей собственности будут предприятия.



Главное — кто и как ими управляет.

Как можно планировать рыночное развитие?

Государственное регулирование экономики подразумевает создание системы государственного долгосрочного планирования на основе межотраслевых балансов продуктообмена и финансового обмена.

Межотраслевой баланс (МОБ, метод «затраты-выпуск») — экономико-математическая балансовая модель, характеризующая межотраслевые производственные взаимосвязи в экономике страны.



Характеризует связи между выпуском продукции в одной отрасли и затратами, расходованием продукции всех участвующих отраслей, необходимым для обеспечения этого выпуска. На схеме ниже можно видеть структуру взаимосвязей отраслей в экономике, определяющую направления движения товаров в одну сторону и финансов — в другую сторону в экономике.



Соответственно, межотраслевой баланс составляется в денежной и натуральной формах.

Схема отраслей народного хозяйства с их взаимосвязями

Отметим, что государство медленно движется к тому, чтобы планирование стало именно таким — взаимоувязывающим множество субъектов и отраслей. Просто делается это постепенно, не резко, чтобы все успели привыкнуть. Введение МОБов — будет только одним из логических этапов:

«Президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками в Градостроительный кодекс, который создает механизм межрегионального территориального планирования, говорится в материалах на сайте Кремля.

Законом вводится понятие «документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации», а также разъясняются правила их разработки и утверждения.



При этом документы территориального планирования двух и более субъектов РФ имеют приоритетное значение перед аналогичными документами одного субъекта РФ, следует из текста закона».

9 января 2018 гоад РИА Новости (https://realty.ria.ru/news_house/20180109/1512314093.html)

То есть всероссийские документы государственного планирования — приоритетны перед планами субъектов.

Логично, что все балансовые планы (и общий, и по субъектам) должны быть нацелены на удовлетворение демографически обусловленного спектра потребностей с указанной выше приоритетностью (в разделе «Экономика для человека или человек для экономики?»).



А деградационно-паразитические потребности должны постепенно подавляться и удовлетворяться по остаточному принципу до изменения культуры общества до состояния, исключающего воспроизводство такого рода потребностей.

Это так же подразумевает управление стандартами на продукцию (включая её ресурсные характеристики, эргономичность и ремонтопригодность) и управление динамикой производственных мощностей отраслей: т.е. их наращиванием и сокращением по мере необходимости.



Возможность к этому открывает предсказуемость демографически обусловленного спектра потребностей на долгосрочную перспективу при проведении в жизнь государственной политики подавления и искоренения деградационно-парази­тических составляющих культуры.

В аспекте математического моделирования эта задача аналогична задаче вывода ракеты на маневрирующую цель, её сопровождения и поражения, т.е. эти задачи давно и успешно решаются в военном деле при обеспечении противовоздушной и противолодочной обороны.

Соответственно производство в обеспечении деградационно-паразитического спектра потребностей следует отнести к собственным шумам системы и помехам, наводимым извне. И потому производство продукции (включая услуги) в обеспечение деградационно-паразитических потребностей следует исключить из ВВП и учитывать отдельно, как вредоносную нагрузку на социально-экономическую систему.

Так в СССР до 30 % поступлений в бюджет составляли доходы от удовлетворения деградационно-паразитических потребностей общества (вино-водочная и табачная монополия).



По отношению к задаче строительства справедливого общества это равносильно тому, что в процессе запуска ракеты на поражение цели, запускается ещё и специальная помеха, чтобы цель ни в коем случае не была поражена.



И сегодня эта традиция имеет продолжение: либеральная общественность и государственность РФ дискутируют по вопросу о возобновлении госмонополи на выпуск алкогольной и табачной продукции или о расстоянии от детей до бутылки, умалчивая при этом, что в 1970‑е — 1980‑е гг. на 1 рубль доходов от продажи алкоголя приходилось до 5 рублей ущерба, в результате травматизма, аварийности и общего снижения уровня здоровья населения, вызванных потреблением алкоголя.



Т.е. государственность и «общественность» борются не за то, чтобы ликвидировать помеху как таковую, а за то, чтобы монополизировать возможность самим запускать помеху осуществлению целей общественного развития.



При этом общество пытаются убедить в том, что госпомеха (в отличие от помехи частно-предпринимательской, тем более нелегальной) — более «чистая и надёжная» в том смысле, что хотя алкоголь и курение вредны для здоровья, но в умеренных дозах они терпимы.

О том, что общество никогда не будет благоденствовать, если культивирует деградационно-паразитические потребности под предлогом, что они допустимы «в меру», ревнители госмонополии на непалёный алкоголь, умалчивают.

Требования к государственным планам долгосрочного развития

Упомянутая выше последовательность межотраслевых балансов, ведущая к гарантированному удовлетворению демографически обусловленных потребностей, — это план.

Требования к нему просты: планы по отраслям должны задаваться такие, чтобы отрасль могла гарантированно их выполнить, то есть обладать определённым запасом устойчивости. Иначе говоря, планы не должны быть напряжёнными и тем более — «перенапряжёнными», т.е. заведомо невыполнимыми вследствие их необеспеченности ресурсами и производственными мощностями.

Наличие доступных ресурсов и запасы производственных мощностей во всех отраслях должны быть таковы, чтобы гарантированно обеспечить выполнение общехозяйственного плана, а также и — перевыполнение в случае, если общество нуждается в этой продукции в большем объёме, нежели это предусмотрено планом.

Может возникнуть вопрос: а для чего нужен такой общехозяйственный план, если он должен быть заведомо выполнимым?

Если планы отраслям народного хозяйства заданы завышенные, тогда такие отрасли будут пытаться «прыгнуть выше головы», и тогда либо будут подделываться итоги и отчётность, либо отрасль, работая на пределе возможностей, пойдёт в разнос, как это можно было не раз наблюдать на экономическом опыте СССР.

План должен задавать границу, ниже которой производство опуститься не должно, поскольку в противном случае качество жизни общества будет неприемлемым. А всё, что отрасль производит сверх плана, будет уходить в запас устойчивости плана отрасли и доперераспределяться рыночным механизмом.



К этому мы постепенно и устойчиво идём. И чем больше людей понимают эту стратегическую необходимость связать планирующую и рыночную системы, тем быстрее мы добъёмся выдающихся результатов в экономике.

Кроме того, что план изначально должен быть обеспечен резервом производственных мощностей во всех отраслях, научно-технический и организационно-технологический прогресс также идёт в запас устойчивости плана.

Научно-технический прогресс носит непредсказуемый характер, и потому его невозможно планировать на общегосударственном уровне. Новшества создаются на местах в инициативном порядке.



Дальнейшая их судьба определяется тем, насколько общегосударственная система макроэкономического управления и этика, господствующая в обществе, способны интегрировать инновации в продукцию, в технологии и в организацию её производства, распределения и потребления.

Хотим обратить внимание, что высказанные требования к плану социально-экономического развития отрицают практику планирования в СССР, когда план должен был быть предельно напряжённым (а реально был перенапряжённым и потому не выполнимым).



Научно-технический и организационно-технологический прогресс «планировался» с потолка, а хозяйственная система была к нему невосприимчива, поскольку быстродействие монополизированного централизованного планирования и директивно-адресного управления было не в состоянии учесть и оценить всё множество изобретений и дать команды на их внедрение в практику хозяйствования.

Интеграция рыночного механизма в государственное управление народным хозяйством на плановой основе

Важный аспект настройки рыночного механизма на саморегуляцию производства и распределения продукции в соответствии с потребностями общественного развития обусловлен законами не регулируемого государством ценообразования, т.е. законами так называемого «свободного рынка».

Социально ориентированное регулирование рынка (настройка рыночного механизма на определённый вектор целей) предполагает решение нескольких взаимосвязанных задач на основе государственной системы долгосрочного и краткосрочного планирования общественно-экономического развития:

1 Интеграция в русле определённой концепции социально-экономического развития множества административно самостоятельных предприятий (а также и их разнородных объединений) в целостность народного хозяйства страны.

2 Развитие подавляющего большинства существующих предприятий в долгосрочной перспективе.

3 Обеспечение перетока капитала между отраслями и, соответственно, — перепрофилирование существующих предприятий по мере того, как меняются общественные потребности в продукции, без доведения предприятий до банкротства и сопутствующих их финансовому краху социальных неурядиц местного, регионального и тем более общегосударственного масштаба.

4 Поддержание функционирования государственности как системы управления на профессиональной основе делами общественной в целом значимости на местах и в целом.

5 Создание и функционирование государственных и общественных институтов, формирующих платёжеспособный спрос на продукцию, относимую прежде всего к потребностям получения образования и свободного времени для самообразования, досуга и занятий с детьми, а также и к остальным группам, и защищающих этот спрос от его уничтожения рыночным повышением цен на другие — «более высокоприоритетные» (в аспекте сиюминутности) виды продукции.

Т.е. совокупность названных задач охватывает сферу производства, сферу государственного управления и сферу потребления конечной продукции в быту семей.



И финансово-счётный подход, тем более в его либерально-буржуазных версиях, приверженцы которых убеждены в том, что «свободный рынок» сам всё отрегулирует общественно полезным образом, не даёт инструментов к взаимно согласованному решению названных задач в их совокупности.

Прежде всего, для успешного решения названных задач в их совокупности необходимо понимать, что качеством самодостаточности в смысле производства и потребления продукции может обладать только народное хозяйство в целом вместе с населением страны (либо хозяйство довольно крупного региона в пределах государства).



В ряде случаев зависимость народного хозяйства от экспортно-импортного продуктообмена носит такой характер, что это качество не достигается и на уровне макроэкономической системы государства, вследствие чего государства вынужденно объединяют свои усилия и ресурсы для осуществления многих проектов (так, например, общеевропейский проект «Эарбас» неподъёмен ни для одной из европейских стран поодиночке).



Тем более ни одно административно самостоятельное предприятие или их объединение не обладает качеством производственно-потребительской самодостаточности, в силу чего его существование невозможно и бессмысленно вне экономико-политических систем, интегрирующих его в свой состав.

Практически это означает, что атомный ледокол типа «Арктика» — один из элементов инфраструктурного объекта под названием «Северный морской путь», а не самостоятельное предприятие.



Вследствие этого его «самостоятельное» экономическое существование бессмысленно, поскольку его предназначение — смысл его строительства — в том, что он должен обслуживать работу всего инфраструктурного объекта. И соответственно он должен быть рентабельным в его составе за счёт самоокупаемости инфраструктурного объекта в целом.



Но и «Северный морской путь» — не только элемент объемлющей его экономической системы под названием «Народное хозяйство России», но кроме того — и инструмент, участвующий в решении задач политики:



обеспечение взаимосвязей населения разных регионов и экономических взаимосвязей элементов народного хозяйства, расположенных в них;



поддержание территориальной целостности страны, чьи ресурсы, по мнению многих зарубежных политиков, — якобы достояние всего «мирового сообщества» цивилизованных людей или «перспективных» сопредельных стран, а населяющие её недочеловеки соответственно (в лучшем для них варианте) — рабсила для эксплуатации этих ресурсов в интересах их «настоящих хозяев».



Поэтому если Россия намеревается существовать как суверенное государство и в будущем, то «Северный морской путь» должен быть рентабельным в составе экономико-политического комплекса под названием «Народное хозяйство России» вне зависимости от цен «свободного» рынка.



Судя по выступлению Владимира Путина, понимание этого есть, но не хватает специалистов, способных увязывать большие отраслевые системы друг с другом:

«Наша задача — сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией».

И это касается всех других элементов в составе этого комплекса, если они работают на решение разного рода частных задач в русле концепции социально-экономического развития России.

Комплекс в целом тоже должен быть рентабельным, но не в том смысле, как это представлялось приверженцами финансового-счётного подхода в прошлом.



Он должен быть рентабелен в том смысле, что при анализе и планировании его деятельности на основе учёта продукции в ценах, привязанных к энергии (что обеспечивает адекватную соразмерность цен между разными отраслями) — затраты на развитие производства в обеспечение удовлетворения естественных (демографически обусловленных) потребностей собственного населения и решение внешнеполитических и экономических задач государства должны быть меньше, чем стоимость произведённой в результате этого продукции для удовлетворения естественных потребностей, и срок окупаемости инвестиций должен быть по возможности короче.

Однако вопреки этому, в 1990‑е годы, когда государственная власть была в руках монетаристов — выразителей финансово-счётного подхода, атомные ледоколы — в индивидуальном порядке — зарабатывали деньги на своё существование тем, что возили туристов-толстосумов на Северный полюс, вместо того, чтобы поддерживать работоспособность «Северного морского пути» и обеспечивать «северный завоз» в регионы Сибири, Чукотки, Камчатки и Дальнего Востока, а также — осуществлять транзитную проводку судов иностранных перевозчиков кратчайшим путём между Атлантическим и Тихим океанами. И на это тоже обратил внимание Владимир Путин:

«Обратите внимание, в советское время активнее использовали, чем мы в предыдущее».

То же касается и планов развития БАМа, Транссиба, увеличения нагрузки на морские порты и развитие внутренних авиаперевозок — всё это должно быть интегрировано в единую систему народного хозяйства на основе стратегического планирования, увязывающего множество отраслей всех субъектов России.

ГДЕ ВЗЯТЬ ЭНЕРГИЮ?

Большие генераторы энергии целесообразны только рядом с городами, которые при расселении будут заполняться в основном крупными производствами, невозможными в условиях сельской местности.



А в основной массе поселений, с учётом сезонного характера работы, целесообразны небольшие достаточно автономные системы энергогенерации, которые можно и не загружать производственными мощностями, и которые вполне могут работать и вхолостую. Это полностью соответствует планам, оглашённым Владимиром Путиным:

«В ближайшие шесть лет в обновление отечественной электроэнергетики планируется привлечь около 1,5 триллиона рублей частных инвестиций. По всей стране на цифровой режим работы должны перейти системы электроэнергетики.



С помощью так называемой распределённой генерации нужно решить вопрос энергоснабжения отдалённых территорий».

Как мы уже отметили выше, для обеспечения пространственного комплексного устойчивого развития территорий необходима энергетическая система с выработкой энергии достаточной для бесперебойного питания всех объектов того или иного кластера, рассредоточенная по всей территории, дающая небольшую нагрузку на биоценозы региона, не производящая вредных отходов, а также достаточно долговечная.

И на сегодняшний день только гидроэнергетика способна обеспечить все эти потребности устойчивого развития территорий.

Гидроэнергетика одна из самых выгодных по показателям затраты/отдача/экологичность/долговечнос ть из всех существующих на сегодня типов производства энергии.

Благодаря относительно низким затратам и конкурентоспособной цене за электроэнергию, выработанной на ГЭС, гидроэлектростанции представляют собой очень привлекательный бизнес для инвесторов. Кроме того, срок эксплуатации ГЭС намного превышает срок службы энергогенерирующих станций, работающих на ископаемом топливе.



Существуют ГЭС, находящиеся в эксплуатации практически 100 лет.

На текущий момент гидроэнергетика является единственной существенной достаточно экологически чистой альтернативой тепловой и атомной энергетике, которые влекут истощение ресурсов планеты и порождают отходы, перерабатывающиеся нашей биосферой несколько тысяч лет (например, период полураспада плутония — 24000 лет).

В настоящее время на территории России работают 102 гидростанции мощностью свыше 100 МВт. Общая установленная мощность гидроагрегатов на ГЭС в России составляет примерно 45 млн кВт (5 место в мире), а выработка порядка 165 млрд кВт·ч/год (также 5 место) — в общем объёме производства электроэнергии в России доля ГЭС не превышает 21 %.



При этом по экономическому потенциалу гидроэнергоресурсов Россия занимает второе место в мире (порядка 852 млрд кВт·ч, после Китая), однако, по степени их освоения — 20 % — уступает практически всем развитым странам и многим развивающимся государствам.



А значит эта область энергетики обладает огромным потенциалом развития. Так, во Франции и Швейцарии этот показатель превышает 90 %, Канаде и Норвегии — 70 %, США и Бразилии — 50%.

Однако, крупные ГЭС несут большой урон биосфере планеты, в связи с чем даже был учреждён Международный день действий против плотин, или День действий в защиту рек, воды и жизни, который отмечается каждый год 14 марта с 1998 года.



Отметим, что называть этот праздник днём борьбы с плотинами, не уточняя в названии — с какими именно плотинами — не очень корректно, нам больше импонирует название — День рек.

В марте 1997 года в бразильском городе Куритиба состоялась Первая международная конференция против строительства крупных плотин, которая поддержала предложение американской экологической организации «Международная сеть рек».



Участники конференции призвали правительства всех стран, строительные тресты и банки установить мораторий на строительство крупных плотин до тех пор, пока не будет произведена полная и независимая экспертиза проектов и их экологических последствий.



Кроме того, делегаты обратили внимание на судьбы людей, которые были вынуждены сменить место жительства и жизненный уклад из-за возведения этих гигантских промышленных объектов.

Однако, существуют ещё малые ГЭС, которые содержат в себе большой потенциал и минимально воздействуют на природные системы.

Большим потенциалом обладает малая энергетика

В малых, «микро» или «нано» ГЭС сочетаются преимущества большой ГЭС с одной стороны и возможность децентрализованной подачи энергии с другой стороны. Они не имеют многих недостатков, характерных для больших ГЭС, а именно: дорогостоящие трансмиссии, проблемы, связанные с негативным воздействием на окружающую среду и жизни людей.

Кроме того, использование малой гидроэнергетики ведёт к децентрализованному использованию электроэнергии способствует развитию данного региона, главным образом основанном на самодостаточности и использовании местных ресурсов.

Во всём мире сегодня установлено несколько тысяч малых ГЭС. Современные гидроэнергетические технологии являются очень высокоразвитыми. За последние 40 лет были значительно усовершенствованы конструкции гидротурбин, в первую очередь с целью достижения более высокого уровня преобразования механической энергии в электрическую. Это особенно актуально для больших ГЭС, где повышение КПД гидротурбины на 1% может означать увеличение мощности на несколько MВт.

Естественно, что такая сложная технология является достаточно дорогой. Для малых ГЭС технология больших ГЭС зачастую имеет уменьшенные размеры, что приводит к значительному повышению капитальных затрат на единицу установленной мощности.



С другой стороны, воздействия на окружающую среду со стороны малой гидроэнергетики настолько незначительны, что зачастую о них говорят как о «не существующих» (http://rea.org.ua/dieret/Hydro/hydro.html)

Водоворотные ГЭС

Приведём в качестве примера водоворотные, хотя есть и другие типы ГЭС.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=oo_mP18IXMo

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=kxGGCmnJl1w

Преимуществ у такой схемы мини-ГЭС очень много:



Во-первых , КПД преобразования энергии падающей воды в ток достиг 73%, что очень хорошо. При этом был использован не самый эффективный электрический генератор.

, КПД преобразования энергии падающей воды в ток достиг 73%, что очень хорошо. При этом был использован не самый эффективный электрический генератор.

Во-вторых , скорость вращения турбины оказалась довольно низкой, так что для рыбы, попавшей в водоворот, лопасти колеса опасности не представляют. Тем более что лопасти эти не рассекают воду, а поворачиваются синхронно с водоворотом.

, скорость вращения турбины оказалась довольно низкой, так что для рыбы, попавшей в водоворот, лопасти колеса опасности не представляют. Тем более что лопасти эти не рассекают воду, а поворачиваются синхронно с водоворотом.

В-третьих , водоворот перемешивает загрязнители, одновременно хорошо аэрируя воду, что способствует интенсивной работе микроорганизмов, очищающих её естественным образом. Это свойство станции восстанавливает процессы, идущие в обычной реке, которой присущи многочисленные повороты. В больших спрямлённых руслах каналов и водохранилищ почти ламинарное течение приводит к исчезновению аэрации воды и, как следствие, потере её способности к самоочищению.

, водоворот перемешивает загрязнители, одновременно хорошо аэрируя воду, что способствует интенсивной работе микроорганизмов, очищающих её естественным образом. Это свойство станции восстанавливает процессы, идущие в обычной реке, которой присущи многочисленные повороты. В больших спрямлённых руслах каналов и водохранилищ почти ламинарное течение приводит к исчезновению аэрации воды и, как следствие, потере её способности к самоочищению.

В-четвёртых, водоворот способствует терморегуляции в водоёме. Увеличенная площадь контакта воды с воздухом приводит к её охлаждению за счёт испарения жарким летом.



Зимой же ГЭС продолжает работать подо льдом. Всё дело в том, что наиболее плотная вода (с температурой в 4 градуса) тяготеет к центру водоворота. По краям цилиндра образуется ледяная корка, которая выступает в роли утеплителя, не дающего слишком сильно охладиться центру.

Фактически водоворот действует как машина, стремящаяся, в некоторой степени, привести температуру протекающей воды зимой к 4 градусам, что, по идее, может оказывать некое благоприятное влияние на жизнь ниже по течению.

Для сильно замерзающих рек, с сильным ледоходом по весне, есть несколько изменённая конструкция которая является know how. Она же является более эстетичной так как не изменяет природный ландшафт берега реки.

На этом достоинства не исчерпываются. При строительстве эта станция обошлась дешевле, чем аналогичная по мощности мини-ГЭС, построенная по классическому образцу. Также конструкцию отличает лучшая ремонтопригодность, значительно большая простота и малая периодичность обслуживания и ещё много других технологических преимуществ.

Такая схема наиболее оптимальна для возведения ГЭС мощностью до 150 киловатт. Причём конструкция начинает превосходно работать (показывает хороший КПД турбины) уже при перепаде высот воды всего в 0,7 метра. Стоимость такой мини-ГЭС около 2,5 млн. рублей (http://max-andriyahov.livejournal.com/54076.html).

Почему мы так много внимания уделили энергетике?

В прошлом всё зависело от зерна и скота: у кого больше — тот и богат. Сегодня практически любой продукт не может быть произведён без энергии.



Она сегодня — инвариант прейскуранта, что значит — в энергии можно выразить «цену» любого продукта. И не за горами — введение энергетического стандарта обеспеченности валют де-юре. Об этом подробно читайте «Санкт-Петербургский консенсус» (http://newyouthpolicy.org/ru/articles-ru/258-spb-consensus-rus).

Поэтому справедливо сегодня сказать: «Энергия — всему голова!»

Развитие на территории регионов России небольших энергетических сетей, вплоть до микро-ГЭС для отдельных домов и хозяйств, не только исторически закономерно, но и необходимо для реализации планов территориального развития.

Конечно, большие ГЭС никуда не денутся, и будут эксплуатироваться и модернизироваться, давая энергию крупной промышленности, сосредоточенной в городах, но и их век когда-то в будущем закончится.



Поэтому основной тренд на ближайшие 10 — 20 лет — это развитие малой энергетики, максимально вписанной в ландшафт, обеспечивающей нужды ближайшего локального кластера малых производств и бытовых потребностей людей в малоэтажных поселениях, где комфорт городской среды сочетается с доступностью природы и нормальным здоровым развитием детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Признание того факта, что смысл существования и общественная полезность хозяйственных единиц по отношению к интересам населения России достигается только в составе экономико-политического комплекса под названием «Народное хозяйство России» в целом, означает, что в пределах этого комплекса должна быть выстроена сеть каналов денежного обращения, каждый из которых обладает определённым функциональным назначением в жизни и развитии этого комплекса в преемственности поколений.



Именно это пытался сделать Ф.Д.Рузвельт в США в годы «великой депрессии».

Важно понимать, что эта система НЕ может сложиться сама собой под воздействием законов ценообразования «свободного рынка». Тем более, если этот «рынок» открыт для любых действий на нём разного рода зарубежных субъектов по их ничем не ограниченному усмотрению.



Она должна быть построена осмысленно-целесообразно для защиты от этого самого «свободного» рынка населения и процесса общественного развития. И это обстоятельство снова возвращает нас к межотраслевым и межрегиональным балансам продуктообмена и финансового обмена и приводит к вопросу о вкладе каждого административно самостоятельного предприятия (а также их объединений) в этот общий баланс.



В документе концепции «Стратегии пространственного развития России» это в какой-то мере отражает сценарий «государственного сохранения (удержания) пространства».

Необходимо признать, что экономико-политический комплекс под названием «Народное хозяйство России» может успешно развиваться только вследствие успешного развития подавляющего большинства составляющих его элементов.



Т.е. здоровый организм может состоять только из здоровых клеток.

Поэтому советуем всем становиться специалистами в организационно-технологическом подходе к выстраиванию экономических систем, поскольку — это будет востребовано будущим.

ИАЦ

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