Что скрывали Взрывы на NORD STREAM? Расследование ГАЗПРОМ | Геоэнергетика Инфо
Взрывы на NORD STREAM: Расследование ГАЗПРОМ. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Газпром был допущен к обследованию мест подрыва газопроводов «Северный поток». По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров.
По словам Владимира Путина, о том, что «Газпром» допустили к обследованию, утром 31 октября ему сообщил глава компании Алексей Миллер. На местах взрывов специалисты обнаружили две воронки глубиной три и пять метров.
И теперь встает вопрос — что дальше? Может, это некое предвестие грядущего газового перемирия, знак, что фактически уничтоженную трубопроводную инфраструктуру на Балтике удастся реанимировать, причем с участием «Газпрома»?
—————————————————————————————————————————
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Станьте спонсором https://www.youtube.com/channel/UCfiIIwhEASpcw4uJB5hbI-Q/join
—————————————————————————————————————————
МЫ В СОЦСЕТЯХ:
TELEGRAM https://t.me/geonrgru
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#Марцинкевич #новости #газ #северныйпоток #северныйпоток2 #ценанагаз #nordstream #европа #газпром