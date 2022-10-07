Компания «Газпром» и оператор «Северного потока» Nord Stream оказались не допущены к расследованию причин аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», однако Россия продолжает настаивать на их участии, заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак в эфире телеканала «России – 24».

«К сожалению, не допущены пока к этому расследованию ни оператор проекта Nord Stream, ни наши структуры – Газпром, Ростехнадзор. Газпром является основным ключевым собственником соответствующей критической инфраструктуры», – подчеркнул Новак. Он добавил, что считает необходимым, чтобы в расследовании участвовали российские специалисты, чтобы была объективная картина произошедшего. Также Новак заявил, что Россия готова быстро наладить поставку газа по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток-2».

О том, что российская сторона должна быть допущена до расследования диверсий на «Северных потоках», в том числе к обследованию места происшествия, настаивает и Кремль. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, слышны только настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной. Песков отметил, что Москва будет ждать уточнений на этот счет, так как уверена, что «участие российской стороны в обследовании мест повреждений и расследовании произошедшего должно быть обязательным».

Необходимо «держать лису подальше от курятника» и не допускать российскую сторону к расследованию происшествий, которые привели к нарушению эксплуатации системы «Северный поток», заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В интервью газете Telegraph Уоллес он сказал, что любое потенциальное предложение со стороны России об оказании помощи в ходе расследования инцидента не будет принято.

Запад будет яростно сопротивляться любой форме участия России в расследовании по той простой причине, что, как оказалось, выяснить то, что действительно произошло в том районе, где на газопроводах были совершены взрывы, на самом деле очень просто.

По словам известного немецкого политолога Александра Сосновского, в Германии в штаб-квартире «Северного потока» имеется здание, из которого осуществлялся контроль за газопроводами. Сейчас оно закрыто и в нем никого нет. Но ранее в нем работали несколько десятков человек, говорившие по-английски. Среди них были и русские, которые тоже говорили по-английски. Попасть в это здание постороннему было совершенно невозможно. Вход строго контролировался, все сотрудники имели персональные кодовые карточки допуска.

В этом здание имелись две «секретные» комнаты, из которых велся постоянный мониторинг. То есть велись записи всего того, что происходило не только на газопроводах, но и вокруг них. Какие корабли в этой районе проходили, что они там делали и т.п. Во второй комнате, как сообщил Сосновский, вся эта информация дублировалась. Так что в случае расследования очень легко можно, просмотрев эти записи, установить, кто же на самом деле совершил диверсию. Именно по этой причине Россию и не хотят допускать к расследованию.

По всей видимости, погибший недавно директор компании, которая занималась техническим обслуживанием газопроводов, Петер Гриземанн знал о наличии этих комнат мониторинга, а быть может и обладал информацией, что на самом деле там произошло. Но его самолет упал в море, когда он пролетал 4 сентября в районе этих газопроводов в районе острова Борнхольм, где произошли взрывы.

Как уже сообщалось, причины этой загадочной авиакатастрофы будут выяснены очень не скоро. Совершившие терракт на газопроводах¸ умеют заметать следы.

Однако уже сейчас все больше тех, кто указывает на подлинных организаторов взрывов на газопроводах.

Диверсия на «Северных потоках» могла быть заранее спланированной акцией, пишет аналитик в области безопасности Ян Шнейдер в чешском издании Časopis argument, который не исключает того, что взрывчатку заложили задолго до самого инцидента.

В этой связи Шнейдер обращает внимание на морские учения BALTOPS 22, о которых писал американский портал Seapower. Учения проходили под управлением 6-й американской флотилии Task Force68 примерно десятого июня 2022 года у побережья Борнхольма как раз в области поврежденных газопроводов. Участниками были представители Военно-морского центра информационной войны Тихий океан, Центра подводных боевых действий ВМС дивизии Ньюпорт и Центра измерения готовности и эффективности минной войны. Официальной целью ставилось изучение и отработка применения новых технологий при поиске, обнаружении и ликвидации морских мин с помощью беспилотых подводных дронов.

Как передает портал Seapower, учения BALTOPS22 предоставили уникальную возможность для сообщества исследователей, разработчиков и покупателей в США применить технологии беспилотых подводных дронов в реальных условиях. В этом году были представлены текущие и будущие программы для обнаружения мин с помощью беспилотых подводных дронов в рамках систем Mk18 и Lionfish. Обе системы применялись на протяжении десяти дней при поиске мин и собрали более 200 часов подводных данных. В статье портала прилагается фото лейтенанта Криса Бианки, прикрепленного к мобильному подразделению по ликвидации взрывчатки. На фото он готовит муляжи бомб для учений на пирсе во время BALTOPS 22. Ведь нельзя исключать, отмечает Шнейдер, что взрывчатку близ газопроводов заложили задолго до того, как был произведен взрыв с помощью дистанционного управления.

Для американцев, объясняет он причины таких действий США, это будет геополитическим продвижением военного альянса снова чуть дальше на Восток. Причем добычей будет намеренно разрушенная и промерзшая Европа вплоть до Украины, выжатая, как лимон, и деиндустриализованная почти безвозвратно.

Тогда придет момент для предложения, нечто вроде плана Дауэса (1924год), плана Юнга (1929 год) или плана Маршалла (1948 год). На самом деле это будет шанс расширить рынок сбыта и инвестиционные возможности, спасти угасающую американскую экономику, отложить гибель доллара как мировой резервной валюты и замедлить падение гегемона». А для реализации этого плана для Вашингтона все средства хороши, в том числе и международный терроризм.

Недопуск России к местам подрыва веток газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2» свидетельствует о желании Запада скрыть истинных виновных в международном преступлении.

Об этом на пресс-конференции в «МК» сказал заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Ни нас, ни компанию-оператора пока не допускают на место преступления. Это свидетельствует о том, что есть какая-то потребность скрыть результаты расследования. Если бы западные «товарищи» были максимально заинтересованы в расследовании, то они, наступив на горло собственной песни, по поводу изоляции России, все-таки это бы сделали. Если бы они были уверены в том, что это сделала Россия, им нужно было бы обязательно приглашать Россию и “тыкать мордой” в лужицу, как котенка. Но этого нет, и похоже, не предвидится. А значит, есть, что скрывать», – заявил Алексей Гривач.





