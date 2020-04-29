Новости Украины и Новороссии 29 апреля 2020

Проблемы глобализации и вызовов, которые она ставит перед современным обществом, в последнее время в свете пандемии встают особенно остро. И если большая часть людей и политические элиты в частности озаботились борьбой с глобализацией только сейчас — фактически под угрозой смерти от коронавируса, — то для молодых республик, таких, например, как ДНР, обсуждение и прорабатывание способов противостояния этому актуальны с первых дней основания.

Ещё до того как пандемия разбушевалась по всему земному шару, в Донецке решили этой весной провести масштабный съезд антиглобалистов.

Подготовка к этому мероприятию шла фактически в полусекретной атмосфере — слишком много факторов, которые могли бы физически помешать воплощению идеи в жизнь. В частности, Украина заранее могла инициировать различного рода препятствия — через своих союзников в США и Евросоюзе — для прибытия в ДНР лидеров различных антиглобалистских движений и организаций. Так, в СМИ просочилась информация о намерениях отправиться в Донецк представителей ирландской партии, продолжающей поддерживать политику ИРА, а также калифорнийских сепаратистов.

Из-за того, что границы из-за пандемии во многих странах сейчас на замке, по информации военного агентства WarGonzo, международную конференцию антиглобалистов решили провести в онлайн-режиме, однако организатором диалога по-прежнему выступал Донецк.

Первый этап переговоров прошёл на минувшей неделе. По информации, полученной от источников, близких к руководству ДНР, в онлайн-встрече уже приняли участие представители как минимум шести антиглобалистских организаций, среди которых United National Antiwar Coalition — американское общественное движение, выступающее против военной политики и вмешательства США в дела стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Восточной Европы. Представлен был и африканский континент, и ирландцы, были также спикеры от других европейских стран, в частности, Финляндии. Кроме того, на этой неделе к онлайн-конференции присоединятся каталонцы и пуэрториканцы.

Общая их цель — консолидация усилий в борьбе с так называемым новым мировым порядком, активно насаждающимся представителями глобальных финансово-политических элит в целом, и противодействие финансовым санкциям, под действием которых сегодня пребывает добрая половина земного шара.

Эксклюзивно для RT нам удалось получить комментарий от Джо Ломбардо, представителя UNAC, который рассказал о позиции этой американской антиглобалистской организации, обозначенной на онлайн-встрече, организованной властями ДНР. В частности, Ломбардо заявил: «Силы, правящие в Соединённых Штатах Америки, слишком увлеклась сохранением доминирующей роли в мировой политике, при этом совершенно не стремятся к тому, чтобы снова сделать Америку великой. Великой прежде всего в том, чтобы страна заботилась о своих гражданах.

Дух армии падает, граждане Штатов не обеспечены нормальной медициной, которая не может сегодня эффективно противостоять пандемии коронавируса. Но в тоже время на международной арене США выступают с агрессивной политикой. Военные манёвры на границе с Российской Федерацией, войны по всему миру. Но эта агрессия отнюдь не направлена на защиту своих же граждан».

Более развернутые комментарии по итогам международных онлайн-переговоров, центром которых стал Донецк, по всей видимости, появятся в ближайшее время, когда участниками в завершение этой конференции будет выработана общая стратегия борьбы с новыми вызовами, которые приносит глобализация. Впрочем, уже сегодня можно сказать с уверенностью — вопреки скептическим оценкам деятельности ДНР на международной арене, Донецк довольно успешно пытается найти собственное место в международной политике и, что самое главное, так или иначе находит его.

Можно по-разному относится к действиям антиглобалистов по всему миру, но недооценивать их влияние на сегодняшнюю повестку было бы просто-напросто глупо. Тем удивительнее, что именно Донецк, став одним из самых молодых борцов с глобальным миром, постепенно превращается в столицу мирового антиглобализма. Да, пускай пока что в онлайн-режиме. Но как только по завершении пандемии наконец будут открыты границы, в ДНР займутся организацией офлайн-встреч с идеологическими союзниками из разных уголков планеты.

На мой взгляд, это неплохой шанс создать альтернативную различным европейским институтам площадку для создания новых политических трендов и стратегий, способных не только повлиять на международную информационную повестку, но и изменить отношение политических элит к тому, что происходит в Донбассе и в других регионах, отстаивающих свою независимость от мировых гегемонов.

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Семён Пегов