Новости Украины и Новороссии 29 апреля 2020
- 09:20 Бунт у стен Кабмина: украинцы требуют снять карантин (ФОТО).
- 08:01 Дома заражённых Сovid-19 начали помечать жёлтыми листовками в Днепропетровске (ФОТО).
- 07:01 Несмотря на пандемию, Донецк проведёт съезд антиглобалистов.
- 04:30 Зеленский призвал готовиться к ужасающей нищете.
- 00:30 Отшибло память: Вятрович «забыл» о финансировании банкета в честь голодомора.
- Вчера 23:03 Важно! Коронавирус в ДНР не пройдет, ситуация на КПП Республики.
- Вчера 22:46 Пусть Зеленский с нами выедет на вызов.
Бунт у стен Кабмина: украинцы требуют снять карантин (ФОТО)
Сегодня с утра в центре Киева вновь неспокойно: предприниматели собрались у здания кабинета министров, перекрыв проезд по улице Грушевского и требуют от властей завершить карантин 1 мая
Представители малого бизнеса требуют дать им возможность «кормить свои семьи».
Почти сразу же прибыли эвакуаторы, чтобы освободить улицу, но протестующие встали насмерть, началась перепалка с полицией.
«Русская Весна» продолжает следить за происходящим в Киеве.
Напомним, вчера Виталий Кличко представил план по выходу Киева из карантина с 12 мая, то есть до этого времени послаблений не ожидается.
А вот в Черновцах, который уже окрестили «украинским Уханем» из-за рекордного числа заболевших коронавирусом в городе и области, после массового протеста продавцов горсовет позволил открыть рынки.
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Дома заражённых Сovid-19 начали помечать жёлтыми листовками в Днепропетровске (ФОТО)
В Днепропетровске городские власти во главе с одиозным соратником Коломойского Борисом Филатовым начали помечать дома заражённых Covid-19.
Листовки — предупреждения яркого жёлтого цвета развешены уже на 150 домах города.
Кроме того, горсовет обнародовал интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаи инфекции.
Как пояснили чиновники, подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, будут дезинфицировать чаще, чем другие. Жителей обещают обеспечить антисептиками. Впрочем, сделать это можно и без листовки, а вот повторение попытки сжечь дом медсестры инфекционного отделения, которая могла быть заражена, могут и повториться.
Фотографии объявлений уже появились в соцсетях и вызвали бурную дискуссию среди горожан.
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Несмотря на пандемию, Донецк проведёт съезд антиглобалистов
Проблемы глобализации и вызовов, которые она ставит перед современным обществом, в последнее время в свете пандемии встают особенно остро. И если большая часть людей и политические элиты в частности озаботились борьбой с глобализацией только сейчас — фактически под угрозой смерти от коронавируса, — то для молодых республик, таких, например, как ДНР, обсуждение и прорабатывание способов противостояния этому актуальны с первых дней основания.
Ещё до того как пандемия разбушевалась по всему земному шару, в Донецке решили этой весной провести масштабный съезд антиглобалистов.
Подготовка к этому мероприятию шла фактически в полусекретной атмосфере — слишком много факторов, которые могли бы физически помешать воплощению идеи в жизнь. В частности, Украина заранее могла инициировать различного рода препятствия — через своих союзников в США и Евросоюзе — для прибытия в ДНР лидеров различных антиглобалистских движений и организаций. Так, в СМИ просочилась информация о намерениях отправиться в Донецк представителей ирландской партии, продолжающей поддерживать политику ИРА, а также калифорнийских сепаратистов.
Из-за того, что границы из-за пандемии во многих странах сейчас на замке, по информации военного агентства WarGonzo, международную конференцию антиглобалистов решили провести в онлайн-режиме, однако организатором диалога по-прежнему выступал Донецк.
Первый этап переговоров прошёл на минувшей неделе. По информации, полученной от источников, близких к руководству ДНР, в онлайн-встрече уже приняли участие представители как минимум шести антиглобалистских организаций, среди которых United National Antiwar Coalition — американское общественное движение, выступающее против военной политики и вмешательства США в дела стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Восточной Европы. Представлен был и африканский континент, и ирландцы, были также спикеры от других европейских стран, в частности, Финляндии. Кроме того, на этой неделе к онлайн-конференции присоединятся каталонцы и пуэрториканцы.
Общая их цель — консолидация усилий в борьбе с так называемым новым мировым порядком, активно насаждающимся представителями глобальных финансово-политических элит в целом, и противодействие финансовым санкциям, под действием которых сегодня пребывает добрая половина земного шара.
Эксклюзивно для RT нам удалось получить комментарий от Джо Ломбардо, представителя UNAC, который рассказал о позиции этой американской антиглобалистской организации, обозначенной на онлайн-встрече, организованной властями ДНР. В частности, Ломбардо заявил: «Силы, правящие в Соединённых Штатах Америки, слишком увлеклась сохранением доминирующей роли в мировой политике, при этом совершенно не стремятся к тому, чтобы снова сделать Америку великой. Великой прежде всего в том, чтобы страна заботилась о своих гражданах.
Дух армии падает, граждане Штатов не обеспечены нормальной медициной, которая не может сегодня эффективно противостоять пандемии коронавируса. Но в тоже время на международной арене США выступают с агрессивной политикой. Военные манёвры на границе с Российской Федерацией, войны по всему миру. Но эта агрессия отнюдь не направлена на защиту своих же граждан».
Более развернутые комментарии по итогам международных онлайн-переговоров, центром которых стал Донецк, по всей видимости, появятся в ближайшее время, когда участниками в завершение этой конференции будет выработана общая стратегия борьбы с новыми вызовами, которые приносит глобализация. Впрочем, уже сегодня можно сказать с уверенностью — вопреки скептическим оценкам деятельности ДНР на международной арене, Донецк довольно успешно пытается найти собственное место в международной политике и, что самое главное, так или иначе находит его.
Можно по-разному относится к действиям антиглобалистов по всему миру, но недооценивать их влияние на сегодняшнюю повестку было бы просто-напросто глупо. Тем удивительнее, что именно Донецк, став одним из самых молодых борцов с глобальным миром, постепенно превращается в столицу мирового антиглобализма. Да, пускай пока что в онлайн-режиме. Но как только по завершении пандемии наконец будут открыты границы, в ДНР займутся организацией офлайн-встреч с идеологическими союзниками из разных уголков планеты.
На мой взгляд, это неплохой шанс создать альтернативную различным европейским институтам площадку для создания новых политических трендов и стратегий, способных не только повлиять на международную информационную повестку, но и изменить отношение политических элит к тому, что происходит в Донбассе и в других регионах, отстаивающих свою независимость от мировых гегемонов.
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Семён Пегов
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Зеленский призвал готовиться к ужасающей нищете
Европейский центральный банк и Международный валютный фонд не оказали существенной помощи даже европейским странам, больше других пострадавших от коронавируса — Италии и Испании, — что не помешало Киеву запеть старую песню о главном. Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что без помощи Фонда страну ждет банкротство, а население — ужасающая нищета. Об этом глава государства заявил в интервью испанской газете El Pais.
Слова Зеленского, что отсутствие относительно небольших траншей от Фонда (если сравнивать с той же выплатой «Газпрома» в конце 2019 года) погрузит Украину в кризис со всеми вытекающими последствиями, говорят о том, что этот самый кризис давно наступил. А транши — это не панацея, а лишь способ ненадолго отсрочить неизбежное.
Однако Зеленский рассказывает, что Украина пытается изменить международное восприятие и перестать быть жертвой, но почему-то не может отойти от сырьевой экономики и зависимости от внешних рынков, и поэтому погружается в кризис.
Как будто западные кредиторы когда-либо ставили перед Киевом такую задачу, а страна имела хотя бы минимальный шанс на экономическую независимость.
В целом суть заявления президента Украины сводится к тому, что затянувшиеся реформы, которые требовал проводить МВФ, подвели страну к очередному экономическому кризису, потому Фонду не помешало бы влить в бездонную яму под названием украинская экономика еще несколько миллиардов.
«Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка», — пишет президент.
При этом самым важным моментом в интервью Зеленского стало признание, что финансовые ресурсы МВФ необходимы Украине для обслуживания текущего долга. Без траншей, уверяет глава государства, страну ожидает банкротство, однако он не поясняет, что финподдержка МВФ — также путь в никуда. Подобные настроения в Киеве могут означать только одно — населению Украины стоит приготовиться к очередному скачку цен и тарифов.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Отшибло память: Вятрович «забыл» о финансировании банкета в честь голодомора
Бывший глава украинского Института национальной памяти и народный депутат Владимир Вятрович побывал на допросе в Государственном бюро расследований.
Однако он не ответил на вопросы о финансовой организации международного форума к 85-й годовщине голодомора в 2018 году, сказав, что ничего не помнит.
Определяться с дальнейшими следственными действиями по этому делу будет следователь, заявили в ГБР.
И. о. руководителя управления организации досудебных расследований Главного следственного управления ГБР Николай Арманов подтвердил, что нардеп беседовал со следователем.
«Сегодня следователь ГБР действительно допросил бывшего главу Института национальной памяти по поводу использования бюджетных средств при проведении фуршета по поводу 85-й годовщины голодомора 1932–1933 годов», — сказал Арманов.
Он добавил, что во время допроса речь шла в том числе и о финансировании фуршета. Но на вопросы следователя Вятрович не ответил.
«На поставленные вопросы финансового характера экс-глава Института национальной памяти сообщил, что ничего не помнит», — отметил сотрудник ГБР.
Он не стал уточнять, планируются ли в ближайшее время новые следственные действия в этом производстве. По его словам, это решит следователь.
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Важно! Коронавирус в ДНР не пройдет, ситуация на КПП Республики
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Пусть Зеленский с нами выедет на вызов
Они выезжают в том, что есть. Без тестов и с плохими масками
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