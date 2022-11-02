1960-1961. Иркутск на снимках Александра Георгиевича Васильева
01. 1961. Исторический музей
02. 1961. Памятник в саду им. Парижской коммуны
03.1961. Беседка в саду им. Парижской коммуны
04. 1960. Белый дом (фундаментальная библиотека ИГУ)
06. 1961. Белый дом (фундаментальная библиотека)
07. 1960. У памятника В.И. Ленину
09. 1960. Центральный парк культуры и отдыха
16. 1961. В саду им. Парижской коммуны
17. 1961. Кинотеатр «Художественный»
18. 1961. Лисиха
19. 1961. Улица 5-й Армии
21. 1961. Правительственная дача