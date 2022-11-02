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1960-1961. Иркутск на снимках Александра Георгиевича Васильева

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01. 1961. Исторический музей
01. 1961. Исторический музей

02. 1961. Памятник в саду им. Парижской коммуны.jpg
02. 1961. Памятник в саду им. Парижской коммуны

03.1961. Беседка в саду им. Парижской коммуны.jpg
03.1961. Беседка в саду им. Парижской коммуны

04. 1960. Белый дом (фундаментальная библиотека ИГУ).jpg
04. 1960. Белый дом (фундаментальная библиотека ИГУ)

05. 1960. Белый дом (фундаментальная библиотека ИГУ).jpg

06. 1961. Белый дом (фундаментальная библиотека).jpg
06. 1961. Белый дом (фундаментальная библиотека)

07. 1960. У памятника В.И. Ленину.jpg
07. 1960. У памятника В.И. Ленину

08. 1960. У памятника В.И. Ленину.jpg

09. 1960. Центральный парк культуры и отдыха.jpg
09. 1960. Центральный парк культуры и отдыха

10. 1960. Центральный парк культуры и отдыха.jpg

11. 1960. Центральный парк культуры и отдыха.jpg

12. 1960. Центральный парк культуры и отдыха.jpg

13. 1960. Центральный парк культуры и отдыха.jpg

14. 1960. Центральный парк культуры и отдыха.jpg

15. 1960. Центральный парк культуры и отдыха.jpg

16. 1961. В саду им. Парижской коммуны.jpg
16. 1961. В саду им. Парижской коммуны

17. 1961. Кинотеатр «Художественный».jpg
17. 1961. Кинотеатр «Художественный»

18. 1961. Лисиха.jpg
18. 1961. Лисиха

19. 1961. Улица 5-й Армии.jpg
19. 1961. Улица 5-й Армии

20. 1961. Улица 5-й Армии.jpg

21. 1961. Правительственная дача.jpg
21. 1961. Правительственная дача
Источник: https://humus.livejournal.com/8656638.html
Метки: иркутск, история, Россия, фото
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