Спецоперация на Украине: скрытая подоплёка
Спецоперация на Украине: скрытая подоплёка.
01:21 Можно ли верить сейчас каким-то СМИ, российским или же западным?
02:26 Почему боевые действия в Европе – это продолжение истории с пандемией; какие экономические переделы происходят в это время?
07:17 Зачем Путину нужно было начать СВО?
11:40 Как Украину готовили к войне с Россией еще во времена президентства Кучмы; как Россия на самом деле была связана с диктатом США.
18:57 Насколько к СВО применимы слова, что “все современные войны – это дрязги политиков”?
19:35 Что о причинах боевых действий говорит учение Вернадского?
22:35 Как надо рассматривать высказывание индийского святого о войнах?
23:42 Какую идеологию продвигают США и в чем роль России в противостоянии этому?
25:40 Как каждый может повлиять на ситуацию к лучшему?
43:20 Когда закончится спецоперация на Украине?
47:53 Как каждый способствует распространению коррупции?
49:55 О внутренних проблемах России: разгильдяйстве, корысти, провале импортозамещения и новых кознях либералов.
Беседует общественно-политический деятель, журналист Алексей Костылев.
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель.
Профессор Академии геополитических проблем.
Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
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