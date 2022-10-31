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Спецоперация на Украине: скрытая подоплёка

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Спецоперация на Украине: скрытая подоплёка.

01:21 Можно ли верить сейчас каким-то СМИ, российским или же западным?

02:26 Почему боевые действия в Европе – это продолжение истории с пандемией; какие экономические переделы происходят в это время?

07:17 Зачем Путину нужно было начать СВО?

11:40 Как Украину готовили к войне с Россией еще во времена президентства Кучмы; как Россия на самом деле была связана с диктатом США.

18:57 Насколько к СВО применимы слова, что “все современные войны – это дрязги политиков”?

19:35 Что о причинах боевых действий говорит учение Вернадского?

22:35 Как надо рассматривать высказывание индийского святого о войнах?

23:42 Какую идеологию продвигают США и в чем роль России в противостоянии этому?

25:40 Как каждый может повлиять на ситуацию к лучшему?

43:20 Когда закончится спецоперация на Украине?

47:53 Как каждый способствует распространению коррупции?

49:55 О внутренних проблемах России: разгильдяйстве, корысти, провале импортозамещения и новых кознях либералов.

Беседует общественно-политический деятель, журналист Алексей Костылев.

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель.
Профессор Академии геополитических проблем.
Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8Jg_zPSdZsw
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