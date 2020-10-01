Новости Украины и Новороссии 01 октября 2020
- 09:58 2020-й, остановись! Луганщину окружает кольцо огня (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:30 На Украине решили унизить Россию и переименовать (ФОТО).
- 03:00 Зеленский учредил на Украине новый праздник.
- 02:00 «Лучше бы в школе учился»: В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию.
- 30.09 22:49 «Мы не в СССР и не под Кремлём»: Кравчук заявил, что Украина не позволит выдвигать ей ультиматумы.
- 30.09 19:21 Реакция на украинских неонаци обязательно нужна.
2020-й, остановись! Луганщину окружает кольцо огня (ФОТО, ВИДЕО)
Пока Донецк и Луганск накрывает пылевая буря, пришедшая из Ростовской области и Ставрополья, оккупированная часть ЛНР находится в кольце пожаров — и огонь подступает всё ближе.
Так, огонь окружил Северодонецк и пригороды и пока выигрывает у пожарных.
Масштаб бедствия, по словам горожан, огромный. В штабе украинских оккупантов уже обвинили в этих пожарах военных НМ ЛНР, заявив, что они ведут огонь трассирующими пулями, но ранее в таких «подвигах» были замечены только «воины света», причём в период жатвы, когда хлеб на полях уже стоит сухой, а собрать его ещё не успели.
Огонь распространяется чудовищными темпами ещё и из-за порывистого ветра на Донбассе. До 5 октября синоптики не обещают дождя, а сегодня ветер будет, как и вчера, 20 м/с, что затрудняет работы пожарных и ставит их самих в уязвимое перед стихией положение.
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На Украине решили унизить Россию и переименовать (ФОТО)
Вместо того, чтобы заниматься развитием страны, украинские политики решили переименовать Россию в Московию. Такая «креативная» идея пришла в голову депутатам из партии Владимира Зеленского «Слуга народа», а озвучил её нардеп Никита Потураев.
Такое предложение появилось по причине того, что ранее исторические земли современной России назывались Московским царством. Российской империей государство стало называться только при Петре I, а до этого была Московия.
По мнению собеседницы Потураева, телеведущей Натальи Влащенко, это настоящее унижение, хотя нардеп с ней не согласился, потому что, по его мнению, у каждой нации есть право самостоятельно решать, как называть соседнее государство.
По логике политика, все страны можно теперь переименовывать. Литву в Великое Княжество Литовское — хотя от великого у страны ничего не осталось.
А раз уж Украина решила обратиться к истории, то давайте, может, вспомним реальные границы Украины в те годы, когда Россия была Московией? Речь о границах до 1654 года без подарков русских царей.
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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
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Зеленский учредил на Украине новый праздник
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 417/2020 «О Дне территориальной обороны Украины».
Об этом сообщает на сайте главы государства его пресс-служба.
В пресс-службе отметили, что Зеленский ввел новый праздник, «учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций».
Согласно указу, он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.
«Сегодня наша сверхважная цель — достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины», — отметил Зеленский.
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«Лучше бы в школе учился»: В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
В Госдуме прокомментировали предложение депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Никиты Потураева переименовать Россию в «Московию».
Вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев в эфире НСН посоветовал украинскому парламентарию заниматься проблемами своей страны.
«К этому заявлению можно относиться исключительно как к заявлению малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека. Никто не давал права депутату Верховной рады давать рекомендации по наименованию другой страны. Наше государство к ним никакого отношения не имеет. Лучше бы в школе учился», — сказал Лебедев.
В свою очередь, депутат Руслан Бальбек назвал подобное предложение аморальным.
«Это внутреннее дело Украины, как они нас будут называть. Другой вопрос, что их ничтожные идеи ничего не изменят на географической карте мира: Россия была, есть и будет. А вот Украина — это некий пробный шар, которым сегодня играют западные политики: не пойдет игра — выбросят за пределы поля», — указал парламентарий.
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей».
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«Мы не в СССР и не под Кремлём»: Кравчук заявил, что Украина не позволит выдвигать ей ультиматумы
В среду, 30 сентября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции.
Во время заседания глава делегации Украины Леонид Кравчук призвал российскую сторону «не выдвигать ультиматумов».
«Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем», — сказал он, обращаясь к уполномоченному представителю Российской Федерации Борису Грызлову.
«Украина — независимое государство, которое не позволит диктовать ей любые условия!» — заявил Кравчук.
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Реакция на украинских неонаци обязательно нужна
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