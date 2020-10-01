Пока Донецк и Луганск накрывает пылевая буря, пришедшая из Ростовской области и Ставрополья, оккупированная часть ЛНР находится в кольце пожаров — и огонь подступает всё ближе.

Так, огонь окружил Северодонецк и пригороды и пока выигрывает у пожарных.

Масштаб бедствия, по словам горожан, огромный. В штабе украинских оккупантов уже обвинили в этих пожарах военных НМ ЛНР, заявив, что они ведут огонь трассирующими пулями, но ранее в таких «подвигах» были замечены только «воины света», причём в период жатвы, когда хлеб на полях уже стоит сухой, а собрать его ещё не успели.

Огонь распространяется чудовищными темпами ещё и из-за порывистого ветра на Донбассе. До 5 октября синоптики не обещают дождя, а сегодня ветер будет, как и вчера, 20 м/с, что затрудняет работы пожарных и ставит их самих в уязвимое перед стихией положение.

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