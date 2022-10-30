Весна народов: революции 1848-1849 годов/Иван Мизеров и Евгений Норин
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Иван Мизеров и Евгений Норин беседуют о событиях середины XIX века, известных как «весна народов». Почему процессы, всколыхнувшие почти всю Европу, оказались забыты отечественной историографией? Какова предыстория «бури» 1848-1849 годов?
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