Главная » Видео, История

Весна народов: революции 1848-1849 годов/Иван Мизеров и Евгений Норин

22 0

https://bit.ly/3Snva2u – Как попасть в IT и начать зарабатывать через 3 месяца, расскажут на бесплатном вебинаре от Code Breakers

Иван Мизеров и Евгений Норин беседуют о событиях середины XIX века, известных как «весна народов». Почему процессы, всколыхнувшие почти всю Европу, оказались забыты отечественной историографией? Какова предыстория «бури» 1848-1849 годов?
#цифроваяистория #егоряковлев #веснанародов #ИванМизеровЦИ #ЕвгенийНоринЦИ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OTR5C70YeDQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Цветные революции как последнее средство политики Запада
Михаил Задорнов. Корень Ра
Правда о событиях в Чехословакии 1968 года
Загадки баснописца Крылова

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru