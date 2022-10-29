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Создание и развитие артелей и кооперативов. Первый день семинара Алексея Орлова. г.Самара 7-10-2022

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7, 8, 9, 10 октября 2022 года, в г. Самаре состоялся семинар Алексея Орлова «Создание и развитие артелей и кооперативов».
Представляем запись первого дня семинара, на котором было знакомство, общие вопросы, свободное общение на разные ВАЖНЫЕ темы и… чаепитие.

Этот курс предназначен для людей, желающих создать совместное предприятие, минимизируя ошибки и трудности, через которые проходят сообщества перед началом трудовой деятельности.

На семинаре были рассмотрены темы:
- Выход из-под влияния страхов и задействование свою Родовую Нить Жизни.
- Определение своего жизненного пути и своего предназначения?
- Что такое семейное, общинное, весевое, копное, вечевое, Державное права. А также их сходства и отличия. Как и кого куда назначать? Как и кого выбирать?
- Как правильно принимать людей в коллектив?
- Как определить уровень готовности людей для выполнения поставленных целей и задач?
- Как управлять организацией любого профиля?
- Что требуется от участника сообщества?
- Из чего состоит успешное управление в цивилизации и Державе (сходства и отличия, требования и возможности)?
- Как устроено управление в артели, общине, кооперативе, Державе?

Эти и многие другие вопросы мы разобрали на семинаре «Создание и развитие артелей и кооперативов», который прошёл 7, 8, 9, 10 октября 2022 года, в Самаре.

Быть ДОБРУ!

#СозданиеКооперативов #семинар #АлексейОрлов #СозданиеАртелей #Самара #7-10-2022
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gf1MPuEB_0o
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