Идеальный коммунист, диссидент, пророк
Двадцать девятого октября две тысячи двадцать второго года исполняется сто лет со дня рождения русского философа и писателя Александра Александровича Зиновьева. О своём личном отношении к наследию великого ученого, логика и методология социальных наук которого позволяет не только понять происходящее с обществом сегодня, но и прогнозировать его изменения в будущем, рассказывает Игорь Стечкин.
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