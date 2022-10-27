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1961. Иркутск на снимках Александра Георгиевича Васильева

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1961. В ЦПКиО (3)
1961. В ЦПКиО

1961. В ЦПКиО (2).jpg

1961. В ЦПКиО (4).jpg

1961. В ЦПКиО (1).jpg


1961. Асфальтирование улицы Коммунаров..jpg
1961. Асфальтирование улицы Коммунаров

1961. Асфальтирование улицы Коммунаров.jpg

1961. Здание Совета народного хозяйства (1).jpg
1961. Здание Совета народного хозяйства

1961. Здание Совета народного хозяйства (2).jpg

1961. Здание Совета народного хозяйства.jpg

Здание Совета народного хозяйства (2).jpg

Здание Совета народного хозяйства.jpg


1961. Кооперативный техникум (1).jpg
1961. Кооперативный техникум

1961. Кооперативный техникум (2).jpg

1961. Кооперативный техникум (3).jpg

1961. Кооперативный техникум (4).jpg

1961. Кооперативный техникум (5).jpg

Кооперативный техникум.jpg

Улица 1-я Советская. Кинотеатр Мир.jpg
Улица 1-я Советская. Кинотеатр «Мир»

Улица 1-я Советская.jpg
Улица 1-я Советская

Улица Ленин (1).jpg

Улица Ленин (2).jpg

Улица Ленина (1).jpg

Улица Ленина (2).jpg

Улица Ленина (3).jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8644130.html
Метки: иркутск, история, Россия, фото
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